freeze написав:Суды по всей Украине массово и единогласно посылают полицию изучать закон, учиться собирать и оформлять доказательства.
это, что называется, "суета и томленье духа". Да, поначалу протоколы стряпаются в спешке и безграмотно. Но полиция тоже учится и умнеет. Через неделю протоколы будут писаться грамотно, а вот принципиальной позиции, почему гражданин не обязан исполнять постанову КМУ - в этих решениях не усматривается.
Предприниматели тоже умнеют. Причем учатся и умнеют быстрее полиции.
freeze написав:Суды по всей Украине массово и единогласно посылают полицию изучать закон, учиться собирать и оформлять доказательства.
это, что называется, "суета и томленье духа". Да, поначалу протоколы стряпаются в спешке и безграмотно. Но полиция тоже учится и умнеет. Через неделю протоколы будут писаться грамотно, а вот принципиальной позиции, почему гражданин не обязан исполнять постанову КМУ - в этих решениях не усматривается.
Предприниматели тоже умнеют. Причем учатся и умнеют быстрее полиции.
тока предпринимателям некуда развиваться - они не могут переписать постанову КМУ. А полицейский может учесть ошибки и грамотно составить админматериал.
antey1969 написав:Появилась первая внутренняя статистика по ИВЛьным больным. Если состояние пациента на ИВЛ ухудшается настолько, что приходится интубировать, вероятность благоприятного исхода чуть более 20%. Отмечу еще раз, это первая статистика. Интубаций ковидных больных пока немного, и все еще будет меняться, но цифра все равно неприятная.
ожидаемо, практически на уровне мировой статистики
в двух словах: привычные протоколы использования интубаций больше вредят, чем помогают, потому что воздействие ковид-19 на пациентов при одинаковом падении уровня кислорода в крови совершенно другое, чем при других заболеваниях: они вменяемы, иногда не жалуются на то, что задыхаются и их внутренние органы не отказывают при крайне низких уровня насыщения крови кислородом. предлагается использовать неинвазивные методы помощи дыханию (носовые канюли, маски на лицо и пр.), а использование интубирований должно идти в крайнем случае, и по другим параметрам, чем в прочих (не ковид-19) случаях
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
juristkostya написав:тока предпринимателям некуда развиваться - они не могут переписать постанову КМУ. А полицейский может учесть ошибки и грамотно составить админматериал.
По-настоящему эпидемия еще не началась. Как только пойдет убыль личного состава, рвение полицейских в составлении протоколов резко поугаснет. Сами постараются сократить свои контакты с нарушителями к минимуму.
antey1969 написав:Появилась первая внутренняя статистика по ИВЛьным больным. Если состояние пациента на ИВЛ ухудшается настолько, что приходится интубировать, вероятность благоприятного исхода чуть более 20%. Отмечу еще раз, это первая статистика. Интубаций ковидных больных пока немного, и все еще будет меняться, но цифра все равно неприятная.
ожидаемо, практически на уровне мировой статистики но интереснейшая статья о том, а нужны ли вообще вентиляторы (т.е. не приносят ли они больше вреда, чем пользы)
Вентиляторы и интубация - разные вещи. ИВЛ показан, только когда легкие уже сами не справляются. Вопрос, сколько чего приносят вентиляторы уже не стоит, спасти бы больного. Итальянская статистика говорит, что три четверти ИВЛьных больных выкарабкиваются.
juristkostya написав:тока предпринимателям некуда развиваться - они не могут переписать постанову КМУ. А полицейский может учесть ошибки и грамотно составить админматериал.
По-настоящему эпидемия еще не началась. Как только пойдет убыль личного состава, рвение полицейских в составлении протоколов резко поугаснет. Сами постараются сократить свои контакты с нарушителями к минимуму.
оставляя в стороне юридическую сторону вопроса, отсутствие маски на любом фейсе в пределах видимой дальности в закрытом помещении и 1-2 метра на открытом воздухе обозначает риск того, что эта морда (фейс без маски) заразит вас вирусом, если на вас не будет маски класса ффп3 или на крайняк ффп2, и то не гарантия
в то же время, исследование хирургических масок, о котором я писал пару дней назад, говорит о том, что они отлично задерживают сопли и даже дыхательные аерозоли короновирусов зараженных людей (если носятся этими людьми)
поэтому каждый гражданин должен быть кровно заинтересован, чтобы на всех фейсах (включая нос, который ряд морд оставляют за пределами маски) в пределах видимости он видел маски вне зависимости от правильности составления протоколов милицией
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
juristkostya написав:тока предпринимателям некуда развиваться - они не могут переписать постанову КМУ. А полицейский может учесть ошибки и грамотно составить админматериал.
По-настоящему эпидемия еще не началась. Как только пойдет убыль личного состава, рвение полицейских в составлении протоколов резко поугаснет. Сами постараются сократить свои контакты с нарушителями к минимуму.
оставляя в стороне юридическую сторону вопроса, отсутствие маски на любом фейсе в пределах видимой дальности в закрытом помещении и 1-2 метра на открытом воздухе обозначает риск того, что эта морда (фейс без маски) заразит вас вирусом, если на вас не будет маски класса ффп3 или на крайняк ффп2, и то не гарантия
в то же время, исследование хирургических масок, о котором я писал пару дней назад, говорит о том, что они отлично задерживают сопли и даже дыхательные аерозоли короновирусов зараженных людей (если носятся этими людьми)
поэтому каждый гражданин должен быть кровно заинтересован, чтобы на всех фейсах (включая нос, который ряд морд оставляют за пределами маски) в пределах видимости он видел маски вне зависимости от правильности составления протоколов милицией
Ну так я лично за маски, и именно по этой же причине. С другой стороны, как не крути, а переболеть придется практически всем. С вакциной пока в обозримом будущем никак, а длительная остановка нашей экономики невозможна
adeges написав:поэтому каждый гражданин должен быть кровно заинтересован, чтобы на всех фейсах (включая нос, который ряд морд оставляют за пределами маски) в пределах видимости он видел маски вне зависимости от правильности составления протоколов милицией
маски это хорошо, но надо постепенно разрешать бизнес. Иначе, очень скоро нам придётся переживать за рост насильственных преступлений по образцу 90-х. Безработица - она такая...
antey1969 написав:Появилась первая внутренняя статистика по ИВЛьным больным. Если состояние пациента на ИВЛ ухудшается настолько, что приходится интубировать, вероятность благоприятного исхода чуть более 20%. Отмечу еще раз, это первая статистика. Интубаций ковидных больных пока немного, и все еще будет меняться, но цифра все равно неприятная.
ожидаемо, практически на уровне мировой статистики но интереснейшая статья о том, а нужны ли вообще вентиляторы (т.е. не приносят ли они больше вреда, чем пользы)
Вентиляторы и интубация - разные вещи. ИВЛ показан, только когда легкие уже сами не справляются. Вопрос, сколько чего приносят вентиляторы уже не стоит, спасти бы больного. Итальянская статистика говорит, что три четверти ИВЛьных больных выкарабкиваются.
поскольку приведенные мною ссылки говорят прямо об обратном, а именно
New York Gov. Andrew Cuomo recently estimated that only 20% of coronavirus patients placed on ventilators "will ever come off." Dennis Carroll, who led the U.S. Agency for International Development's infectious disease unit for more than a decade, told USA TODAY perhaps one-third of COVID-19 patients on ventilators survive.
а по Италии конкретно Among the 1581 patients with ICU disposition data available as of March 25, 2020, 920 patients (58% [95% CI, 56%-61%]) were still in the ICU, 256 (16% [95% CI, 14%-18%]) were discharged from the ICU, and 405 (26% [95% CI, 23%-28%]) had died in the ICU (т.е. на момент написания статьи 16% вышли от предсмертного состояния).
было бы здорово увидеть ссылки на чудесную и столь отличную статистику от приведенной мной итальянской и мировой. спасибо
зы и почитайте вторую статью. про ИВЛ. я много интересного для себя узнал. как отказывает и что отказывает при ковид-19, как делается и к чему приводит ИВЛ
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
edvardd написав:Маски для лица не являются обязательными повсюду, но строгие правила ношения масок были введены в Чехии, даже для нудистов. Чехия начала ослаблять ограничения, введенные из-за коронавируса. Но сознательные граждане вызвали полицию, чтобы напомнить людям, что, несмотря на разрешение обнажаться в специально отведенных общественных местах, рот при этом нужно прикрывать. Чешские правоохранители выпустили предупреждение после того, как 27 марта в небольшом городке Лазне Богданек вызвали сотрудников полиции из-за жалоб на группу нудистов без масок, греющихся в теплую погоду.
Прежде всего нужно отметить, что это сообщение было размещено на веб-сайте Украины даже без ссылки на чешский источник. Таких сообщений и на этой ветке хватает. Уже до курьеза доходит, когда вместо ссылки о масках дается ссылка на индивидуальный налоговый номер.
Кроме того, законодательство Чехии может быть применено только на территории Чехии, в том числе, и на украинских граждан, которые там находятся. На территории Украины законодательство Чехии может быть применено лишь в здании посольства Чехии на улице Ярославов Вал в городе Киеве, в его консульствах, если они есть на территории Украины, а также на бортах самолетов чешских авиакомпаний.
Вместе с тем, как и Украина, Чехия также является членом Совета Европы и присоединилась к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года. Поэтому чешское законодательство также должно проверяться на соответствие этой Конвенции, особенно с точки зрения четкости и предсказуемости применения. Однако, из-за отсутствия ссылки именно на законодательство Чехии в части ношения масок, рано делать какие-либо юридически значимые выводы.
Вот если бы Вы привели в пример Беларусь, которая не является членом Совета Европы и не присоединилась к указанной выше Конвенции, то тогда проверку ее законодательства на соответствие Конвенции проводить не нужно и можно ограничиться лишь его текстом.