Додано: Нед 12 кві, 2020 13:35

edvardd написав: какой вы нудный, вместо того, чтобы столько строчить в 12 ночи, лучше бы ссылку нашли: https://www.forum24.cz/americka-cnn-pis ... eli-masky/ какой вы нудный, вместо того, чтобы столько строчить в 12 ночи, лучше бы ссылку нашли:

А что-же Вы сразу эту ссылку не выложили?Постеснялись того, что чешская журналистка просто перепечатала информацию американского телеканала CNN и даже не удосужилась ее проверить, хотя она касается ее родного государства?А теперь насчет нудности.Я уже в который раз здесь поясняю, что есть существенная разница между, с которыми работают, и, с которыми работаютТак,должны существовать в действительности и подлежат доказыванию юристом не просто доказательствами, а именно, поскольку доказывание не может происходить на, а юрист несет ответственность за правдивость этих фактов.Например, для того, чтобы взыскать с должника денежный долг, нужно представить суду письменный договор денежного займа или, хотя-бы, письменную расписку о передаче-приеме денег. Если вместо этого кредитор приведет в суд кучу свидетелей для подтверждения договора займа, то суд отправит его назад, несолоно хлебавши, поскольку показания свидетелей не являются допустимыми в этих спорах.В то же время,могут быть его преувеличениями, даже не имеющими под собой фактического основания, и поэтому не подлежат доказыванию, а он не несет ответственности за их несоответствие истине.Почитайте, например, одно из решений Евросуда, в частности, обратите внимание наэтого решения, исходя из которого журналисты отделались легким испугом только потому, что имеют право на преувеличение, сатиру, юмор, что может не соответствовать настоящей действительности:С другой стороны, обратите внимание на отношение Евросуда к, которая сообщила суду ложные факты и была навсегда отстранена от работы с этим судом:Таким образом, каждый, в отличие от, не только имеет право, но и обязан быть "нудным" во всех ситуациях, в том числе, и в, поскольку эта ситуация уже заведена слишком далеко и угрожает неотъемлемым правам и свободам человека и гражданина.