09.04.2020. Немецкие вирусологи с института вирусологии города Бонна при поддержке правительства земли Северной Рейн-Вестфалии (не правительства Германии!) провели обширное репрезентативное исследование в округе Хайнсберг, который стал первым очагом заражения новым вирусом Covid-19. В некоторых населённых пунктах инфицированных было до 15 процентов. И в этом округе проводи исследование, в котором приняли участие 1010 человек из 600 семей. По итогам обработки данных 500 учёные пришли к выводу, что смертность среди людей с подтверждённым коронавирусом составляет 0,37 процентов, а среди населения в общем 0,06 процента.
Там же про влияние количества тестов на статистику и почему я на нее наяривал (как выражаются некоторые).
"Странный карнавал" Немцы что-то начали подозревать.
vano80 написав:Может улучшим экологию города, изменим продукты питания?
Так пандемия коронавируса критически положительно сказалась на экологии в мире. Озоновая дыра стала затягиваться, жители какого-то штата в Индии впервые за многие годы увидели далёкие Гималаи из-за ставшего кристально чистым воздуха. Двигатели внутреннего сгорания и дизеля меньше коптят, причем гораздо меньше. Грета Тунберг в экстазе
Надо кстати посмотреть на статистику погибших в ДТП, основной источник неестественных смертей в Украине, думаю, коронавирус и тут привел к резкому улучшению.
Грета наконец то сможет пойти в школу) Док,причина смерти?-пиши корона.-но это же огнестрел!-да,но это сопутствующее
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Нед 12 кві, 2020 13:30, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
vano80 написав:Может улучшим экологию города, изменим продукты питания?
Так пандемия коронавируса критически положительно сказалась на экологии в мире. Озоновая дыра стала затягиваться, жители какого-то штата в Индии впервые за многие годы увидели далёкие Гималаи из-за ставшего кристально чистым воздуха. Двигатели внутреннего сгорания и дизеля меньше коптят, причем гораздо меньше. Грета Тунберг в экстазе
Надо кстати посмотреть на статистику погибших в ДТП, основной источник неестественных смертей в Украине, думаю, коронавирус и тут привел к резкому улучшению.
Вирус раньше или позже утихнет, а у нас так и будет умирать по сотне человек в день. только это уже будет неинтересно, про это не будет вещать мэр, и менты не будут торбить за убийственный черный дым из выхлопных.
vano80 написав:Может улучшим экологию города, изменим продукты питания?
Так пандемия коронавируса критически положительно сказалась на экологии в мире. Озоновая дыра стала затягиваться, жители какого-то штата в Индии впервые за многие годы увидели далёкие Гималаи из-за ставшего кристально чистым воздуха. Двигатели внутреннего сгорания и дизеля меньше коптят, причем гораздо меньше. Грета Тунберг в экстазе
Надо кстати посмотреть на статистику погибших в ДТП, основной источник неестественных смертей в Украине, думаю, коронавирус и тут привел к резкому улучшению.
Грета наконец то сможет пойти в школу) Док,причина смерти?-пиши корона.-но это же огнестрел!-да,но это сопутствующее
может,но не хочет-на яхте кататься за чужой счет интересней ))))
А что-же Вы сразу эту ссылку не выложили? Постеснялись того, что чешская журналистка просто перепечатала информацию американского телеканала CNN и даже не удосужилась ее проверить, хотя она касается ее родного государства?
А теперь насчет нудности. Я уже в который раз здесь поясняю, что есть существенная разница между юридическими фактами, с которыми работают юристы, и оценочными суждениями, с которыми работают журналисты.
Так, юридические факты должны существовать в действительности и подлежат доказыванию юристом не просто доказательствами, а именно надлежащими и допустимыми доказательствами, поскольку доказывание не может происходить на предположениях, а юрист несет ответственность за правдивость этих фактов.
Например, для того, чтобы взыскать с должника денежный долг, нужно представить суду письменный договор денежного займа или, хотя-бы, письменную расписку о передаче-приеме денег. Если вместо этого кредитор приведет в суд кучу свидетелей для подтверждения договора займа, то суд отправит его назад, несолоно хлебавши, поскольку показания свидетелей не являются допустимыми в этих спорах.
В то же время, оценочные суждения журналиста могут быть его преувеличениями, даже не имеющими под собой фактического основания, и поэтому не подлежат доказыванию, а он не несет ответственности за их несоответствие истине.
Почитайте, например, одно из решений Евросуда, в частности, обратите внимание на пункты 40-42 этого решения, исходя из которого журналисты отделались легким испугом только потому, что имеют право на преувеличение, сатиру, юмор, что может не соответствовать настоящей действительности: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_382
Таким образом, каждый юрист, в отличие от журналиста, не только имеет право, но и обязан быть "нудным" во всех ситуациях, в том числе, и в истерии с коронавирусом, поскольку эта ситуация уже заведена слишком далеко и угрожает неотъемлемым правам и свободам человека и гражданина.
vinni77 написав:вчера поздно вечером пошла в дежурную аптеку нужно было срочно купить лекарсво для ребенка, вызвала аптекаря стою ,жду пока к окошку подойдет и тут откуда не возьмись быстро подскакивает мужик прямо мне в лицо без повязки с вытаращенными глазами прям очумелыми от страха и кричит : парацетамол есть? я была в обычной хирургической маске шла домой и заплакала очень неприятно страшно. подскажите пожалуйста где заказать хорошие маски , типа n95 пожалуйста дайте ссылку, а то растерялась много их в гугле, какую покупать чтоб не подделка? может мне в магазин семян или в эпицентр сходить?
на интернете. цены от 500 грн. подделки очень вероятны
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Хомяк написав:09.04.2020. Немецкие вирусологи с института вирусологии города Бонна при поддержке правительства земли Северной Рейн-Вестфалии (не правительства Германии!) провели обширное репрезентативное исследование в округе Хайнсберг, который стал первым очагом заражения новым вирусом Covid-19. В некоторых населённых пунктах инфицированных было до 15 процентов. И в этом округе проводи исследование, в котором приняли участие 1010 человек из 600 семей. По итогам обработки данных 500 учёные пришли к выводу, что смертность среди людей с подтверждённым коронавирусом составляет 0,37 процентов, а среди населения в общем 0,06 процента.
Там же про влияние количества тестов на статистику и почему я на нее наяривал (как выражаются некоторые).
"Странный карнавал" Немцы что-то начали подозревать.
Хомяк написав:09.04.2020. Немецкие вирусологи с института вирусологии города Бонна при поддержке правительства земли Северной Рейн-Вестфалии (не правительства Германии!) провели обширное репрезентативное исследование в округе Хайнсберг, который стал первым очагом заражения новым вирусом Covid-19. В некоторых населённых пунктах инфицированных было до 15 процентов. И в этом округе проводи исследование, в котором приняли участие 1010 человек из 600 семей. По итогам обработки данных 500 учёные пришли к выводу, что смертность среди людей с подтверждённым коронавирусом составляет 0,37 процентов, а среди населения в общем 0,06 процента.
Там же про влияние количества тестов на статистику и почему я на нее наяривал (как выражаются некоторые).
"Странный карнавал" Немцы что-то начали подозревать.