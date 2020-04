Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 889890891892> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.8 5 169 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 28 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 18 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 20% 34 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 8 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 25 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 9 Найманий працівник, втратив роботу 5% 8 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 20% 33 Всього голосів : 169 Додано: Нед 12 кві, 2020 09:58 Re: Эпидемия коронавируса в мире varlo написав: До этого было в день 311, 308, 266. Т.е количество зараженных третий день падает.



Второй день падает

И не забываем про чудесный эффект сиесты, благодаря которому выявление вновь заболевших на выходные чудесным образом снижается во многих странах. Второй день падаетИ не забываем про чудесный эффект сиесты, благодаря которому выявление вновь заболевших на выходные чудесным образом снижается во многих странах. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16242 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4101 раз. Подякували: 6432 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 кві, 2020 10:03 antey1969 написав: juristkostya написав: varlo написав: До этого было в день 311, 308, 266. Т.е количество зараженных третий день падает. До этого было в день 311, 308, 266. Т.е количество зараженных третий день падает. количество _выявленных_ заражённых. количество _выявленных_ заражённых.

Сколько оттестировали, столько и выявили Сколько оттестировали, столько и выявили

отымена. Тестов, вроде как, стало больше - а охват населения тестированием снизился. отымена. Тестов, вроде как, стало больше - а охват населения тестированием снизился. juristkostya Повідомлень: 2627 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 800 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 кві, 2020 10:04 antey1969 написав: adeges написав:

поскольку исскуственная, она же принудительная, вентиляція легких без интубирования не возможна, то подключение к вентилятору обозначает смерть в 66-80% случаев. Как у нас, так и в мире поскольку исскуственная, она же принудительная, вентиляція легких без интубирования не возможна, то подключение к вентилятору обозначает смерть в 66-80% случаев. Как у нас, так и в мире

Да возможна она, просто опасна для окружающего медперсонала. Поэтому всегда уточняю.

А с нашими старыми советскими аппаратами, которые и под дыхание пациента не подстраиваются... Одним словом, не надо о грустном Да возможна она, просто опасна для окружающего медперсонала. Поэтому всегда уточняю.А с нашими старыми советскими аппаратами, которые и под дыхание пациента не подстраиваются... Одним словом, не надо о грустном

мои крайне лграниченные знания в этом вопросе ограничены тем. что написано в приведенной мной вчера ссылке. так вот там как раз говорилось о рисках неинвазивных методов для медперсонала, не вентилятора мои крайне лграниченные знания в этом вопросе ограничены тем. что написано в приведенной мной вчера ссылке. так вот там как раз говорилось о рисках неинвазивных методов для медперсонала, не вентилятора It takes little for me to say

It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California

https://www.bbc.com/russian/features-52247541 Похоже, Сингапур рано праздновал победу. Получил плюхи от коронавируса сразу с двух перчаток. От гостарбайтеров и от членов семей вернувшихся на родину граждан. antey1969 1

Повідомлень: 9563 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1101 раз. Подякували: 2523 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 кві, 2020 10:15 antey1969 написав: Похоже, Сингапур рано праздновал победу. Получил плюхи от коронавируса сразу с двух перчаток. От гостарбайтеров и от членов семей вернувшихся на родину граждан.

https://www.bbc.com/russian/features-52247541 Похоже, Сингапур рано праздновал победу. Получил плюхи от коронавируса сразу с двух перчаток. От гостарбайтеров и от членов семей вернувшихся на родину граждан.



Когда ситуация ухудшилась?



Система работала до середины марта, рассказал профессор Йик-Йин Тео, декан школы здравоохранения Со Сви Хок при Сингапурском государственном университете.



В тот момент в мире стала понятна вся опасность ситуации и страны начали призывать своих граждан вернуться домой.



Тысячи людей вернулись в Сингапур , в том числе из стран, не принявших достаточных мер против распространения коронавируса, и в итоге более 500 человек, сами того не зная, привезли его с собой.



На тот момент все прибывавшие должны были в обязательном порядке находиться на двухнедельном домашнем карантине. Но жившим с ними людям сказали, что они могут жить повседневной жизнью при условии отсутствия у кого-либо из них симптомов заболевания.



Хотя количество новых случаев увеличивалось постепенно, к середине марта их фиксировалось уже по нескольку десятков в день. В большинстве случаев заболевшие приехали из других стран или заразились от приехавших, однако впервые власти столкнулись с трудностями при отслеживании случаев заражения в стране.



По словам Тео, главной ошибкой стало то, что не было ограничено общение тех, кто вернулся в страну. Он признал, что сейчас о заболевании известно намного больше, чем в марте.



"Нам известно, что передача вируса без проявления симптомов вполне возможна. Она случается и, может быть, является основным фактором распространения Covid-19", - сказал он.



По его словам, это означает, что странам следует опираться на имеющуюся информацию с осторожностью. Например, не стоит полагаться на то, что у всех выздоровевших появляется иммунитет от заражения в будущем - уверенности в этом пока нет.

Форумчанин року Повідомлень: 11046 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6716 раз. Подякували: 2970 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 кві, 2020 10:33 varlo написав: В Україні зафіксовано 2777 випадків коронавірусної хвороби COVID-19



За даними ЦГЗ, станом на 9:00 12 квітня в Україні 2777 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 83 летальні, 89 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 266 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:...

До этого было в день 311, 308, 266. Т.е количество зараженных третий день падает. В Україні зафіксовано 2777 випадків коронавірусної хвороби COVID-19За даними ЦГЗ, станом на 9:00 12 квітня в Україні 2777 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 83 летальні, 89 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 266 нових випадків.Наразі коронавірусна хвороба виявлена:...До этого было в день 311, 308, 266. Т.е количество зараженных третий день падает.

Реальной картины мы всеравно не знаем. Даже если допустить, что качество тестов одинаковое, то количество тестов, которые ежедневно делают в каждом регионе, очень отличаются между собой. Например, Киев делает 1000 в день, Днепр - 500, Одесса - 300, а Николаев - 100. Если б статистика нам показывала соотношение сделанных тестов к "+" результату (напр., 1000/20), тогда было бы виднее. Реальной картины мы всеравно не знаем. Даже если допустить, что качество тестов одинаковое, то количество тестов, которые ежедневно делают в каждом регионе, очень отличаются между собой. Например, Киев делает 1000 в день, Днепр - 500, Одесса - 300, а Николаев - 100. Если б статистика нам показывала соотношение сделанных тестов к "+" результату (напр., 1000/20), тогда было бы виднее. fler

Повідомлень: 1544 З нами з: 07.08.09 Подякував: 374 раз. Подякували: 417 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 кві, 2020 10:45 Пенсионер написав: adeges написав: гуляйполе написав:

Ну так многие ходят в модных респираторах с выпускным клапаном,я так понял он защищает только владельца? Ну так многие ходят в модных респираторах с выпускным клапаном,я так понял он защищает только владельца?



это вопрос интересный. а как вы думаете, куда при выдохе выходит воздух в масках без клапана? неужели через ткань? вы когда маску хирургическую оденете, все края к лицу плотненько прижмите и повыдыхайте. похожие ощущения на то, что обычно чувствуете в маске?



зы и ходят в масках с клапаном единицы. Их с конца февраля в Украине купить нельзя это вопрос интересный. а как вы думаете, куда при выдохе выходит воздух в масках без клапана? неужели через ткань? вы когда маску хирургическую оденете, все края к лицу плотненько прижмите и повыдыхайте. похожие ощущения на то, что обычно чувствуете в маске?зы и ходят в масках с клапаном единицы. Их с конца февраля в Украине купить нельзя

Когда я ношу маску я хочу защитить себя, окружающим чтобы защититься нужно носить свою маску. Все очень просто. Когда я ношу маску я хочу защитить себя, окружающим чтобы защититься нужно носить свою маску. Все очень просто.

Ну вы же читали рекомендации ВОЗ,что маска здоровых людей от заражения не защищает,а носить маску нужно больным.Но если больной носит вместо маски респиратор с выпускным клапаном,то это фикция,иллюзия защиты. Ни в коем случае не призываю отказываться от ношения масок,каждый решает за себя сам. Ну вы же читали рекомендации ВОЗ,что маска здоровых людей от заражения не защищает,а носить маску нужно больным.Но если больной носит вместо маски респиратор с выпускным клапаном,то это фикция,иллюзия защиты. Ни в коем случае не призываю отказываться от ношения масок,каждый решает за себя сам. гуляйполе

Повідомлень: 290 З нами з: 07.04.14 Подякував: 51 раз. Подякували: 87 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 кві, 2020 10:49 fler написав: varlo написав: В Україні зафіксовано 2777 випадків коронавірусної хвороби COVID-19



За даними ЦГЗ, станом на 9:00 12 квітня в Україні 2777 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 83 летальні, 89 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 266 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:...

До этого было в день 311, 308, 266. Т.е количество зараженных третий день падает. В Україні зафіксовано 2777 випадків коронавірусної хвороби COVID-19За даними ЦГЗ, станом на 9:00 12 квітня в Україні 2777 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 83 летальні, 89 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 266 нових випадків.Наразі коронавірусна хвороба виявлена:...До этого было в день 311, 308, 266. Т.е количество зараженных третий день падает.

Реальной картины мы всеравно не знаем. Даже если допустить, что качество тестов одинаковое, то количество тестов, которые ежедневно делают в каждом регионе, очень отличаются между собой. Например, Киев делает 1000 в день, Днепр - 500, Одесса - 300, а Николаев - 100. Если б статистика нам показывала соотношение сделанных тестов к "+" результату (напр., 1000/20), тогда было бы виднее. Реальной картины мы всеравно не знаем. Даже если допустить, что качество тестов одинаковое, то количество тестов, которые ежедневно делают в каждом регионе, очень отличаются между собой. Например, Киев делает 1000 в день, Днепр - 500, Одесса - 300, а Николаев - 100. Если б статистика нам показывала соотношение сделанных тестов к "+" результату (напр., 1000/20), тогда было бы виднее.

Нам остается ориентироваться только на загруженность коек и аппаратов ИВЛ в профильных больницах.

По Киеву пока все относительно спокойно. На 100% не загружены даже больницы первой очереди по приему ковидных больных, а вторая очередь только начала принимать пациентов. То есть, до пика пока далеко - в апреле мы его точно не увидим. Нам остается ориентироваться только на загруженность коек и аппаратов ИВЛ в профильных больницах.По Киеву пока все относительно спокойно. На 100% не загружены даже больницы первой очереди по приему ковидных больных, а вторая очередь только начала принимать пациентов. То есть, до пика пока далеко - в апреле мы его точно не увидим. antey1969 1

Повідомлень: 9563 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1101 раз. Подякували: 2523 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 кві, 2020 10:57 antey1969 написав: Похоже, Сингапур рано праздновал победу. Получил плюхи от коронавируса сразу с двух перчаток. От гостарбайтеров и от членов семей вернувшихся на родину граждан.

https://www.bbc.com/russian/features-52247541 Похоже, Сингапур рано праздновал победу. Получил плюхи от коронавируса сразу с двух перчаток. От гостарбайтеров и от членов семей вернувшихся на родину граждан.



"Теперь выходить из дома разрешается лишь при необходимости или для занятия спортом. Нарушителям грозит штраф до 7 тыс. долларов или тюремное заключение до полугода."(c)



Этот Сингапур точно справится с инфекцией. Методы для подавления инфекции просто бронебойные. И главное никто из граждан даже не сомневается, что реально посадят или влепят штраф 7 тысяч долларов.



"Теперь выходить из дома разрешается лишь при необходимости или для занятия спортом. Нарушителям грозит штраф до 7 тыс. долларов или тюремное заключение до полугода."(c)

Этот Сингапур точно справится с инфекцией. Методы для подавления инфекции просто бронебойные. И главное никто из граждан даже не сомневается, что реально посадят или влепят штраф 7 тысяч долларов.

В оправдание Сингапура можно сказать, что у них просто фантастический показатель смертности, вирус сидит у них минимум два с половиной месяца, а умерших всего 8 человек.

Ну вы же читали рекомендации ВОЗ,что маска здоровых людей от заражения не защищает,а носить маску нужно больным.Но если больной носит вместо маски респиратор с выпускным клапаном,то это фикция,иллюзия защиты. Ну вы же читали рекомендации ВОЗ,что маска здоровых людей от заражения не защищает,а носить маску нужно больным.Но если больной носит вместо маски респиратор с выпускным клапаном,то это фикция,иллюзия защиты.



сорри. это бред. при выдохе в хирургической маске воздух и дыхательная аерозоль разлетается во все щели - вверх, в стороны и вниз. при выдохе в респираторе с клапаном он отгибает гибкую мембрану, которая сверху закрыта большей по диаметру пластмассовой пластиной и также выходит частично прежде всего вверх, так как обеспечить 100% прилегание возле носа очень трудно.



таким образом дыхательные аерозоли выходят в обоих масках наружу, а значит представляют одинаковый риск для окружающих.



но вот защиту себе самому конечно они предоставляют разную.



сорри. это бред. при выдохе в хирургической маске воздух и дыхательная аерозоль разлетается во все щели - вверх, в стороны и вниз. при выдохе в респираторе с клапаном он отгибает гибкую мембрану, которая сверху закрыта большей по диаметру пластмассовой пластиной и также выходит частично прежде всего вверх, так как обеспечить 100% прилегание возле носа очень трудно.

таким образом дыхательные аерозоли выходят в обоих масках наружу, а значит представляют одинаковый риск для окружающих.

но вот защиту себе самому конечно они предоставляют разную.

рекомендация воз предназначена лишь для того, чтобы снизить спрос на профессиональные маски (с клапаном), нужные медработникам.

