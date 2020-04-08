Додано: Нед 12 кві, 2020 03:54

Igneus написав: adeges написав: Вам уже несколько раз ответили в отношении "обоснованности" мнения. Вам уже несколько раз ответили в отношении "обоснованности" мнения.

unicdima написав: сайт Countrymeters который она использует дает не реальные, а прогнозные цифры. сайт Countrymeters который она использует дает не реальные, а прогнозные цифры.

ЛАД написав: Ну вот сколько можно?

Сами говорите, что уже писали об этой банкирше и Вам уже отвечали, что её ссылки на кантриметерс это чушь. Вы опять...

О юристе надо писать подробнее. Будет время и желание, может, напишу позже. Ну вот сколько можно?Сами говорите, что уже писали об этой банкирше и Вам уже отвечали, что её ссылки на кантриметерс это чушь. Вы опять...О юристе надо писать подробнее. Будет время и желание, может, напишу позже.

А сколько раз вам нужно повторять о разнице между юридическим фактом, который подлежит доказыванию и может быть доказан надлежащими и допустимыми доказательствами, и оценочным суждением журналиста, которое может не полностью соответствовать и даже не соответствовать фактическим обстоятельствам, и содержать в себе гиперболизм, аллегорию, а поэтому не подлежит доказыванию? А сколько раз вам нужно повторять о разнице между, который подлежит доказыванию и может быть доказан надлежащими и допустимыми доказательствами, и, которое может не полностью соответствовать и даже не соответствовать фактическим обстоятельствам, и содержать в себе гиперболизм, аллегорию, а поэтому не подлежит доказыванию?

Кстати, тут один "коронавирусист" даже чистосердечно признался, что его комментарий основан на данных расследования журналиста из Бергамо и для весомости своих "аргументов" еще и на его Твиттер сослался!

Поэтому, я уже не был удивлен, когда мэр одного из украинских городов, вводя неконституционные ограничения прав и свобод граждан на период "карантина", призывал смотреть видеокадры из Италии, поскольку он даже не изучал теорию государственного управления, не говоря уже о наличии у него практики в этой сфере.

В результате получилось так, как в анекдоте про генерала, который если бежит в мирное время, то вызывает смех, а если в военное время, то панику.

Кроме того, даже медицинский тест на коронавирус подтверждает лишь диагноз болезни для ее лечения, который тоже может быть ошибочным, а вот юридический факт этого заболевания может быть установлен надлежащим и допустимым доказыванием, например, судебно-медицинской экспертизой.

Вместе с тем, даже вывод судебно-медицинской экспертизы не является обязательным для суда, именно который в своем решении устанавливает наличие юридического факта.

Поэтому может быть не стоит писать о юристе, в том числе, поподробнее, не будучи им, что может вызвать, в лучшем случае, удивление, а, в худшем случае, способствовать нагнетанию паники, поскольку на этой почве уже есть суициды.

Тем более, что пока тут многие тратят свое драгоценное время на обсуждение проблемы коронавируса, которая уже привела к нарушениям конституционных прав и свобод человека, чем фактически содействуют продолжению этих нарушений, юристы принимают меры по защите этих прав и свобод.

КАЖДОМУ СВОЕ, а именно КЕСАРЕВО - КЕСАРЮ, А БОГОВО - БОГУ.



1. Эта банкирша не журналист.2. Если "оценочное суждение журналиста" "не соответствует фактическим обстоятельствам", то к чёрту такого журналиста вместе с его мнением. Гиперболы и аллегории могут служить лучшему пониманию смысла, а не его искажению.3. Вы мнение этой банкирши приводите не как аллегорию, а как прямое доказательство.К чему такой длинный пассаж о "юридическом факте" не понятно. Или мы с Вами уже в суд собираемся.Мне нравится, когда мне рассказывают, о чём стоит писать, а о чём нет.Особенно, не зная, что я хотел сказать.Я не собираюсь обсуждать статьи законов, которые он перечислил.Во-первых я, действительно, не юрист и не знаю их, во-вторых, мне это не очень интересно.Каким образом обсуждение его высказываний может способствовать "нагнетанию паники" мне вообще непонятно. А, тем более, суицидам.По-моему, Вы увлеклись.В паникёрстве, если Вы читали мои посты, Вы меня обвинить не можете.В обсуждении вопросов, в которых я ни в зуб ногой, тоже. Обратите внимание, я ни разу не обсуждал ни протоколы, ни эффективность каких-либо лекарств. Я считаю, что это должны решать только врачи. И тут я им не советчик. Более того, считаю, что реклама каких-то средств скорее вредна, т.к. их сразу разметут, закупая "впрок", а потом тому, кому нужно (а это, возможно, 0,1% населения), не хватит.Пусть принимают. Спасибо им.Прочитал Ваши вечерние посты. Вы очень много внимания уделяете юридической стороне вопроса. Видимо, Вы юрист?Но скажите честно, если, не дай бог, Вы или Ваши близкие заболеют короной в тяжёлой форме, Вас сильно будет волновать юридическая точность всяких постановлений? Сильно подозреваю, что Вы готовы будете убить того, кто накашлял/начихал на Вас. Если будете знать, кто это.Я категорически за соблюдение законности. Но бывают экстремальные ситуации, когда действовать нужно сегодня, а соотв. закона нет. Но кто мешал юристам заранее подумать о таких ситуациях и предложить уточнить/конкретизировать какие-то законы?Вот с этим согласен!