Тут разместили комментарий с голым мужиком около дома и риторически спрашивали, что ему будет за то, что он без маски. Хотя этот комментарий был позже удален, но я отвечу, что если этот мужик обратится к нормальному юристу, то ему ничего не будет.
Так, согласно практике применения пункта 2 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года административное правонарушение, а именно пребывание без маски, относится к уголовной части этой Конвенции. Поэтому голый мужик считается невиновным в совершении правонарушения, пока его вину не будет доведено в суде на основании четкого и предсказуемого законодательства об этом правонарушении. Аналогичное требование содержится и в статье 62 Конституции Украины.
Например, по статье 19 Конституции Украины правовой порядок в Украине базируется на основах, что никто не обязан делать то, что не предусмотрено законодательством. Обязанность носить маски была введена постановлением Кабмина от 11 марта 2020 года № 211: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF
Однако, принимая это постановление, Кабмин забыл о разнице между чрезвычайной ситуацией и чрезвычайным положением, поскольку только в условиях чрезвычайного положения можно вводить некоторые ограничения конституционных прав и свобод человека (статья 64 Конституции). При этом, чрезвычайное положение вводится не постановлением Кабмина, а указом Президента Украины, который утверждается Верховным Советом Украины (статья 85 Конституции).
Кстати, что касается четкости и предсказуемости постановления Кабмина № 211, то следует обратить внимание на то, что, прежде всего, Кабмин даже не определился с его названием, поскольку уже дважды его изменял.
Кроме того, в этом постановлении вообще не указано, а что-же такое "общественное место", в котором нужно носить маски. Когда в нормативно-правовом акте нет определения какого-либо термина, то делается ссылка на другой нормативно-правовой акт, где это определение есть. Однако в постановлении Кабмина нет даже ссылки, например, на Закон Украины «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення», где есть определение термина "общественное место".
Наконец, если мужик выберет себе продвинутого юриста, который еще и практикует в Евросуде, то отсутствие у него маски может закончится для государства по аналогии с делом "Гурепко против Украины": https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_437
Елена Лукаш проанализировала судебную практику по карантинным штрафам
Как и обещала, знакомлю вас с судебной «карантинной» практикой.
С помощью реестра судебных решений, я изучила более 200 решений судов по всей стране, и не нашла НИ ОДНОГО решения о взыскании с граждан Украины ШТРАФА за нарушения, предусмотренные статьей 44-3 Кодекса об административных правонарушениях.
Напомню, что статья 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей», появилась 17.03.2020 и ее целью было внедрить ответственность в виде огромных штрафов за нарушение правил карантина, устанавливаемых центральной и местными властями.
Не получилось.
Суды по всей Украине массово и единогласно посылают полицию изучать закон, учиться собирать и оформлять доказательства.
Перейдя по ссылкам, указанным ниже, вы сможете узнать позицию судей, и уже даже без помощи юриста защитить свои права, зная, цитируя и закон, и практику.
Пользуйтесь на здоровье.
*******////******* Вот отказы судов привлечь к «карантинной ответственности» ТОРГОВАВШИХ ПРОДАВЦОВ и мастера маникюра, поскольку продавец, всего лишь работник, и не является непосредственным субъектом, осуществлявшим торговую деятельность/услуги, и нарушившим закон.
*** Хорошее решение по перевозчику. Суд отказал полиции на том основании, что к протоколу не приложены документы, подтверждающие запрещённую перевозку, и не указано какие именно перевозки осуществлял субъект.
*******////******* Вот отличные решения, описывающие НЕСПОСОБНОСТЬ ПОЛИЦИИ ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТЬ ПРОТОКОЛ: -нет свидетелей,
-не вручена копия протокола,
-нет ИНН и паспортных данных,
-нет точного места совершения правонарушения,
-не уточнена суть и/или квалификация нарушения/ объективная сторона правонарушения,
-фотографии «нарушения», предоставленные полицией нечеткие и понять из их содержания ничего невозможно -в материалах дела отсутствуют ссылки на нормативно-правовые акты общегосударственных и местных органов власти или самоуправления, определяющие перечень разрешенных и запрещенных видов хозяйственной деятельности на период карантина. Кроме того, в материалах дела отсутствуют и характеризующие данные лица, привлекаемого к административной ответственности.
-не указан километр дороги, на которой произошло нарушение, что не дает возможность установить территориальную подсудность.
varlo написав:Вакцина от коронавируса может быть готова уже в сентябре текущего года.
Парацетамол придумали более 50 лет назад, в аптеках его нет. Вакцину придумают в сентябре, в аптеках её не будет. Какой толк от лекарств, которые невозможно купить? Какой смысл надеятся на то, что будет недоступно рядовому человеку? Разве что порадуетесь, что вакцина спасла какого-нибудь президента или олигарха
Может в Запорожье пропали, я покупал тот же солпадеин с парацетамолом, в наличии есть
Особо недоверчивые могут посмотреть на таблетки.юа или аптека911 - в Харькове проблемы с парацетамолом нет. На аптеке 911 Дарница по 18.40 (500 мг) и по 9,00 (200 мг), лубныфарм по 6,90 (200 мг). Есть ещё киевмкдпрепарат.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав:Суды по всей Украине массово и единогласно посылают полицию изучать закон, учиться собирать и оформлять доказательства.
это, что называется, "суета и томленье духа". Да, поначалу протоколы стряпаются в спешке и безграмотно. Но полиция тоже учится и умнеет. Через неделю протоколы будут писаться грамотно, а вот принципиальной позиции, почему гражданин не обязан исполнять постанову КМУ - в этих решениях не усматривается.
Igneus написав:Тут разместили комментарий с голым мужиком около дома и риторически спрашивали, что ему будет за то, что он без маски. Хотя этот комментарий был позже удален, но я отвечу, что если этот мужик обратится к нормальному юристу, то ему ничего не будет.
Так, согласно практике применения пункта 2 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года административное правонарушение, а именно пребывание без маски, относится к уголовной части этой Конвенции. Поэтому голый мужик считается невиновным в совершении правонарушения, пока его вину не будет доведено в суде на основании четкого и предсказуемого законодательства об этом правонарушении. Аналогичное требование содержится и в статье 62 Конституции Украины.
Например, по статье 19 Конституции Украины правовой порядок в Украине базируется на основах, что никто не обязан делать то, что не предусмотрено законодательством. Обязанность носить маски была введена постановлением Кабмина от 11 марта 2020 года № 211: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF
Однако, принимая это постановление, Кабмин забыл о разнице между чрезвычайной ситуацией и чрезвычайным положением, поскольку только в условиях чрезвычайного положения можно вводить некоторые ограничения конституционных прав и свобод человека (статья 64 Конституции). При этом, чрезвычайное положение вводится не постановлением Кабмина, а указом Президента Украины, который утверждается Верховным Советом Украины (статья 85 Конституции).
Кстати, что касается четкости и предсказуемости постановления Кабмина № 211, то следует обратить внимание на то, что, прежде всего, Кабмин даже не определился с его названием, поскольку уже дважды его изменял.
Кроме того, в этом постановлении вообще не указано, а что-же такое "общественное место", в котором нужно носить маски. Когда в нормативно-правовом акте нет определения какого-либо термина, то делается ссылка на другой нормативно-правовой акт, где это определение есть. Однако в постановлении Кабмина нет даже ссылки, например, на Закон Украины «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення», где есть определение термина "общественное место".
Наконец, если мужик выберет себе продвинутого юриста, который еще и практикует в Евросуде, то отсутствие у него маски может закончится для государства по аналогии с делом "Гурепко против Украины": https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_437
Маски для лица не являются обязательными повсюду, но строгие правила ношения масок были введены в Чехии, даже для нудистов. Чехия начала ослаблять ограничения, введенные из-за коронавируса. Но сознательные граждане вызвали полицию, чтобы напомнить людям, что, несмотря на разрешение обнажаться в специально отведенных общественных местах, рот при этом нужно прикрывать. Чешские правоохранители выпустили предупреждение после того, как 27 марта в небольшом городке Лазне Богданек вызвали сотрудников полиции из-за жалоб на группу нудистов без масок, греющихся в теплую погоду. «Гражданам разрешается находиться без одежды в определенных местах, но они все равно должны прикрывать рты и собираться в группы ограниченного количества», заявил сотрудник полиции. «Мы понимаем, что у многих людей нет сада, и они желают дышать свежим воздухом в сельской местности, но у всех нас есть одно общее желание соблюдать законодательные нормы, чтобы ограничения могли быть постепенно сняты», - говорится в заявлении.
Появилась первая внутренняя статистика по ИВЛьным больным. Если состояние пациента на ИВЛ ухудшается настолько, что приходится интубировать, вероятность благоприятного исхода чуть более 20%. Отмечу еще раз, это первая статистика. Интубаций ковидных больных пока немного, и все еще будет меняться, но цифра все равно неприятная.