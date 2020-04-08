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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 885886887888

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 168
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
34
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
32
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 00:00

  adeges написав:
  antey1969 написав:
  juristkostya написав:тока предпринимателям некуда развиваться - они не могут переписать постанову КМУ. А полицейский может учесть ошибки и грамотно составить админматериал.

По-настоящему эпидемия еще не началась.
Как только пойдет убыль личного состава, рвение полицейских в составлении протоколов резко поугаснет. Сами постараются сократить свои контакты с нарушителями к минимуму.


оставляя в стороне юридическую сторону вопроса, отсутствие маски на любом фейсе в пределах видимой дальности в закрытом помещении и 1-2 метра на открытом воздухе обозначает риск того, что эта морда (фейс без маски) заразит вас вирусом, если на вас не будет маски класса ффп3 или на крайняк ффп2, и то не гарантия

в то же время, исследование хирургических масок, о котором я писал пару дней назад, говорит о том, что они отлично задерживают сопли и даже дыхательные аерозоли короновирусов зараженных людей (если носятся этими людьми)

поэтому каждый гражданин должен быть кровно заинтересован, чтобы на всех фейсах (включая нос, который ряд морд оставляют за пределами маски) в пределах видимости он видел маски вне зависимости от правильности составления протоколов милицией


Ну так многие ходят в модных респираторах с выпускным клапаном,я так понял он защищает только владельца?
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 00:02

adeges
Часто все сваливают в одну кучу.
Есть неинвазивная вентиляция, есть подача кислорода через маску или через канюли.
А есть управляемая инвазивная вентиляция заинтубированных больных(последний рубеж, дальше только ЭКМО). Вот на ней да, действительно идет 65-80% печальных исходов.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 00:15

  antey1969 написав:adeges
Часто все сваливают в одну кучу.
Есть неинвазивная вентиляция, есть подача кислорода через маску или через канюли.
А есть управляемая инвазивная вентиляция заинтубированных больных(последний рубеж, дальше только ЭКМО). Вот на ней да, действительно идет 65-80% печальных исходов.


100%. а вы статистику выживаемости 20% по чему давали?
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 00:20

  гуляйполе написав:
Ну так многие ходят в модных респираторах с выпускным клапаном,я так понял он защищает только владельца?


это вопрос интересный. а как вы думаете, куда при выдохе выходит воздух в масках без клапана? неужели через ткань? вы когда маску хирургическую оденете, все края к лицу плотненько прижмите и повыдыхайте. похожие ощущения на то, что обычно чувствуете в маске?

зы и ходят в масках с клапаном единицы. Их с конца февраля в Украине купить нельзя
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 00:41

  adeges написав:оставляя в стороне юридическую сторону вопроса, отсутствие маски на любом фейсе ...
поэтому каждый гражданин должен быть кровно заинтересован, чтобы на всех фейсах...

Каждый гражданин, прежде чем такое писать, должен изучить хотя бы Конституцию своего государства. А в ней понять содержание хотя бы трех статей, а именно 19, 60, 68.

Часть 1 статьи 19 Конституции установлена для лиц частного права, то есть физических лиц и юридических лиц частного права, и определяет, что им разрешено все, что не запрещено законом.
Часть 2 статьи 19 Конституции установлена для лиц публичного права , то есть должностных лиц государственных органов, и определяет, что им разрешено все, что установлено законом.

Статья 60 Конституции устанавливает, что никто не обязан выполнять явно преступные приказы и распоряжения.

Статья 68 Конституции предупреждает, что незнание законов не освобождает от юридической ответственности.

Наконец, право для того и было внедрено еще в древнем мире и существует до сих пор, чтобы предотвратить в обществе "войну всех против всех" ( bellum omnium contra omnes ). Например, когда кто-то в обществе ( обычный гражданин или даже должностное лицо) захочет отбросить юридическую сторону вопроса и реализовать свою кровную заинтересованность.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 00:52

Харчові звички в Індонезії.

Ще багато пандемій у людства попереду, мабуть.
Відео не для надто чутливих людей. Бачив позавчора на CNN репортаж з подібними кадрами із смаженими кажанами (жеруть і зараз тобто).


А ось тут зазначають, що вірус Ебола теж, можливо, від кажанів (принаймні від диких тварин, яких вживають в їжу).
Bat as food

https://en.wikipedia.org/wiki/Bat_as_food
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 00:55

  edvardd написав:механизм действия вируса:
1 вирус проникает в клетки лёгких через рецепторы ACE2 и начинает размножаться,
2 параллельно вирус проникает в Т-лимфоциты через белок-спайк CD147
3 Т-лимфоциты начинают пожирать инфицированые клетки лёгких
чем позже начать лечение, тем больше наплодится вируса в лёгких и тем больше Т-лимфоциты сожрут клеток лёгких - это самоедство...

стоп, а разве уже есть лечение ??? :shock:
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
yama
 
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