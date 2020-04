Додано: Нед 12 кві, 2020 10:04

antey1969 написав: adeges написав:

поскольку исскуственная, она же принудительная, вентиляція легких без интубирования не возможна, то подключение к вентилятору обозначает смерть в 66-80% случаев. Как у нас, так и в мире

Да возможна она, просто опасна для окружающего медперсонала. Поэтому всегда уточняю.

Да возможна она, просто опасна для окружающего медперсонала. Поэтому всегда уточняю.

А с нашими старыми советскими аппаратами, которые и под дыхание пациента не подстраиваются... Одним словом, не надо о грустном

мои крайне лграниченные знания в этом вопросе ограничены тем. что написано в приведенной мной вчера ссылке. так вот там как раз говорилось о рисках неинвазивных методов для медперсонала, не вентилятора

