RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 890891892893>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 170
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
35
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
33
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 11:05

Финские ученые смоделировали распространение коронавируса в воздухе с помощью суперкомпьютера: расчеты показали, что вылетевшие изо рта зараженного микрокапли остаются в воздухе больше пяти минут и несут угрозу для окружающих.

https://www.ukrinform.ru/rubric-technol ... minut.html
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo
19yuriy91
 
Повідомлень: 2556
З нами з: 15.09.12
Подякував: 239 раз.
Подякували: 371 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 11:20

fler
Ну вот пример:
Вчера Житомирская обладминистрация заявляет, что на Житомирщине 94 заболевших,
сегодня читаю по общей сводке от МОЗ - 74.

http://oda.zht.gov.ua/news/na-zhytomyrs ... OGUt8Ii4oM

https://moz.gov.ua/article/news/operati ... 2019-ncov-
Востаннє редагувалось EvgCapp в Нед 12 кві, 2020 11:21, всього редагувалось 1 раз.
EvgCapp
 
Повідомлень: 127
З нами з: 21.05.19
Подякував: 23 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 11:20

  19yuriy91 написав:Финские ученые смоделировали распространение коронавируса в воздухе с помощью суперкомпьютера: расчеты показали, что вылетевшие изо рта зараженного микрокапли остаются в воздухе больше пяти минут и несут угрозу для окружающих.

https://www.ukrinform.ru/rubric-technol ... minut.html
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo

Саме тому всім треба носити маски. І здоровим, і хворим.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 21299
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1180 раз.
Подякували: 2183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 11:23

  freeze написав:
  antey1969 написав:Похоже, Сингапур рано праздновал победу. Получил плюхи от коронавируса сразу с двух перчаток. От гостарбайтеров и от членов семей вернувшихся на родину граждан.
https://www.bbc.com/russian/features-52247541


"Теперь выходить из дома разрешается лишь при необходимости или для занятия спортом. Нарушителям грозит штраф до 7 тыс. долларов или тюремное заключение до полугода."(c)

:D Этот Сингапур точно справится с инфекцией. Методы для подавления инфекции просто бронебойные. И главное никто из граждан даже не сомневается, что реально посадят или влепят штраф 7 тысяч долларов.

В оправдание Сингапура можно сказать, что у них просто фантастический показатель смертности, вирус сидит у них минимум два с половиной месяца, а умерших всего 8 человек.

На відміну від Московії та її столиці, в якій спостерігається повний параліч медичної системи.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 21299
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1180 раз.
Подякували: 2183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 11:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Теперь выходить из дома разрешается лишь при необходимости или для занятия спортом. Нарушителям грозит штраф до 7 тыс. долларов или тюремное заключение до полугода."(c)


Для точности надо заметить что ихние 7 тыс дол = 4950 дол США. При средней зарплате 4000 дол США... У нас жестче
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26
З нами з: 05.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 11:24

Итак смотрим, что у нас там произошло в мире вчера, в субботу, 11 апреля.

Прямо дружное проявление эффекта сиесты в большинстве стран, по крайней мере в несколько десятках стран, что я просмотрел.
Поэтому единственное, что можно выжать из глобальной статистики, это сравнить с прошлой субботой 4 апреля.
Предварительный вывод - за неделю плюс-минус никаких глобальных изменений, хуже не стало, и на том спасибо.
Количество заболевших в субботу неделю назад - 84821, вчера - 80961
Количество умерших в субботу неделю назад - 5799, вчера - 6092

Однако даже в этот выходной день некоторые страны всё-таки умудрились обновить свои максимумы по вновь заболевшим.
Турция. + 5138, я тут какое-то время назад спрогнозировал, что Турция будет одним из самых крупных рассадников коронавируса, и это сбылось даже быстрее, чем я ожидал. Турция вчера была третьей страной в мире по вновь заболевшим после США и Великобритании.
Япония. + 743. Никогда такого не было, пора бы им проснуться.
Мексика. + 403. Уверенно вверх, правда без фанатизма и больших скачков.

С удивлением опять смотрю на Италию. + 4694. Еще недавно праздновали падение до отметки ниже 3500, и вот снова понемногу вверх.

Впервые за долгое время Китай выбыл из группы стран, где количество выздоравливающих больше количество вновь заболевающих. Точнее Китай вошел первым в предфинальную стадию, когда количество активных больных у него будет примерно на одинаковом уровне, для Китая чуть больше 1000 человек, и будет подпитываться, вылавливаемыми на границах.

Из "занимательной" статистики.
Половину вновь заболевших за вчера в мире дали всего три страны - США, Великобритания и Турция.
Есть страны где официально нет жертв коронавируса (мы не считаем туркмен и северокорейцев, которые не дают статистику), это страны, в которых есть заболевшие, но нет умерших - Вьетнам, Монголия, понятно почему много африканских стран, на удивление чист Гибралтар - 0.
Словакия - всего 2 человека умерло за всё время эпидемии.
Удивительные цифры дает Кувейт - 1154 заболело, 1 умер.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16243
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4101 раз.
Подякували: 6433 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 11:35

varlo

логично, скоро ж всех на работу выводить))
Sinbad777
 
Повідомлень: 91
З нами з: 09.05.16
Подякував: 38 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 11:41

25 % умерших в Украине - это Ивано-Франковская область. Что это такое ?
Черновицкая область и Киев заболевших больше, умерших меньше.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16243
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4101 раз.
Подякували: 6433 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 11:55

  ЛАД написав:
Маленькое примечание. Сайтом liki24 пытался раза 3 пользоваться - показывает наличие лекарства, присылают номер заказа, а потом приходит сообщение о том, что в аптеке такого нет.

И совсем маленькое примечание 8) У tabletki.ua бывает то же самое. И даже бывает, что звонят с отказом из аптеки (недавно такое было с заказанным статином в "Славутиче").
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
2
 
Повідомлень: 17143
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1828 раз.
Подякували: 2692 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 12:01

  juristkostya написав:
  rollo написав:
  juristkostya написав:это, что называется, "суета и томленье духа". Да, поначалу протоколы стряпаются в спешке и безграмотно.
Но полиция тоже учится и умнеет. Через неделю протоколы будут писаться грамотно, а вот принципиальной позиции, почему гражданин не обязан исполнять постанову КМУ - в этих решениях не усматривается.

Предприниматели тоже умнеют. Причем учатся и умнеют быстрее полиции.
тока предпринимателям некуда развиваться - они не могут переписать постанову КМУ. А полицейский может учесть ошибки и грамотно составить админматериал.

Если развивающийся предприниматель внимательно изучит постанову КМУ, он всегда найдет повод обжаловать и отменить админматериал.
rollo
 
Повідомлень: 503
З нами з: 20.10.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 890891892893>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, vinni77 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 689, 690, 691
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6908 1541263
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 кві, 2020 11:15
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.