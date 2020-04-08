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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 кві, 2020 11:05
Финские ученые смоделировали распространение коронавируса в воздухе с помощью суперкомпьютера: расчеты показали, что вылетевшие изо рта зараженного микрокапли остаются в воздухе больше пяти минут и несут угрозу для окружающих.
Додано: Нед 12 кві, 2020 11:20
fler
Ну вот пример:
Вчера Житомирская обладминистрация заявляет, что на Житомирщине 94 заболевших,
сегодня читаю по общей сводке от МОЗ - 74.
Востаннє редагувалось EvgCapp в Нед 12 кві, 2020 11:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 12 кві, 2020 11:20
Саме тому всім треба носити маски. І здоровим, і хворим.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 12 кві, 2020 11:23
На відміну від Московії та її столиці, в якій спостерігається повний параліч медичної системи.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 12 кві, 2020 11:24
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Нед 12 кві, 2020 11:24
Итак смотрим, что у нас там произошло в мире вчера, в субботу, 11 апреля.
Прямо дружное проявление эффекта сиесты в большинстве стран, по крайней мере в несколько десятках стран, что я просмотрел.
Поэтому единственное, что можно выжать из глобальной статистики, это сравнить с прошлой субботой 4 апреля.
Предварительный вывод - за неделю плюс-минус никаких глобальных изменений, хуже не стало, и на том спасибо.
Количество заболевших в субботу неделю назад - 84821, вчера - 80961
Количество умерших в субботу неделю назад - 5799, вчера - 6092
Однако даже в этот выходной день некоторые страны всё-таки умудрились обновить свои максимумы по вновь заболевшим.
Турция. + 5138, я тут какое-то время назад спрогнозировал, что Турция будет одним из самых крупных рассадников коронавируса, и это сбылось даже быстрее, чем я ожидал. Турция вчера была третьей страной в мире по вновь заболевшим после США и Великобритании.
Япония. + 743. Никогда такого не было, пора бы им проснуться.
Мексика. + 403. Уверенно вверх, правда без фанатизма и больших скачков.
С удивлением опять смотрю на Италию. + 4694. Еще недавно праздновали падение до отметки ниже 3500, и вот снова понемногу вверх.
Впервые за долгое время Китай выбыл из группы стран, где количество выздоравливающих больше количество вновь заболевающих. Точнее Китай вошел первым в предфинальную стадию, когда количество активных больных у него будет примерно на одинаковом уровне, для Китая чуть больше 1000 человек, и будет подпитываться, вылавливаемыми на границах.
Из "занимательной" статистики.
Половину вновь заболевших за вчера в мире дали всего три страны - США, Великобритания и Турция.
Есть страны где официально нет жертв коронавируса (мы не считаем туркмен и северокорейцев, которые не дают статистику), это страны, в которых есть заболевшие, но нет умерших - Вьетнам, Монголия, понятно почему много африканских стран, на удивление чист Гибралтар - 0.
Словакия - всего 2 человека умерло за всё время эпидемии.
Удивительные цифры дает Кувейт - 1154 заболело, 1 умер.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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