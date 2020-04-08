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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 892893894895>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 170
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
35
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
33
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 13:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

09.04.2020. Немецкие вирусологи с института вирусологии города Бонна при поддержке правительства земли Северной Рейн-Вестфалии (не правительства Германии!) провели обширное репрезентативное исследование в округе Хайнсберг, который стал первым очагом заражения новым вирусом Covid-19. В некоторых населённых пунктах инфицированных было до 15 процентов. И в этом округе проводи исследование, в котором приняли участие 1010 человек из 600 семей. По итогам обработки данных 500 учёные пришли к выводу, что смертность среди людей с подтверждённым коронавирусом составляет 0,37 процентов, а среди населения в общем 0,06 процента.

Там же про влияние количества тестов на статистику и почему я на нее наяривал (как выражаются некоторые).

"Странный карнавал" Немцы что-то начали подозревать.

Основной институт Германии рекомендовал не исследовать умерших от коронавируса. (?) https://aftershock.news/?q=node/854643
Востаннє редагувалось Хомяк в Нед 12 кві, 2020 13:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 13:23

Тут пишуть, що гідроксихлорохін негативно впливає на сітківку

https://medic.ua/uk/covid-19-likuyut-pr ... -sitkivku/
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 13:27

  freeze написав:
  vano80 написав:Может улучшим экологию города, изменим продукты питания?


Так пандемия коронавируса критически положительно сказалась на экологии в мире.
Озоновая дыра стала затягиваться, жители какого-то штата в Индии впервые за многие годы увидели далёкие Гималаи из-за ставшего кристально чистым воздуха. Двигатели внутреннего сгорания и дизеля меньше коптят, причем гораздо меньше. Грета Тунберг в экстазе :D

Надо кстати посмотреть на статистику погибших в ДТП, основной источник неестественных смертей в Украине, думаю, коронавирус и тут привел к резкому улучшению.

Грета наконец то сможет пойти в школу)
Док,причина смерти?-пиши корона.-но это же огнестрел!-да,но это сопутствующее
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Нед 12 кві, 2020 13:30, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 13:28

  freeze написав:
  vano80 написав:Может улучшим экологию города, изменим продукты питания?


Так пандемия коронавируса критически положительно сказалась на экологии в мире.
Озоновая дыра стала затягиваться, жители какого-то штата в Индии впервые за многие годы увидели далёкие Гималаи из-за ставшего кристально чистым воздуха. Двигатели внутреннего сгорания и дизеля меньше коптят, причем гораздо меньше. Грета Тунберг в экстазе :D

Надо кстати посмотреть на статистику погибших в ДТП, основной источник неестественных смертей в Украине, думаю, коронавирус и тут привел к резкому улучшению.


Вирус раньше или позже утихнет, а у нас так и будет умирать по сотне человек в день. только это уже будет неинтересно, про это не будет вещать мэр, и менты не будут торбить за убийственный черный дым из выхлопных.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 13:34

  Мизантрóп написав:
  freeze написав:
  vano80 написав:Может улучшим экологию города, изменим продукты питания?


Так пандемия коронавируса критически положительно сказалась на экологии в мире.
Озоновая дыра стала затягиваться, жители какого-то штата в Индии впервые за многие годы увидели далёкие Гималаи из-за ставшего кристально чистым воздуха. Двигатели внутреннего сгорания и дизеля меньше коптят, причем гораздо меньше. Грета Тунберг в экстазе :D

Надо кстати посмотреть на статистику погибших в ДТП, основной источник неестественных смертей в Украине, думаю, коронавирус и тут привел к резкому улучшению.

Грета наконец то сможет пойти в школу)
Док,причина смерти?-пиши корона.-но это же огнестрел!-да,но это сопутствующее

может,но не хочет-на яхте кататься за чужой счет интересней ))))
Хомяк
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 13:35

  edvardd написав:какой вы нудный, вместо того, чтобы столько строчить в 12 ночи, лучше бы ссылку нашли: https://www.forum24.cz/americka-cnn-pis ... eli-masky/

А что-же Вы сразу эту ссылку не выложили?
Постеснялись того, что чешская журналистка просто перепечатала информацию американского телеканала CNN и даже не удосужилась ее проверить, хотя она касается ее родного государства?

А теперь насчет нудности.
Я уже в который раз здесь поясняю, что есть существенная разница между юридическими фактами, с которыми работают юристы, и оценочными суждениями, с которыми работают журналисты.

Так, юридические факты должны существовать в действительности и подлежат доказыванию юристом не просто доказательствами, а именно надлежащими и допустимыми доказательствами, поскольку доказывание не может происходить на предположениях, а юрист несет ответственность за правдивость этих фактов.

Например, для того, чтобы взыскать с должника денежный долг, нужно представить суду письменный договор денежного займа или, хотя-бы, письменную расписку о передаче-приеме денег. Если вместо этого кредитор приведет в суд кучу свидетелей для подтверждения договора займа, то суд отправит его назад, несолоно хлебавши, поскольку показания свидетелей не являются допустимыми в этих спорах.

В то же время, оценочные суждения журналиста могут быть его преувеличениями, даже не имеющими под собой фактического основания, и поэтому не подлежат доказыванию, а он не несет ответственности за их несоответствие истине.

Почитайте, например, одно из решений Евросуда, в частности, обратите внимание на пункты 40-42 этого решения, исходя из которого журналисты отделались легким испугом только потому, что имеют право на преувеличение, сатиру, юмор, что может не соответствовать настоящей действительности: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_382

С другой стороны, обратите внимание на отношение Евросуда к украинскому адвокату Н. Целовальниченко, которая сообщила суду ложные факты и была навсегда отстранена от работы с этим судом:
https://www.echr.com.ua/skandal-z-ukra% ... nuv-uvagi/

Таким образом, каждый юрист, в отличие от журналиста, не только имеет право, но и обязан быть "нудным" во всех ситуациях, в том числе, и в истерии с коронавирусом, поскольку эта ситуация уже заведена слишком далеко и угрожает неотъемлемым правам и свободам человека и гражданина.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 13:46

  vinni77 написав:вчера поздно вечером пошла в дежурную аптеку нужно было срочно купить лекарсво для ребенка, вызвала аптекаря стою ,жду пока к окошку подойдет и тут откуда не возьмись быстро подскакивает мужик прямо мне в лицо без повязки с вытаращенными глазами прям очумелыми от страха и кричит : парацетамол есть? я была в обычной хирургической маске шла домой и заплакала очень неприятно страшно. подскажите пожалуйста где заказать хорошие маски , типа n95 пожалуйста дайте ссылку, а то растерялась много их в гугле, какую покупать чтоб не подделка? может мне в магазин семян или в эпицентр сходить?


на интернете. цены от 500 грн. подделки очень вероятны
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 14:01

  Хомяк написав:09.04.2020. Немецкие вирусологи с института вирусологии города Бонна при поддержке правительства земли Северной Рейн-Вестфалии (не правительства Германии!) провели обширное репрезентативное исследование в округе Хайнсберг, который стал первым очагом заражения новым вирусом Covid-19. В некоторых населённых пунктах инфицированных было до 15 процентов. И в этом округе проводи исследование, в котором приняли участие 1010 человек из 600 семей. По итогам обработки данных 500 учёные пришли к выводу, что смертность среди людей с подтверждённым коронавирусом составляет 0,37 процентов, а среди населения в общем 0,06 процента.

Там же про влияние количества тестов на статистику и почему я на нее наяривал (как выражаются некоторые).

"Странный карнавал" Немцы что-то начали подозревать.

Основной институт Германии рекомендовал не исследовать умерших от коронавируса. (?) https://aftershock.news/?q=node/854643


серьезный источник. сразу хочется поверить
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 14:05

Естественный отбор ...

  freeze написав:
varlo написав:До этого было в день 311, 308, 266. Т.е количество зараженных третий день падает.


Второй день падает
И не забываем про чудесный эффект сиесты, благодаря которому выявление вновь заболевших на выходные чудесным образом снижается во многих странах.


Оцените красоту и гармонию :!:

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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 14:11

  adeges написав:
  Хомяк написав:09.04.2020. Немецкие вирусологи с института вирусологии города Бонна при поддержке правительства земли Северной Рейн-Вестфалии (не правительства Германии!) провели обширное репрезентативное исследование в округе Хайнсберг, который стал первым очагом заражения новым вирусом Covid-19. В некоторых населённых пунктах инфицированных было до 15 процентов. И в этом округе проводи исследование, в котором приняли участие 1010 человек из 600 семей. По итогам обработки данных 500 учёные пришли к выводу, что смертность среди людей с подтверждённым коронавирусом составляет 0,37 процентов, а среди населения в общем 0,06 процента.

Там же про влияние количества тестов на статистику и почему я на нее наяривал (как выражаются некоторые).

"Странный карнавал" Немцы что-то начали подозревать.

Основной институт Германии рекомендовал не исследовать умерших от коронавируса. (?) https://aftershock.news/?q=node/854643


серьезный источник. сразу хочется поверить
на самом деле, отлично коррелирует с официальной исландской статистикой.
Которая до настоящего времени была самой репрезентативной
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