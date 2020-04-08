juristkostya написав:тока предпринимателям некуда развиваться - они не могут переписать постанову КМУ. А полицейский может учесть ошибки и грамотно составить админматериал.
По-настоящему эпидемия еще не началась. Как только пойдет убыль личного состава, рвение полицейских в составлении протоколов резко поугаснет. Сами постараются сократить свои контакты с нарушителями к минимуму.
оставляя в стороне юридическую сторону вопроса, отсутствие маски на любом фейсе в пределах видимой дальности в закрытом помещении и 1-2 метра на открытом воздухе обозначает риск того, что эта морда (фейс без маски) заразит вас вирусом, если на вас не будет маски класса ффп3 или на крайняк ффп2, и то не гарантия
в то же время, исследование хирургических масок, о котором я писал пару дней назад, говорит о том, что они отлично задерживают сопли и даже дыхательные аерозоли короновирусов зараженных людей (если носятся этими людьми)
поэтому каждый гражданин должен быть кровно заинтересован, чтобы на всех фейсах (включая нос, который ряд морд оставляют за пределами маски) в пределах видимости он видел маски вне зависимости от правильности составления протоколов милицией
Ну так многие ходят в модных респираторах с выпускным клапаном,я так понял он защищает только владельца?
adeges Часто все сваливают в одну кучу. Есть неинвазивная вентиляция, есть подача кислорода через маску или через канюли. А есть управляемая инвазивная вентиляция заинтубированных больных(последний рубеж, дальше только ЭКМО). Вот на ней да, действительно идет 65-80% печальных исходов.
antey1969 написав:adeges Часто все сваливают в одну кучу. Есть неинвазивная вентиляция, есть подача кислорода через маску или через канюли. А есть управляемая инвазивная вентиляция заинтубированных больных(последний рубеж, дальше только ЭКМО). Вот на ней да, действительно идет 65-80% печальных исходов.
100%. а вы статистику выживаемости 20% по чему давали?
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
гуляйполе написав: Ну так многие ходят в модных респираторах с выпускным клапаном,я так понял он защищает только владельца?
это вопрос интересный. а как вы думаете, куда при выдохе выходит воздух в масках без клапана? неужели через ткань? вы когда маску хирургическую оденете, все края к лицу плотненько прижмите и повыдыхайте. похожие ощущения на то, что обычно чувствуете в маске?
зы и ходят в масках с клапаном единицы. Их с конца февраля в Украине купить нельзя
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges написав:оставляя в стороне юридическую сторону вопроса, отсутствие маски на любом фейсе ... поэтому каждый гражданин должен быть кровно заинтересован, чтобы на всех фейсах...
Каждый гражданин, прежде чем такое писать, должен изучить хотя бы Конституцию своего государства. А в ней понять содержание хотя бы трех статей, а именно 19, 60, 68.
Часть 1 статьи 19 Конституции установлена для лиц частного права, то есть физических лиц и юридических лиц частного права, и определяет, что им разрешено все, что не запрещено законом. Часть 2 статьи 19 Конституции установлена для лиц публичного права , то есть должностных лиц государственных органов, и определяет, что им разрешено все, что установлено законом.
Статья 60 Конституции устанавливает, что никто не обязан выполнять явно преступные приказы и распоряжения.
Статья 68 Конституции предупреждает, что незнание законов не освобождает от юридической ответственности.
Наконец, право для того и было внедрено еще в древнем мире и существует до сих пор, чтобы предотвратить в обществе "войну всех против всех" ( bellum omnium contra omnes ). Например, когда кто-то в обществе ( обычный гражданин или даже должностное лицо) захочет отбросить юридическую сторону вопроса и реализовать свою кровную заинтересованность.
edvardd написав:механизм действия вируса: 1 вирус проникает в клетки лёгких через рецепторы ACE2 и начинает размножаться, 2 параллельно вирус проникает в Т-лимфоциты через белок-спайк CD147 3 Т-лимфоциты начинают пожирать инфицированые клетки лёгких чем позже начать лечение, тем больше наплодится вируса в лёгких и тем больше Т-лимфоциты сожрут клеток лёгких - это самоедство...
стоп, а разве уже есть лечение ???
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ? Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
adeges написав:...... зы и ходят в масках с клапаном единицы. Их с конца февраля в Украине купить нельзя
О том, сколько ходят, спорить не буду, не считал. Но купить вполне можно. Знакомые покупали для продавцов в магазине несколько дней назад совершенно спокойно. Правда, вовремя успели - сильно подскочили цены.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
С 30 марта по 5 апреля ОРВИ и гриппом в Украине заболели 105 116 человек. Из них 39,5% - дети в возрасте до 17 лет. Один человек умер от осложнений в результате гриппа. Об этом рассказали в Центре общественного здоровья.
В частности, интенсивный показатель заболеваемости составил 274,9 на 100 тыс. населения. Это на 42% меньше эпидемического порога по Украине.