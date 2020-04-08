VALONI написав:Zebra Быстрее пройдут этот кризис, в США уже разработали тест на антитела к вирусу, т.е. люди переболевшие - смогут возвращаться к нормальному ритму. У нас похоже раннее объявление карантина привело к замедлению темпов роста инфекции, но толпа народа, которая приехала и продолжает приезжать с Европы, - даст еще тот эффект. Как и в большинстве стран Восточной Европы наш пик Короны прийдется на конец мая. Печалько
Прикольно читати роздуми дилетантів про речі, в яких вони неграмотні.
Спад епідемії буде лише після того, як половина населення перехворіє.
Щодо чудо ліків, про які пишуть місцеві "хвахівці" - ситуація насправді паскудна.
"Сьогодні великі надії покладають на хлорохін і гідроксихлорохін. Ці ліки вже випробовували у лабораторіях проти різних вірусів: SARS і MERS, які теж належать до групи коронавірусів, проти ВІЛ, денге, еболи, грипу і чікунгунья. Але Каліл зауважує, що навіть коли здавалося, що препарат працює в пробірках, він не завжди діяв так само в реальному житті.
Насправді вчені так і не виявили досі жодних доказів, що ліки проти малярії якось впливають на будь-які віруси включно з еболою. Малярію спричиняє паразит, а не вірус.
Вакцини і засобів для лікування респіраторної хвороби COVID-19, яку викликає новий коронавірус, наразі немає."
juristkostya написав:тока предпринимателям некуда развиваться - они не могут переписать постанову КМУ. А полицейский может учесть ошибки и грамотно составить админматериал.
По-настоящему эпидемия еще не началась. Как только пойдет убыль личного состава, рвение полицейских в составлении протоколов резко поугаснет. Сами постараются сократить свои контакты с нарушителями к минимуму.
Так, так. Нарот, в масі своїй зебільний (у росіян є хороший термін - умственно неполноценный), ще не зрозумів, що таке епідемія вірусної хвороби. Єдиний плюс, що смертність в середньому 2-5%, а не 30 чи 50%.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Ситуация с распространением заболевания, вызванного новым коронавирусом, в Москве тяжелая, больницы работают в авральном режиме. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью программе "Большая игра" на Первом канале. "Ситуация и в Москве, и в Санкт-Петербурге (но в большей части в Москве) достаточно напряженная, потому что количество заболевших людей растет <...> Наплыв больных очень большой. Больницы, мы видим, в Москве работают чрезвычайно напряженно, в героическом, авральном режиме", - сказал он. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли - 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
В Москве второй день подряд подтверждают больше 1 тыс. случаев заражения коронавирусом, их общее количество достигло 8 852 (65,16% от общероссийского показателя). При этом рост оказался меньше, чем в пятницу, - 1030 против 1124. В Московской области ежедневно выявляется около 200 случаев пневмонии.
В Петербурге, по последним данным, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 488 человека, из них выздоровели 66. Четыре пациента с положительным тестом на COVID-19 умерли. Случаи заражения зафиксированы также в 12 из 18 районов Ленинградской области. По данным Роспотребнадзора на 11 апреля, всего в Ленинградской области заразились коронавирусной инфекцией 134 человека, выздоровели - трое.
В Україні зафіксовано 2777 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 12 квітня в Україні 2777 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 83 летальні, 89 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 266 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 174 випадки; Волинська область — 71 випадок; Дніпропетровська область — 58 випадків; Донецька область — 11 випадків; Житомирська область — 74 випадки; Закарпатська область — 82 випадки; Запорізька область — 83 випадки; Івано-Франківська область — 291 випадок; Кіровоградська область — 118 випадків; м. Київ — 416 випадків; Київська область — 159 випадків; Львівська область — 111 випадків; Луганська область — 3 випадки; Миколаївська область — 2 випадки; Одеська область — 63 випадки; Полтавська область — 25 випадків; Рівненська область — 119 випадків; Сумська область — 73 випадки; Тернопільська область — 243 випадки; Харківська область — 11 випадків; Херсонська область — 31 випадок; Хмельницька область — 19 випадків; Чернівецька область — 432 випадки; Черкаська область — 99 випадків; Чернігівська область — 9 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 квітня 2020 року до Центру надійшло 657 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 10432 повідомлення про підозру на COVID-19.
До этого было в день 311, 308, 266. Т.е количество зараженных третий день падает.
гуляйполе написав: Ну так многие ходят в модных респираторах с выпускным клапаном,я так понял он защищает только владельца?
это вопрос интересный. а как вы думаете, куда при выдохе выходит воздух в масках без клапана? неужели через ткань? вы когда маску хирургическую оденете, все края к лицу плотненько прижмите и повыдыхайте. похожие ощущения на то, что обычно чувствуете в маске?
зы и ходят в масках с клапаном единицы. Их с конца февраля в Украине купить нельзя
Когда я ношу маску я хочу защитить себя, окружающим чтобы защититься нужно носить свою маску. Все очень просто.
antey1969 написав:adeges Часто все сваливают в одну кучу. Есть неинвазивная вентиляция, есть подача кислорода через маску или через канюли. А есть управляемая инвазивная вентиляция заинтубированных больных(последний рубеж, дальше только ЭКМО). Вот на ней да, действительно идет 65-80% печальных исходов.
100%. а вы статистику выживаемости 20% по чему давали?
antey1969 написав:adeges Часто все сваливают в одну кучу. Есть неинвазивная вентиляция, есть подача кислорода через маску или через канюли. А есть управляемая инвазивная вентиляция заинтубированных больных(последний рубеж, дальше только ЭКМО). Вот на ней да, действительно идет 65-80% печальных исходов.
100%. а вы статистику выживаемости 20% по чему давали?
После интубации
поскольку исскуственная, она же принудительная, вентиляція легких без интубирования не возможна, то подключение к вентилятору обозначает смерть в 66-80% случаев. Как у нас, так и в мире
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
гуляйполе написав: Ну так многие ходят в модных респираторах с выпускным клапаном,я так понял он защищает только владельца?
это вопрос интересный. а как вы думаете, куда при выдохе выходит воздух в масках без клапана? неужели через ткань? вы когда маску хирургическую оденете, все края к лицу плотненько прижмите и повыдыхайте. похожие ощущения на то, что обычно чувствуете в маске?
зы и ходят в масках с клапаном единицы. Их с конца февраля в Украине купить нельзя
Когда я ношу маску я хочу защитить себя, окружающим чтобы защититься нужно носить свою маску. Все очень просто.
глубоко ошибочное понимание. хотя и не имеющее отношения к предмету дискуссии о масках с клапаном
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges написав: поскольку исскуственная, она же принудительная, вентиляція легких без интубирования не возможна, то подключение к вентилятору обозначает смерть в 66-80% случаев. Как у нас, так и в мире
Да возможна она, просто опасна для окружающего медперсонала. Поэтому всегда уточняю. А с нашими старыми советскими аппаратами, которые и под дыхание пациента не подстраиваются... Одним словом, не надо о грустном
Востаннє редагувалось antey1969 в Нед 12 кві, 2020 09:54, всього редагувалось 1 раз.