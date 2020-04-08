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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 888889890891

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.8 5 169
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
34
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
20%
33
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 09:54

  juristkostya написав:
  varlo написав:До этого было в день 311, 308, 266. Т.е количество зараженных третий день падает.
количество _выявленных_ заражённых.

Сколько оттестировали, столько и выявили
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 09:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

varlo написав:До этого было в день 311, 308, 266. Т.е количество зараженных третий день падает.


Второй день падает
И не забываем про чудесный эффект сиесты, благодаря которому выявление вновь заболевших на выходные чудесным образом снижается во многих странах.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 10:03

  antey1969 написав:
  juristkostya написав:
  varlo написав:До этого было в день 311, 308, 266. Т.е количество зараженных третий день падает.
количество _выявленных_ заражённых.

Сколько оттестировали, столько и выявили

отымена. Тестов, вроде как, стало больше - а охват населения тестированием снизился.
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