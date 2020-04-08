Похоже, Сингапур рано праздновал победу. Получил плюхи от коронавируса сразу с двух перчаток. От гостарбайтеров и от членов семей вернувшихся на родину граждан.

В тот момент в мире стала понятна вся опасность ситуации и страны начали призывать своих граждан вернуться домой.