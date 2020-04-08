Додано: Нед 12 кві, 2020 14:14

Еще раз, многие искренне не понимают, почему от инфаркта умирает гораздо больше и все спокойны, а вот коронавирус-такой же как грипп - и весь мир начал истерить, во главе кстати с ведущими западными демократиями, вооруженными мощными аналитиками, мощными медицинскими центрами.



Проблема одна.

От инфаркта умерло в декабре условно Х человек, и в марте умрет столько же, и в сентябре столько же, ситуация понятная, предсказуемая.

Но в прошлом году от коронавируса умер - 0 человек.

в январе - 259

в феврале - 2718

в марте - 39343

за 11 дней апреля - 66459



Неужели кому-то действительно непонятно, почему практически все страны принимают достаточно жесткие меры ?

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.