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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 кві, 2020 09:54
juristkostya написав: varlo написав:
До этого было в день 311, 308, 266. Т.е количество зараженных третий день падает.
количество _выявленных_ заражённых.
Сколько оттестировали, столько и выявили
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Додано: Нед 12 кві, 2020 09:58
varlo написав:До этого было в день 311, 308, 266. Т.е количество зараженных третий день падает.
Второй день падает
И не забываем про чудесный эффект сиесты, благодаря которому выявление вновь заболевших на выходные чудесным образом снижается во многих странах.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 10:03
antey1969 написав: juristkostya написав: varlo написав:
До этого было в день 311, 308, 266. Т.е количество зараженных третий день падает.
количество _выявленных_ заражённых.
Сколько оттестировали, столько и выявили
отымена. Тестов, вроде как, стало больше - а охват населения тестированием снизился.
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