Додано: Нед 12 кві, 2020 11:24

Итак смотрим, что у нас там произошло в мире вчера, в субботу, 11 апреля.



Прямо дружное проявление эффекта сиесты в большинстве стран, по крайней мере в несколько десятках стран, что я просмотрел.

Поэтому единственное, что можно выжать из глобальной статистики, это сравнить с прошлой субботой 4 апреля.

Предварительный вывод - за неделю плюс-минус никаких глобальных изменений, хуже не стало, и на том спасибо.

Количество заболевших в субботу неделю назад - 84821, вчера - 80961

Количество умерших в субботу неделю назад - 5799, вчера - 6092



Однако даже в этот выходной день некоторые страны всё-таки умудрились обновить свои максимумы по вновь заболевшим.

Турция. + 5138, я тут какое-то время назад спрогнозировал, что Турция будет одним из самых крупных рассадников коронавируса, и это сбылось даже быстрее, чем я ожидал. Турция вчера была третьей страной в мире по вновь заболевшим после США и Великобритании.

Япония. + 743. Никогда такого не было, пора бы им проснуться.

Мексика. + 403. Уверенно вверх, правда без фанатизма и больших скачков.



С удивлением опять смотрю на Италию. + 4694. Еще недавно праздновали падение до отметки ниже 3500, и вот снова понемногу вверх.



Впервые за долгое время Китай выбыл из группы стран, где количество выздоравливающих больше количество вновь заболевающих. Точнее Китай вошел первым в предфинальную стадию, когда количество активных больных у него будет примерно на одинаковом уровне, для Китая чуть больше 1000 человек, и будет подпитываться, вылавливаемыми на границах.



Из "занимательной" статистики.

Половину вновь заболевших за вчера в мире дали всего три страны - США, Великобритания и Турция.

Есть страны где официально нет жертв коронавируса (мы не считаем туркмен и северокорейцев, которые не дают статистику), это страны, в которых есть заболевшие, но нет умерших - Вьетнам, Монголия, понятно почему много африканских стран, на удивление чист Гибралтар - 0.

Словакия - всего 2 человека умерло за всё время эпидемии.

Удивительные цифры дает Кувейт - 1154 заболело, 1 умер.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.