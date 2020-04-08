Объявленный на эти выходные в крупных городах Турции комендантский час погрузил страну в полный хаос.
Правительство объявило о запрете выходить из дома и закрытии всего в субботу и воскресенье внезапно, за два часа до полуночи 11 апреля. Штраф за нарушение комендантского часа - 2,5 тысяч лир (10 тысяч гривен). Вскоре, правда, уточнили, что булочные и аптеки будут работать, но было уже поздно.
Испуганный народ побежал закупаться продуктами - в масках и без. Люди буквально штурмовали небольшие магазинчики и пекарни, которые еще работали в это позднее время (все супермаркеты закрываются в 22 часа). .....
США на моменте, подавляющее большинство лайнеров - пассажирские. 500 тысяч зараженных, 2 тысячи смертей ежедневно. Карантин? Не, не слышали. В той же Мексике и Канаде рядом по паре десятков судов, половина из которых грузовые.