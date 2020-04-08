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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 888889890891>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.8 5 169
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
34
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
20%
33
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 09:00

  VALONI написав:Zebra
Быстрее пройдут этот кризис, в США уже разработали тест на антитела к вирусу, т.е. люди переболевшие - смогут возвращаться к нормальному ритму. У нас похоже раннее объявление карантина привело к замедлению темпов роста инфекции, но толпа народа, которая приехала и продолжает приезжать с Европы, - даст еще тот эффект.
Как и в большинстве стран Восточной Европы наш пик Короны прийдется на конец мая. Печалько :(

Прикольно читати роздуми дилетантів про речі, в яких вони неграмотні.

Спад епідемії буде лише після того, як половина населення перехворіє.

Щодо чудо ліків, про які пишуть місцеві "хвахівці" - ситуація насправді паскудна.

"Сьогодні великі надії покладають на хлорохін і гідроксихлорохін. Ці ліки вже випробовували у лабораторіях проти різних вірусів: SARS і MERS, які теж належать до групи коронавірусів, проти ВІЛ, денге, еболи, грипу і чікунгунья. Але Каліл зауважує, що навіть коли здавалося, що препарат працює в пробірках, він не завжди діяв так само в реальному житті.

Насправді вчені так і не виявили досі жодних доказів, що ліки проти малярії якось впливають на будь-які віруси включно з еболою. Малярію спричиняє паразит, а не вірус.

Вакцини і засобів для лікування респіраторної хвороби COVID-19, яку викликає новий коронавірус, наразі немає."


https://uainfo.org/blognews/1586556445- ... -nizh.html
Востаннє редагувалось Frant в Нед 12 кві, 2020 09:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 09:08

  antey1969 написав:
  juristkostya написав:тока предпринимателям некуда развиваться - они не могут переписать постанову КМУ. А полицейский может учесть ошибки и грамотно составить админматериал.

По-настоящему эпидемия еще не началась.
Как только пойдет убыль личного состава, рвение полицейских в составлении протоколов резко поугаснет. Сами постараются сократить свои контакты с нарушителями к минимуму.


Так, так.
Нарот, в масі своїй зебільний (у росіян є хороший термін - умственно неполноценный), ще не зрозумів, що таке епідемія вірусної хвороби.
Єдиний плюс, що смертність в середньому 2-5%, а не 30 чи 50%.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 09:27

Эпидемия коронавируса у москаликов

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Ситуация с распространением заболевания, вызванного новым коронавирусом, в Москве тяжелая, больницы работают в авральном режиме. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.
"Ситуация и в Москве, и в Санкт-Петербурге (но в большей части в Москве) достаточно напряженная, потому что количество заболевших людей растет <...> Наплыв больных очень большой. Больницы, мы видим, в Москве работают чрезвычайно напряженно, в героическом, авральном режиме", - сказал он.
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли - 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В Москве второй день подряд подтверждают больше 1 тыс. случаев заражения коронавирусом, их общее количество достигло 8 852 (65,16% от общероссийского показателя). При этом рост оказался меньше, чем в пятницу, - 1030 против 1124. В Московской области ежедневно выявляется около 200 случаев пневмонии.

В Петербурге, по последним данным, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 488 человека, из них выздоровели 66. Четыре пациента с положительным тестом на COVID-19 умерли. Случаи заражения зафиксированы также в 12 из 18 районов Ленинградской области. По данным Роспотребнадзора на 11 апреля, всего в Ленинградской области заразились коронавирусной инфекцией 134 человека, выздоровели - трое.

https://tass.ru/obschestvo/8220049
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 09:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Україні зафіксовано 2777 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 12 квітня в Україні 2777 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 83 летальні, 89 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 266 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 174 випадки;
Волинська область — 71 випадок;
Дніпропетровська область — 58 випадків;
Донецька область — 11 випадків;
Житомирська область — 74 випадки;
Закарпатська область — 82 випадки;
Запорізька область — 83 випадки;
Івано-Франківська область — 291 випадок;
Кіровоградська область — 118 випадків;
м. Київ — 416 випадків;
Київська область — 159 випадків;
Львівська область — 111 випадків;
Луганська область — 3 випадки;
Миколаївська область — 2 випадки;
Одеська область — 63 випадки;
Полтавська область — 25 випадків;
Рівненська область — 119 випадків;
Сумська область — 73 випадки;
Тернопільська область — 243 випадки;
Харківська область — 11 випадків;
Херсонська область — 31 випадок;
Хмельницька область — 19 випадків;
Чернівецька область — 432 випадки;
Черкаська область — 99 випадків;
Чернігівська область — 9 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 квітня 2020 року до Центру надійшло 657 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 10432 повідомлення про підозру на COVID-19.

До этого было в день 311, 308, 266. Т.е количество зараженных третий день падает.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 09:37

  adeges написав:
  гуляйполе написав:
Ну так многие ходят в модных респираторах с выпускным клапаном,я так понял он защищает только владельца?


это вопрос интересный. а как вы думаете, куда при выдохе выходит воздух в масках без клапана? неужели через ткань? вы когда маску хирургическую оденете, все края к лицу плотненько прижмите и повыдыхайте. похожие ощущения на то, что обычно чувствуете в маске?

зы и ходят в масках с клапаном единицы. Их с конца февраля в Украине купить нельзя

Когда я ношу маску я хочу защитить себя, окружающим чтобы защититься нужно носить свою маску. Все очень просто.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 09:43

  adeges написав:
  antey1969 написав:adeges
Часто все сваливают в одну кучу.
Есть неинвазивная вентиляция, есть подача кислорода через маску или через канюли.
А есть управляемая инвазивная вентиляция заинтубированных больных(последний рубеж, дальше только ЭКМО). Вот на ней да, действительно идет 65-80% печальных исходов.


100%. а вы статистику выживаемости 20% по чему давали?

После интубации
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 09:48

  antey1969 написав:
  adeges написав:
  antey1969 написав:adeges
Часто все сваливают в одну кучу.
Есть неинвазивная вентиляция, есть подача кислорода через маску или через канюли.
А есть управляемая инвазивная вентиляция заинтубированных больных(последний рубеж, дальше только ЭКМО). Вот на ней да, действительно идет 65-80% печальных исходов.


100%. а вы статистику выживаемости 20% по чему давали?

После интубации


поскольку исскуственная, она же принудительная, вентиляція легких без интубирования не возможна, то подключение к вентилятору обозначает смерть в 66-80% случаев. Как у нас, так и в мире
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 09:52

  Пенсионер написав:
  adeges написав:
  гуляйполе написав:
Ну так многие ходят в модных респираторах с выпускным клапаном,я так понял он защищает только владельца?


это вопрос интересный. а как вы думаете, куда при выдохе выходит воздух в масках без клапана? неужели через ткань? вы когда маску хирургическую оденете, все края к лицу плотненько прижмите и повыдыхайте. похожие ощущения на то, что обычно чувствуете в маске?

зы и ходят в масках с клапаном единицы. Их с конца февраля в Украине купить нельзя

Когда я ношу маску я хочу защитить себя, окружающим чтобы защититься нужно носить свою маску. Все очень просто.


глубоко ошибочное понимание. хотя и не имеющее отношения к предмету дискуссии о масках с клапаном
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 09:52

  adeges написав:
поскольку исскуственная, она же принудительная, вентиляція легких без интубирования не возможна, то подключение к вентилятору обозначает смерть в 66-80% случаев. Как у нас, так и в мире

Да возможна она, просто опасна для окружающего медперсонала. Поэтому всегда уточняю.
А с нашими старыми советскими аппаратами, которые и под дыхание пациента не подстраиваются... Одним словом, не надо о грустном :roll:
Востаннє редагувалось antey1969 в Нед 12 кві, 2020 09:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 09:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  varlo написав:До этого было в день 311, 308, 266. Т.е количество зараженных третий день падает.
количество _выявленных_ заражённых.
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П'ят 10 кві, 2020 11:15
ЛОБ

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