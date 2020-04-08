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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 886887888889

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.8 5 169
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
34
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
20%
33
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 01:53

Объявленный на эти выходные в крупных городах Турции комендантский час погрузил страну в полный хаос.

Правительство объявило о запрете выходить из дома и закрытии всего в субботу и воскресенье внезапно, за два часа до полуночи 11 апреля. Штраф за нарушение комендантского часа - 2,5 тысяч лир (10 тысяч гривен). Вскоре, правда, уточнили, что булочные и аптеки будут работать, но было уже поздно.

Испуганный народ побежал закупаться продуктами - в масках и без. Люди буквально штурмовали небольшие магазинчики и пекарни, которые еще работали в это позднее время (все супермаркеты закрываются в 22 часа).
.....

https://kurs.com.ua/novost/171877-komendantskii-chas-v-turcii-vizval-haos-v-strane
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 02:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

США на моменте, подавляющее большинство лайнеров - пассажирские. 500 тысяч зараженных, 2 тысячи смертей ежедневно. Карантин? Не, не слышали. В той же Мексике и Канаде рядом по паре десятков судов, половина из которых грузовые.

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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 02:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вся Южная Америка. Карантин? Pero que pasa!

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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 02:34

Zebra
Быстрее пройдут этот кризис, в США уже разработали тест на антитела к вирусу, т.е. люди переболевшие - смогут возвращаться к нормальному ритму. У нас похоже раннее объявление карантина привело к замедлению темпов роста инфекции, но толпа народа, которая приехала и продолжает приезжать с Европы, - даст еще тот эффект.
Как и в большинстве стран Восточной Европы наш пик Короны прийдется на конец мая. Печалько :(
VALONI
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 03:54

  Igneus написав:
  adeges написав:Вам уже несколько раз ответили в отношении "обоснованности" мнения.

  unicdima написав:сайт Countrymeters который она использует дает не реальные, а прогнозные цифры.

  ЛАД написав:Ну вот сколько можно?
Сами говорите, что уже писали об этой банкирше и Вам уже отвечали, что её ссылки на кантриметерс это чушь. Вы опять...
О юристе надо писать подробнее. Будет время и желание, может, напишу позже.

А сколько раз вам нужно повторять о разнице между юридическим фактом, который подлежит доказыванию и может быть доказан надлежащими и допустимыми доказательствами, и оценочным суждением журналиста, которое может не полностью соответствовать и даже не соответствовать фактическим обстоятельствам, и содержать в себе гиперболизм, аллегорию, а поэтому не подлежит доказыванию?

1. Эта банкирша не журналист.
2. Если "оценочное суждение журналиста" "не соответствует фактическим обстоятельствам", то к чёрту такого журналиста вместе с его мнением. Гиперболы и аллегории могут служить лучшему пониманию смысла, а не его искажению.
3. Вы мнение этой банкирши приводите не как аллегорию, а как прямое доказательство.

Кстати, тут один "коронавирусист" даже чистосердечно признался, что его комментарий основан на данных расследования журналиста из Бергамо и для весомости своих "аргументов" еще и на его Твиттер сослался!
Поэтому, я уже не был удивлен, когда мэр одного из украинских городов, вводя неконституционные ограничения прав и свобод граждан на период "карантина", призывал смотреть видеокадры из Италии, поскольку он даже не изучал теорию государственного управления, не говоря уже о наличии у него практики в этой сфере.
В результате получилось так, как в анекдоте про генерала, который если бежит в мирное время, то вызывает смех, а если в военное время, то панику.
Кроме того, даже медицинский тест на коронавирус подтверждает лишь диагноз болезни для ее лечения, который тоже может быть ошибочным, а вот юридический факт этого заболевания может быть установлен надлежащим и допустимым доказыванием, например, судебно-медицинской экспертизой.
Вместе с тем, даже вывод судебно-медицинской экспертизы не является обязательным для суда, именно который в своем решении устанавливает наличие юридического факта.

К чему такой длинный пассаж о "юридическом факте" не понятно. Или мы с Вами уже в суд собираемся. :)

Поэтому может быть не стоит писать о юристе, в том числе, поподробнее, не будучи им, что может вызвать, в лучшем случае, удивление, а, в худшем случае, способствовать нагнетанию паники, поскольку на этой почве уже есть суициды.

Мне нравится, когда мне рассказывают, о чём стоит писать, а о чём нет. :)
Особенно, не зная, что я хотел сказать.
Я не собираюсь обсуждать статьи законов, которые он перечислил.
Во-первых я, действительно, не юрист и не знаю их, во-вторых, мне это не очень интересно.
Каким образом обсуждение его высказываний может способствовать "нагнетанию паники" мне вообще непонятно. А, тем более, суицидам.
По-моему, Вы увлеклись.
В паникёрстве, если Вы читали мои посты, Вы меня обвинить не можете.
В обсуждении вопросов, в которых я ни в зуб ногой, тоже. Обратите внимание, я ни разу не обсуждал ни протоколы, ни эффективность каких-либо лекарств. Я считаю, что это должны решать только врачи. И тут я им не советчик. Более того, считаю, что реклама каких-то средств скорее вредна, т.к. их сразу разметут, закупая "впрок", а потом тому, кому нужно (а это, возможно, 0,1% населения), не хватит.

Тем более, что пока тут многие тратят свое драгоценное время на обсуждение проблемы коронавируса, которая уже привела к нарушениям конституционных прав и свобод человека, чем фактически содействуют продолжению этих нарушений, юристы принимают меры по защите этих прав и свобод.

Пусть принимают. Спасибо им.
Прочитал Ваши вечерние посты. Вы очень много внимания уделяете юридической стороне вопроса. Видимо, Вы юрист?
Но скажите честно, если, не дай бог, Вы или Ваши близкие заболеют короной в тяжёлой форме, Вас сильно будет волновать юридическая точность всяких постановлений? Сильно подозреваю, что Вы готовы будете убить того, кто накашлял/начихал на Вас. Если будете знать, кто это.
Я категорически за соблюдение законности. Но бывают экстремальные ситуации, когда действовать нужно сегодня, а соотв. закона нет. Но кто мешал юристам заранее подумать о таких ситуациях и предложить уточнить/конкретизировать какие-то законы?

КАЖДОМУ СВОЕ, а именно КЕСАРЕВО - КЕСАРЮ, А БОГОВО - БОГУ.

Вот с этим согласен!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 07:24

  VALONI написав:Zebra
Быстрее пройдут этот кризис, в США уже разработали тест на антитела к вирусу, т.е. люди переболевшие - смогут возвращаться к нормальному ритму. У нас похоже раннее объявление карантина привело к замедлению темпов роста инфекции, но толпа народа, которая приехала и продолжает приезжать с Европы, - даст еще тот эффект.
Как и в большинстве стран Восточной Европы наш пик Короны прийдется на конец мая. Печалько :(

Будем надеяться на пик к концу апреля. Основная масса заробитчан заехала
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 07:35

Рашка


Даже на раша тудей это публикуют

Ambulances create traffic jams outside Moscow hospitals as Covid-19 patients keep coming (VIDEO)
https://www.rt.com/russia/485585-ambula ... ronavirus/
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 08:06

  Igneus написав:
  edvardd написав:Маски для лица не являются обязательными повсюду, но строгие правила ношения масок были введены в Чехии, даже для нудистов.
Чехия начала ослаблять ограничения, введенные из-за коронавируса. Но сознательные граждане вызвали полицию, чтобы напомнить людям, что, несмотря на разрешение обнажаться в специально отведенных общественных местах, рот при этом нужно прикрывать.
Чешские правоохранители выпустили предупреждение после того, как 27 марта в небольшом городке Лазне Богданек вызвали сотрудников полиции из-за жалоб на группу нудистов без масок, греющихся в теплую погоду.

Прежде всего нужно отметить, что это сообщение было размещено на веб-сайте Украины даже без ссылки на чешский источник. Таких сообщений и на этой ветке хватает. Уже до курьеза доходит, когда вместо ссылки о масках дается ссылка на индивидуальный налоговый номер.

Кроме того, законодательство Чехии может быть применено только на территории Чехии, в том числе, и на украинских граждан, которые там находятся. На территории Украины законодательство Чехии может быть применено лишь в здании посольства Чехии на улице Ярославов Вал в городе Киеве, в его консульствах, если они есть на территории Украины, а также на бортах самолетов чешских авиакомпаний.

Вместе с тем, как и Украина, Чехия также является членом Совета Европы и присоединилась к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года. Поэтому чешское законодательство также должно проверяться на соответствие этой Конвенции, особенно с точки зрения четкости и предсказуемости применения. Однако, из-за отсутствия ссылки именно на законодательство Чехии в части ношения масок, рано делать какие-либо юридически значимые выводы.

Вот если бы Вы привели в пример Беларусь, которая не является членом Совета Европы и не присоединилась к указанной выше Конвенции, то тогда проверку ее законодательства на соответствие Конвенции проводить не нужно и можно ограничиться лишь его текстом.

какой вы нудный, вместо того, чтобы столько строчить в 12 ночи, лучше бы ссылку нашли:
https://www.forum24.cz/americka-cnn-pis ... eli-masky/
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 08:25

  centurionus написав:
  andriykulyk76 написав:В такому разі фахівець з назв хвороб та науково-медичної термінології, експерт з логіки і, як вже всім очевидно, провідний спеціаліст з вивчення рецепторів АСЕ2 має пояснити, які саме науково-медичні теми він мав на увазі в своєму повідомленні (від П'ят 10 кві, 2020 23:02)? І, найцікавіше, хто той бовдур, що взяв на себе сміливість використати слово "вирішальне" в тих темах і кому адресувалося зауваження фахівця і експерта з (всі регалії вказано вище)?

Є час в перервах між вправами на городі для зміцнення імунітету для боротьби з COVID-19?
*Теми в The Lancet, зокрема. Читання одного абзацу дає розуміння, що все складніше за заголовок в жовтій пресі.
*Ото там і не використовують слово "вирішальний".


Прекрасно, давайте англомовний відповідник щоб потім не крутились як в'юн. То кому то було адресовано зауваження, хто його використовув в науково-медичних темах?
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 08:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Новини з Таїланду (Самуї).
У місцевої поліції нова фішка - температурна облава на дорогах. "Клієнти" з підвищеною темперетурою примусово доправляються в госпіталь на діагностику. Тест но ковід19 $150, лікування $1000/день. Все за рахунок "клієнта" звісно. Не знаю на скільки ефективний скрінінг але сумніваюсь що хтось з температурою тепер тут наважиться кудись їхати.
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
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