Додано: Нед 12 кві, 2020 13:11

Frant написав: Насправді вчені так і не виявили досі жодних доказів, що ліки проти малярії якось впливають на будь-які віруси включно з еболою. Малярію спричиняє паразит, а не вірус. Насправді вчені так і не виявили досі жодних доказів, що ліки проти малярії якось впливають на будь-які віруси включно з еболою. Малярію спричиняє паразит, а не вірус.

На самом деле это лишь подтверждает, что когда услышите фразу "эффективность препарата не была научно доказана", то можно этот аргумент посылать на...Если "наука" за квартал года при эпидемиях и пандемии не смогла даже опровергнуть либо подтвердить эффективность при том, что препарат то уже это время используют не бабушки с их рецептами, а целые государства!.. то это заставляет задуматься о справедливости названия фуфломицин в половине всех так названых препаратах... и почему научно-медицинскую элиту не называют фуфлометчиками.Вера в "НЕПОДТВЕРЖДЕННЫЕ" средства может выходить бокомесли они стоят слишком дорого, они имеют сильные побочки или пациент все ставит лишь на такое средство.Вера же всякимв пиджако-халате, которые отказываются окрыть глаза на все, кроме двойной закрытый тест (полугодичный???), описанный в их любимом журнале, то есть сделанный в их закрытой монетизированно-политической системе, позволит тебе умереть даже не испробовав свои шансы.Подумайте сами: сколько лекарств - это на самом деле просто тестирование того, что природа уже сама сделала и потом просто синтезирование его в фабричных условиях. Медицина которое десятилетие стагнирует на месте, ИМХО. 20 лет назад не могли найти лекарство от СПИДа. Сейчас единственным лекарством есть... убить имунную систему человека и заменить ее той, кто СПИДом от природы заболеть не может. То есть аналогия тех же антиботиков/антипаразитарных, найденых в уже готовом месте природы. Неудивительно, что человечество только и может бороться с бактериями, но нофига не с вирусами... И ТО НЕДОЛГО!Реально, с каждым днем непоняток с этим хлорохином и ежедневным очередным обещаным лекарством/вакциной от известных фирм/гос. институтов научная медицина планеты все больше начинает казаться мне дешевым фиглярским ряженым фарсомРепутацию и лицо орни теряют.