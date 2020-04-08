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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 886887888889 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.8 5 169 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 28 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 18 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 20% 34 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 8 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 25 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 9 Найманий працівник, втратив роботу 5% 8 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 20% 33 Всього голосів : 169 Додано: Нед 12 кві, 2020 01:53 Объявленный на эти выходные в крупных городах Турции комендантский час погрузил страну в полный хаос.



Правительство объявило о запрете выходить из дома и закрытии всего в субботу и воскресенье внезапно, за два часа до полуночи 11 апреля. Штраф за нарушение комендантского часа - 2,5 тысяч лир (10 тысяч гривен). Вскоре, правда, уточнили, что булочные и аптеки будут работать, но было уже поздно.



Испуганный народ побежал закупаться продуктами - в масках и без. Люди буквально штурмовали небольшие магазинчики и пекарни, которые еще работали в это позднее время (все супермаркеты закрываются в 22 часа).

.....

https://kurs.com.ua/novost/171877-komendantskii-chas-v-turcii-vizval-haos-v-strane Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16039 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4406 раз. Подякували: 4090 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 кві, 2020 02:01 Re: Эпидемия коронавируса в мире



США на моменте, подавляющее большинство лайнеров - пассажирские. 500 тысяч зараженных, 2 тысячи смертей ежедневно. Карантин? Не, не слышали. В той же Мексике и Канаде рядом по паре десятков судов, половина из которых грузовые. Zebra

Повідомлень: 7999 З нами з: 21.09.12 Подякував: 765 раз. Подякували: 1293 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 кві, 2020 02:07 Re: Эпидемия коронавируса в мире



Вся Южная Америка. Карантин? Pero que pasa! Zebra

Повідомлень: 7999 З нами з: 21.09.12 Подякував: 765 раз. Подякували: 1293 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 кві, 2020 02:34 Zebra

Быстрее пройдут этот кризис, в США уже разработали тест на антитела к вирусу, т.е. люди переболевшие - смогут возвращаться к нормальному ритму. У нас похоже раннее объявление карантина привело к замедлению темпов роста инфекции, но толпа народа, которая приехала и продолжает приезжать с Европы, - даст еще тот эффект.

Как и в большинстве стран Восточной Европы наш пик Короны прийдется на конец мая. Печалько Быстрее пройдут этот кризис, в США уже разработали тест на антитела к вирусу, т.е. люди переболевшие - смогут возвращаться к нормальному ритму. У нас похоже раннее объявление карантина привело к замедлению темпов роста инфекции, но толпа народа, которая приехала и продолжает приезжать с Европы, - даст еще тот эффект.Как и в большинстве стран Восточной Европы наш пик Короны прийдется на конец мая. Печалько VALONI Повідомлень: 21 З нами з: 25.04.16 Подякував: 9 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 кві, 2020 03:54 Igneus написав: adeges написав: Вам уже несколько раз ответили в отношении "обоснованности" мнения. Вам уже несколько раз ответили в отношении "обоснованности" мнения.

unicdima написав: сайт Countrymeters который она использует дает не реальные, а прогнозные цифры. сайт Countrymeters который она использует дает не реальные, а прогнозные цифры.

ЛАД написав: Ну вот сколько можно?

Сами говорите, что уже писали об этой банкирше и Вам уже отвечали, что её ссылки на кантриметерс это чушь. Вы опять...

О юристе надо писать подробнее. Будет время и желание, может, напишу позже. Ну вот сколько можно?Сами говорите, что уже писали об этой банкирше и Вам уже отвечали, что её ссылки на кантриметерс это чушь. Вы опять...О юристе надо писать подробнее. Будет время и желание, может, напишу позже.

А сколько раз вам нужно повторять о разнице между юридическим фактом, который подлежит доказыванию и может быть доказан надлежащими и допустимыми доказательствами, и оценочным суждением журналиста, которое может не полностью соответствовать и даже не соответствовать фактическим обстоятельствам, и содержать в себе гиперболизм, аллегорию, а поэтому не подлежит доказыванию? А сколько раз вам нужно повторять о разнице между, который подлежит доказыванию и может быть доказан надлежащими и допустимыми доказательствами, и, которое может не полностью соответствовать и даже не соответствовать фактическим обстоятельствам, и содержать в себе гиперболизм, аллегорию, а поэтому не подлежит доказыванию?

1. Эта банкирша не журналист.

2. Если "оценочное суждение журналиста" "не соответствует фактическим обстоятельствам", то к чёрту такого журналиста вместе с его мнением. Гиперболы и аллегории могут служить лучшему пониманию смысла, а не его искажению.

3. Вы мнение этой банкирши приводите не как аллегорию, а как прямое доказательство.



Кстати, тут один "коронавирусист" даже чистосердечно признался, что его комментарий основан на данных расследования журналиста из Бергамо и для весомости своих "аргументов" еще и на его Твиттер сослался!

Поэтому, я уже не был удивлен, когда мэр одного из украинских городов, вводя неконституционные ограничения прав и свобод граждан на период "карантина", призывал смотреть видеокадры из Италии, поскольку он даже не изучал теорию государственного управления, не говоря уже о наличии у него практики в этой сфере.

В результате получилось так, как в анекдоте про генерала, который если бежит в мирное время, то вызывает смех, а если в военное время, то панику.

Кроме того, даже медицинский тест на коронавирус подтверждает лишь диагноз болезни для ее лечения, который тоже может быть ошибочным, а вот юридический факт этого заболевания может быть установлен надлежащим и допустимым доказыванием, например, судебно-медицинской экспертизой.

Вместе с тем, даже вывод судебно-медицинской экспертизы не является обязательным для суда, именно который в своем решении устанавливает наличие юридического факта.

К чему такой длинный пассаж о "юридическом факте" не понятно. Или мы с Вами уже в суд собираемся.



Поэтому может быть не стоит писать о юристе, в том числе, поподробнее, не будучи им, что может вызвать, в лучшем случае, удивление, а, в худшем случае, способствовать нагнетанию паники, поскольку на этой почве уже есть суициды.

Мне нравится, когда мне рассказывают, о чём стоит писать, а о чём нет.

Особенно, не зная, что я хотел сказать.

Я не собираюсь обсуждать статьи законов, которые он перечислил.

Во-первых я, действительно, не юрист и не знаю их, во-вторых, мне это не очень интересно.

Каким образом обсуждение его высказываний может способствовать "нагнетанию паники" мне вообще непонятно. А, тем более, суицидам.

По-моему, Вы увлеклись.

В паникёрстве, если Вы читали мои посты, Вы меня обвинить не можете.

В обсуждении вопросов, в которых я ни в зуб ногой, тоже. Обратите внимание, я ни разу не обсуждал ни протоколы, ни эффективность каких-либо лекарств. Я считаю, что это должны решать только врачи. И тут я им не советчик. Более того, считаю, что реклама каких-то средств скорее вредна, т.к. их сразу разметут, закупая "впрок", а потом тому, кому нужно (а это, возможно, 0,1% населения), не хватит.



Тем более, что пока тут многие тратят свое драгоценное время на обсуждение проблемы коронавируса, которая уже привела к нарушениям конституционных прав и свобод человека, чем фактически содействуют продолжению этих нарушений, юристы принимают меры по защите этих прав и свобод.

Пусть принимают. Спасибо им.

Прочитал Ваши вечерние посты. Вы очень много внимания уделяете юридической стороне вопроса. Видимо, Вы юрист?

Но скажите честно, если, не дай бог, Вы или Ваши близкие заболеют короной в тяжёлой форме, Вас сильно будет волновать юридическая точность всяких постановлений? Сильно подозреваю, что Вы готовы будете убить того, кто накашлял/начихал на Вас. Если будете знать, кто это.

Я категорически за соблюдение законности. Но бывают экстремальные ситуации, когда действовать нужно сегодня, а соотв. закона нет. Но кто мешал юристам заранее подумать о таких ситуациях и предложить уточнить/конкретизировать какие-то законы?



КАЖДОМУ СВОЕ, а именно КЕСАРЕВО - КЕСАРЮ, А БОГОВО - БОГУ.



Вот с этим согласен! 1. Эта банкирша не журналист.2. Если "оценочное суждение журналиста" "не соответствует фактическим обстоятельствам", то к чёрту такого журналиста вместе с его мнением. Гиперболы и аллегории могут служить лучшему пониманию смысла, а не его искажению.3. Вы мнение этой банкирши приводите не как аллегорию, а как прямое доказательство.К чему такой длинный пассаж о "юридическом факте" не понятно. Или мы с Вами уже в суд собираемся.Мне нравится, когда мне рассказывают, о чём стоит писать, а о чём нет.Особенно, не зная, что я хотел сказать.Я не собираюсь обсуждать статьи законов, которые он перечислил.Во-первых я, действительно, не юрист и не знаю их, во-вторых, мне это не очень интересно.Каким образом обсуждение его высказываний может способствовать "нагнетанию паники" мне вообще непонятно. А, тем более, суицидам.По-моему, Вы увлеклись.В паникёрстве, если Вы читали мои посты, Вы меня обвинить не можете.В обсуждении вопросов, в которых я ни в зуб ногой, тоже. Обратите внимание, я ни разу не обсуждал ни протоколы, ни эффективность каких-либо лекарств. Я считаю, что это должны решать только врачи. И тут я им не советчик. Более того, считаю, что реклама каких-то средств скорее вредна, т.к. их сразу разметут, закупая "впрок", а потом тому, кому нужно (а это, возможно, 0,1% населения), не хватит.Пусть принимают. Спасибо им.Прочитал Ваши вечерние посты. Вы очень много внимания уделяете юридической стороне вопроса. Видимо, Вы юрист?Но скажите честно, если, не дай бог, Вы или Ваши близкие заболеют короной в тяжёлой форме, Вас сильно будет волновать юридическая точность всяких постановлений? Сильно подозреваю, что Вы готовы будете убить того, кто накашлял/начихал на Вас. Если будете знать, кто это.Я категорически за соблюдение законности. Но бывают экстремальные ситуации, когда действовать нужно сегодня, а соотв. закона нет. Но кто мешал юристам заранее подумать о таких ситуациях и предложить уточнить/конкретизировать какие-то законы?Вот с этим согласен! Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16039 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4406 раз. Подякували: 4090 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 886887888889 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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