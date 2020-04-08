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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 884885886887>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 168
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
34
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
32
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 22:15

Тут разместили комментарий с голым мужиком около дома и риторически спрашивали, что ему будет за то, что он без маски.
Хотя этот комментарий был позже удален, но я отвечу, что если этот мужик обратится к нормальному юристу, то ему ничего не будет.

Так, согласно практике применения пункта 2 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года административное правонарушение, а именно пребывание без маски, относится к уголовной части этой Конвенции. Поэтому голый мужик считается невиновным в совершении правонарушения, пока его вину не будет доведено в суде на основании четкого и предсказуемого законодательства об этом правонарушении. Аналогичное требование содержится и в статье 62 Конституции Украины.

Например, по статье 19 Конституции Украины правовой порядок в Украине базируется на основах, что никто не обязан делать то, что не предусмотрено законодательством.
Обязанность носить маски была введена постановлением Кабмина от 11 марта 2020 года № 211: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF

Однако, принимая это постановление, Кабмин забыл о разнице между чрезвычайной ситуацией и чрезвычайным положением, поскольку только в условиях чрезвычайного положения можно вводить некоторые ограничения конституционных прав и свобод человека (статья 64 Конституции).
При этом, чрезвычайное положение вводится не постановлением Кабмина, а указом Президента Украины, который утверждается Верховным Советом Украины (статья 85 Конституции).

Кстати, что касается четкости и предсказуемости постановления Кабмина
№ 211, то следует обратить внимание на то, что, прежде всего, Кабмин даже не определился с его названием, поскольку уже дважды его изменял.

Кроме того, в этом постановлении вообще не указано, а что-же такое "общественное место", в котором нужно носить маски.
Когда в нормативно-правовом акте нет определения какого-либо термина, то делается ссылка на другой нормативно-правовой акт, где это определение есть. Однако в постановлении Кабмина нет даже ссылки, например, на Закон Украины «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення», где есть определение термина "общественное место".

Наконец, если мужик выберет себе продвинутого юриста, который еще и практикует в Евросуде, то отсутствие у него маски может закончится для государства по аналогии с делом "Гурепко против Украины":
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_437
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 22:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Елена Лукаш проанализировала судебную практику по карантинным штрафам

Как и обещала, знакомлю вас с судебной «карантинной» практикой.

С помощью реестра судебных решений, я изучила более 200 решений судов по всей стране, и не нашла НИ ОДНОГО решения о взыскании с граждан Украины ШТРАФА за нарушения, предусмотренные статьей 44-3 Кодекса об административных правонарушениях.

Напомню, что статья 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей», появилась 17.03.2020 и ее целью было внедрить ответственность в виде огромных штрафов за нарушение правил карантина, устанавливаемых центральной и местными властями.

Не получилось.

Суды по всей Украине массово и единогласно посылают полицию изучать закон, учиться собирать и оформлять доказательства.

Перейдя по ссылкам, указанным ниже, вы сможете узнать позицию судей,
и уже даже без помощи юриста защитить свои права,
зная, цитируя и закон, и практику.

Пользуйтесь на здоровье.

*******////*******
Вот отказы судов привлечь к «карантинной ответственности» ТОРГОВАВШИХ ПРОДАВЦОВ
и мастера маникюра, поскольку продавец, всего лишь работник, и не является непосредственным субъектом, осуществлявшим торговую деятельность/услуги, и нарушившим закон.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/88660257
http://reyestr.court.gov.ua/Review/88433557 - отлично выписано, обратите внимание;
http://reyestr.court.gov.ua/Review/88458505
http://reyestr.court.gov.ua/Review/88393441
http://reyestr.court.gov.ua/Review/88393648
http://reyestr.court.gov.ua/Review/88393663
http://reyestr.court.gov.ua/Review/88342073
http://reyestr.court.gov.ua/Review/88564334

***
А вот решения, обосновывающие отказ тем, что полиция не предоставила доказательства, что нарушитель не только должностное лицо магазина/бара/закусочной, а и вообще там работал:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/88420978
http://reyestr.court.gov.ua/Review/88415677
http://reyestr.court.gov.ua/Review/88436475

***
Хорошее решение по перевозчику. Суд отказал полиции на том основании, что к протоколу не приложены документы, подтверждающие запрещённую перевозку, и не указано какие именно перевозки осуществлял субъект.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/88418794

***
Обязательно ознакомьтесь с этим решением, одно из лучших по торговле/услугам в период карантина

http://reyestr.court.gov.ua/Review/88510276

*******////*******
Вот отличные решения, описывающие НЕСПОСОБНОСТЬ ПОЛИЦИИ ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТЬ ПРОТОКОЛ:
-нет свидетелей,

-не вручена копия протокола,

-нет ИНН и паспортных данных,

-нет точного места совершения правонарушения,

-не уточнена суть и/или квалификация нарушения/ объективная сторона правонарушения,

-фотографии «нарушения», предоставленные полицией нечеткие и понять из их содержания ничего невозможно
-в материалах дела отсутствуют ссылки на нормативно-правовые акты общегосударственных и местных органов власти или самоуправления, определяющие перечень разрешенных и запрещенных видов хозяйственной деятельности на период карантина. Кроме того, в материалах дела отсутствуют и характеризующие данные лица, привлекаемого к административной ответственности.

-не указан километр дороги, на которой произошло нарушение, что не дает возможность установить территориальную подсудность.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/88529277
http://reyestr.court.gov.ua/Review/88382735
http://reyestr.court.gov.ua/Review/88444095
http://reyestr.court.gov.ua/Review/88483654
http://reyestr.court.gov.ua/Review/88607690
http://reyestr.court.gov.ua/Review/88518690
http://reyestr.court.gov.ua/Review/88517925
***
Вот прекрасные решения об отказе полиции, описывающее отсутствие надлежащих и допустимых доказательств, даже не смотря на признание вины субъектом правонарушения

http://reyestr.court.gov.ua/Review/88580244
http://reyestr.court.gov.ua/Review/88332333

*******////*******
Вот примеры решение, когда суд возвращает без рассмотрения «карантинный» протокол, потому что к материалам полиции не приложены необходимые документы.

Например, характеризующие личность, привлекаемую к административной ответственности.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 22:25

  Faceless написав:
safonovstanislav написав:
  varlo написав:Вакцина от коронавируса может быть готова уже в сентябре текущего года.

Парацетамол придумали более 50 лет назад, в аптеках его нет. Вакцину придумают в сентябре, в аптеках её не будет. Какой толк от лекарств, которые невозможно купить? Какой смысл надеятся на то, что будет недоступно рядовому человеку? Разве что порадуетесь, что вакцина спасла какого-нибудь президента или олигарха
Может в Запорожье пропали, я покупал тот же солпадеин с парацетамолом, в наличии есть

Особо недоверчивые могут посмотреть на таблетки.юа или аптека911 - в Харькове проблемы с парацетамолом нет. На аптеке 911 Дарница по 18.40 (500 мг) и по 9,00 (200 мг), лубныфарм по 6,90 (200 мг). Есть ещё киевмкдпрепарат.
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 22:27

дел
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 11 кві, 2020 22:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 22:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Суды по всей Украине массово и единогласно посылают полицию изучать закон, учиться собирать и оформлять доказательства.

это, что называется, "суета и томленье духа". Да, поначалу протоколы стряпаются в спешке и безграмотно.
Но полиция тоже учится и умнеет. Через неделю протоколы будут писаться грамотно, а вот принципиальной позиции, почему гражданин не обязан исполнять постанову КМУ - в этих решениях не усматривается.
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 22:35

  antey1969 написав:
  varlo написав:Ученые нашли эффективную замену маскам: защищает от любых вирусов
https://ur.biz.ua/ru/check-edr

Cсылка на левый сайт, требующий идентификационный номер.
К маскам никакого отношения не имеет.
Просьба к админам забанить персонажа, дабы не повадно было


Персонаж тут ни при чём, это наш чел.Видимо уже переадрес происходит.Варлик. проверь что ты запостил.
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 22:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Прошу прощения - не ту ссылку скопировал.

Ученые нашли эффективную замену маскам: защищает от любых вирусов
https://www.rbc.ua/rus/styler/uchenye-nashli-effektivnuyu-zamenu-maskam-1586606958.html
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 22:54

Если парацетамола нет, есть его "заместители", например:
Парацетамол-Дарница таблетки по 500 мг №10

Состав

Действующее вещество:
парацетамол - 500 мг

Вспомогательные вещества: крахмал прежелатинизированный, повидон, целлюлоза микрокристаллическая, натрия кроскармеллоза, кальция стеарат.

https://tabletki.ua/%D0%9F%D0%B0%D1%80% ... %B0/26743/

Флюколд таблетки №4

діючі речовини: 1 таблетка містить парацетамолу 500 мг, кофеїну безводного 30 мг, фенілпропаноламіну гідрохлориду 25 мг, хлорфеніраміну малеату 2 мг;

допоміжні речовини: крохмаль кукурудзяний, тальк, натрію крохмальгліколят (тип А), магнію стеарат, желатин, повідон K-30, барвник Понсо 4R (E 124), метилпарабен (Е 218), пропілпарабен (Е 216).

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності:
Сьорвей №110/А/2 Аміт Фарм, Джейн Упасря, поблизу заводу Кока Кола, Н.Х. №8, Каджіпура – 387411, Кхеда, Індія.

https://tabletki.ua/%D0%A4%D0%BB%D1%8E% ... 0%B4/2053/

https://liki24.com/search/fljukold/
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 22:58

  Igneus написав:Тут разместили комментарий с голым мужиком около дома и риторически спрашивали, что ему будет за то, что он без маски.
Хотя этот комментарий был позже удален, но я отвечу, что если этот мужик обратится к нормальному юристу, то ему ничего не будет.

Так, согласно практике применения пункта 2 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года административное правонарушение, а именно пребывание без маски, относится к уголовной части этой Конвенции. Поэтому голый мужик считается невиновным в совершении правонарушения, пока его вину не будет доведено в суде на основании четкого и предсказуемого законодательства об этом правонарушении. Аналогичное требование содержится и в статье 62 Конституции Украины.

Например, по статье 19 Конституции Украины правовой порядок в Украине базируется на основах, что никто не обязан делать то, что не предусмотрено законодательством.
Обязанность носить маски была введена постановлением Кабмина от 11 марта 2020 года № 211: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF

Однако, принимая это постановление, Кабмин забыл о разнице между чрезвычайной ситуацией и чрезвычайным положением, поскольку только в условиях чрезвычайного положения можно вводить некоторые ограничения конституционных прав и свобод человека (статья 64 Конституции).
При этом, чрезвычайное положение вводится не постановлением Кабмина, а указом Президента Украины, который утверждается Верховным Советом Украины (статья 85 Конституции).

Кстати, что касается четкости и предсказуемости постановления Кабмина
№ 211, то следует обратить внимание на то, что, прежде всего, Кабмин даже не определился с его названием, поскольку уже дважды его изменял.

Кроме того, в этом постановлении вообще не указано, а что-же такое "общественное место", в котором нужно носить маски.
Когда в нормативно-правовом акте нет определения какого-либо термина, то делается ссылка на другой нормативно-правовой акт, где это определение есть. Однако в постановлении Кабмина нет даже ссылки, например, на Закон Украины «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення», где есть определение термина "общественное место".

Наконец, если мужик выберет себе продвинутого юриста, который еще и практикует в Евросуде, то отсутствие у него маски может закончится для государства по аналогии с делом "Гурепко против Украины":
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_437


Маски для лица не являются обязательными повсюду, но строгие правила ношения масок были введены в Чехии, даже для нудистов.
Чехия начала ослаблять ограничения, введенные из-за коронавируса. Но сознательные граждане вызвали полицию, чтобы напомнить людям, что, несмотря на разрешение обнажаться в специально отведенных общественных местах, рот при этом нужно прикрывать.
Чешские правоохранители выпустили предупреждение после того, как 27 марта в небольшом городке Лазне Богданек вызвали сотрудников полиции из-за жалоб на группу нудистов без масок, греющихся в теплую погоду.
«Гражданам разрешается находиться без одежды в определенных местах, но они все равно должны прикрывать рты и собираться в группы ограниченного количества», заявил сотрудник полиции.
«Мы понимаем, что у многих людей нет сада, и они желают дышать свежим воздухом в сельской местности, но у всех нас есть одно общее желание соблюдать законодательные нормы, чтобы ограничения могли быть постепенно сняты», - говорится в заявлении.
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 22:59

Появилась первая внутренняя статистика по ИВЛьным больным.
Если состояние пациента на ИВЛ ухудшается настолько, что приходится интубировать, вероятность благоприятного исхода чуть более 20%.
Отмечу еще раз, это первая статистика.
Интубаций ковидных больных пока немного, и все еще будет меняться, но цифра все равно неприятная.
antey1969
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