adeges написав: поскольку исскуственная, она же принудительная, вентиляція легких без интубирования не возможна, то подключение к вентилятору обозначает смерть в 66-80% случаев. Как у нас, так и в мире
Да возможна она, просто опасна для окружающего медперсонала. Поэтому всегда уточняю. А с нашими старыми советскими аппаратами, которые и под дыхание пациента не подстраиваются... Одним словом, не надо о грустном
мои крайне лграниченные знания в этом вопросе ограничены тем. что написано в приведенной мной вчера ссылке. так вот там как раз говорилось о рисках неинвазивных методов для медперсонала, не вентилятора
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Система работала до середины марта, рассказал профессор Йик-Йин Тео, декан школы здравоохранения Со Сви Хок при Сингапурском государственном университете.
В тот момент в мире стала понятна вся опасность ситуации и страны начали призывать своих граждан вернуться домой.
Тысячи людей вернулись в Сингапур, в том числе из стран, не принявших достаточных мер против распространения коронавируса, и в итоге более 500 человек, сами того не зная, привезли его с собой.
На тот момент все прибывавшие должны были в обязательном порядке находиться на двухнедельном домашнем карантине. Но жившим с ними людям сказали, что они могут жить повседневной жизнью при условии отсутствия у кого-либо из них симптомов заболевания.
Хотя количество новых случаев увеличивалось постепенно, к середине марта их фиксировалось уже по нескольку десятков в день. В большинстве случаев заболевшие приехали из других стран или заразились от приехавших, однако впервые власти столкнулись с трудностями при отслеживании случаев заражения в стране.
По словам Тео, главной ошибкой стало то, что не было ограничено общение тех, кто вернулся в страну. Он признал, что сейчас о заболевании известно намного больше, чем в марте.
"Нам известно, что передача вируса без проявления симптомов вполне возможна. Она случается и, может быть, является основным фактором распространения Covid-19", - сказал он.
По его словам, это означает, что странам следует опираться на имеющуюся информацию с осторожностью. Например, не стоит полагаться на то, что у всех выздоровевших появляется иммунитет от заражения в будущем - уверенности в этом пока нет.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
varlo написав:В Україні зафіксовано 2777 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 12 квітня в Україні 2777 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 83 летальні, 89 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 266 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:... До этого было в день 311, 308, 266. Т.е количество зараженных третий день падает.
Реальной картины мы всеравно не знаем. Даже если допустить, что качество тестов одинаковое, то количество тестов, которые ежедневно делают в каждом регионе, очень отличаются между собой. Например, Киев делает 1000 в день, Днепр - 500, Одесса - 300, а Николаев - 100. Если б статистика нам показывала соотношение сделанных тестов к "+" результату (напр., 1000/20), тогда было бы виднее.
гуляйполе написав: Ну так многие ходят в модных респираторах с выпускным клапаном,я так понял он защищает только владельца?
это вопрос интересный. а как вы думаете, куда при выдохе выходит воздух в масках без клапана? неужели через ткань? вы когда маску хирургическую оденете, все края к лицу плотненько прижмите и повыдыхайте. похожие ощущения на то, что обычно чувствуете в маске?
зы и ходят в масках с клапаном единицы. Их с конца февраля в Украине купить нельзя
Когда я ношу маску я хочу защитить себя, окружающим чтобы защититься нужно носить свою маску. Все очень просто.
Ну вы же читали рекомендации ВОЗ,что маска здоровых людей от заражения не защищает,а носить маску нужно больным.Но если больной носит вместо маски респиратор с выпускным клапаном,то это фикция,иллюзия защиты. Ни в коем случае не призываю отказываться от ношения масок,каждый решает за себя сам.
varlo написав:В Україні зафіксовано 2777 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 12 квітня в Україні 2777 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 83 летальні, 89 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 266 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:... До этого было в день 311, 308, 266. Т.е количество зараженных третий день падает.
Реальной картины мы всеравно не знаем. Даже если допустить, что качество тестов одинаковое, то количество тестов, которые ежедневно делают в каждом регионе, очень отличаются между собой. Например, Киев делает 1000 в день, Днепр - 500, Одесса - 300, а Николаев - 100. Если б статистика нам показывала соотношение сделанных тестов к "+" результату (напр., 1000/20), тогда было бы виднее.
Нам остается ориентироваться только на загруженность коек и аппаратов ИВЛ в профильных больницах. По Киеву пока все относительно спокойно. На 100% не загружены даже больницы первой очереди по приему ковидных больных, а вторая очередь только начала принимать пациентов. То есть, до пика пока далеко - в апреле мы его точно не увидим.
гуляйполе написав: Ну вы же читали рекомендации ВОЗ,что маска здоровых людей от заражения не защищает,а носить маску нужно больным.Но если больной носит вместо маски респиратор с выпускным клапаном,то это фикция,иллюзия защиты.
сорри. это бред. при выдохе в хирургической маске воздух и дыхательная аерозоль разлетается во все щели - вверх, в стороны и вниз. при выдохе в респираторе с клапаном он отгибает гибкую мембрану, которая сверху закрыта большей по диаметру пластмассовой пластиной и также выходит частично прежде всего вверх, так как обеспечить 100% прилегание возле носа очень трудно.
таким образом дыхательные аерозоли выходят в обоих масках наружу, а значит представляют одинаковый риск для окружающих.
но вот защиту себе самому конечно они предоставляют разную.
рекомендация воз предназначена лишь для того, чтобы снизить спрос на профессиональные маски (с клапаном), нужные медработникам.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California