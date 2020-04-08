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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 кві, 2020 12:24
гуляйполе написав: Пенсионер написав:
Когда я ношу маску я хочу защитить себя, окружающим чтобы защититься нужно носить свою маску. Все очень просто.
Ну вы же читали рекомендации ВОЗ,что маска здоровых людей от заражения не защищает,а носить маску нужно больным.Но если больной носит вместо маски респиратор с выпускным клапаном,то это фикция,иллюзия защиты. Ни в коем случае не призываю отказываться от ношения масок,каждый решает за себя сам.
Если я хочу обезопасить себя я не буду ни на кого надеяться, и уж в последнюю очередь на сознательность человечества. В альтруизм хомо сапиенс не верю, не верю также что правительство заботится о своих гражданах ну и т.д.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 12:27
Starikan написав: ЛАД написав:
Маленькое примечание. Сайтом liki24 пытался раза 3 пользоваться - показывает наличие лекарства, присылают номер заказа, а потом приходит сообщение о том, что в аптеке такого нет.
И совсем маленькое примечание
У tabletki.ua бывает то же самое. И даже бывает, что звонят с отказом из аптеки (недавно такое было с заказанным статином в "Славутиче").
Возможно. Но на liki24 такой результат был 4 раза из 4 - пользоваться перестал. На таблетках.юа было 1 раз (правда, пользовался мало). На аптека911 не было ни разу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 12:34
ЛАД написав:
Но на liki24 такой результат был 4 раза из 4 - пользоваться перестал. На таблетках.юа было 1 раз (правда, пользовался мало). На аптека911 не было ни разу.
так первые два это агрегаторы, а аптека911 это ж вроде интернет-магазин самой сети аптек
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Zebra
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Додано: Нед 12 кві, 2020 12:37
Востаннє редагувалось edvardd
в Нед 12 кві, 2020 12:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 12:38
Тут уже приводили цитаты. Позвольте ещё 2.
В тот момент в мире стала понятна вся опасность ситуации и страны начали призывать своих граждан вернуться домой.
Это к упрекам в адрес нашей власти.
Также в стране правит одна доминирующая партия, а СМИ ей не противостоят. Однако Фишер опасается, что даже несмотря на то, что месседжи от властей четки и однозначны, а общество им в целом склонно доверять, люди все равно не всегда понимают, сколь многое зависит от них самих.
"Они говорят, что да, конечно Сингапур должен все это сделать, но я-то все равно пойду к маме", - объясняет он менталитет сингапурцев.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 12:40
Zebra написав: ЛАД написав:
Но на liki24 такой результат был 4 раза из 4 - пользоваться перестал. На таблетках.юа было 1 раз (правда, пользовался мало). На аптека911 не было ни разу.
так первые два это агрегаторы, а аптека911 это ж вроде интернет-магазин самой сети аптек
Да, но при этом на таблетки.юа цена бывает ниже, чем на аптеке911 даже при покупках в аптеках этой сети.
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ЛАД
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Додано: Нед 12 кві, 2020 13:07
вчера поздно вечером пошла в дежурную аптеку нужно было срочно купить лекарсво для ребенка, вызвала аптекаря стою ,жду пока к окошку подойдет и тут откуда не возьмись быстро подскакивает мужик прямо мне в лицо без повязки с вытаращенными глазами прям очумелыми от страха и кричит : парацетамол есть? я была в обычной хирургической маске шла домой и заплакала очень неприятно страшно. подскажите пожалуйста где заказать хорошие маски , типа n95 пожалуйста дайте ссылку, а то растерялась много их в гугле, какую покупать чтоб не подделка? может мне в магазин семян или в эпицентр сходить?
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vinni77
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