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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 886887888889

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.8 5 169
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
34
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
20%
33
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 01:53

Объявленный на эти выходные в крупных городах Турции комендантский час погрузил страну в полный хаос.

Правительство объявило о запрете выходить из дома и закрытии всего в субботу и воскресенье внезапно, за два часа до полуночи 11 апреля. Штраф за нарушение комендантского часа - 2,5 тысяч лир (10 тысяч гривен). Вскоре, правда, уточнили, что булочные и аптеки будут работать, но было уже поздно.

Испуганный народ побежал закупаться продуктами - в масках и без. Люди буквально штурмовали небольшие магазинчики и пекарни, которые еще работали в это позднее время (все супермаркеты закрываются в 22 часа).
.....

https://kurs.com.ua/novost/171877-komendantskii-chas-v-turcii-vizval-haos-v-strane
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 02:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

США на моменте, подавляющее большинство лайнеров - пассажирские. 500 тысяч зараженных, 2 тысячи смертей ежедневно. Карантин? Не, не слышали. В той же Мексике и Канаде рядом по паре десятков судов, половина из которых грузовые.

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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 02:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вся Южная Америка. Карантин? Pero que pasa!

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