Когда ситуация ухудшилась?



Система работала до середины марта, рассказал профессор Йик-Йин Тео, декан школы здравоохранения Со Сви Хок при Сингапурском государственном университете.



В тот момент в мире стала понятна вся опасность ситуации и страны начали призывать своих граждан вернуться домой.



Тысячи людей вернулись в Сингапур , в том числе из стран, не принявших достаточных мер против распространения коронавируса, и в итоге более 500 человек, сами того не зная, привезли его с собой.



На тот момент все прибывавшие должны были в обязательном порядке находиться на двухнедельном домашнем карантине. Но жившим с ними людям сказали, что они могут жить повседневной жизнью при условии отсутствия у кого-либо из них симптомов заболевания.



Хотя количество новых случаев увеличивалось постепенно, к середине марта их фиксировалось уже по нескольку десятков в день. В большинстве случаев заболевшие приехали из других стран или заразились от приехавших, однако впервые власти столкнулись с трудностями при отслеживании случаев заражения в стране.



По словам Тео, главной ошибкой стало то, что не было ограничено общение тех, кто вернулся в страну. Он признал, что сейчас о заболевании известно намного больше, чем в марте.



"Нам известно, что передача вируса без проявления симптомов вполне возможна. Она случается и, может быть, является основным фактором распространения Covid-19", - сказал он.



По его словам, это означает, что странам следует опираться на имеющуюся информацию с осторожностью. Например, не стоит полагаться на то, что у всех выздоровевших появляется иммунитет от заражения в будущем - уверенности в этом пока нет.