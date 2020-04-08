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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 кві, 2020 14:11
Igneus написав:
Таким образом, каждый юрист
, в отличие от журналиста
, не только имеет право, но и обязан быть "нудным" во всех ситуациях, в том числе, и в истерии с коронавирусом
, поскольку эта ситуация уже заведена слишком далеко и угрожает неотъемлемым правам и свободам человека и гражданина.
Можно я тоже понужу, как юрист права одного гражданина могут превалировать над правом на жизнь другого? Как юрист, если доказательная база будет гласить, что какой-то му*** или манда зная о положительном диагнозе у себя сбежала из Одессы до Киева и заразила не дай Бог кого что привело к смерти. Чьи права на свободу или жизнь человека должны превалировать?
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Додано: Нед 12 кві, 2020 14:14
Еще раз, многие искренне не понимают, почему от инфаркта умирает гораздо больше и все спокойны, а вот коронавирус-такой же как грипп - и весь мир начал истерить, во главе кстати с ведущими западными демократиями, вооруженными мощными аналитиками, мощными медицинскими центрами.
Проблема одна.
От инфаркта умерло в декабре условно Х человек, и в марте умрет столько же, и в сентябре столько же, ситуация понятная, предсказуемая.
Но в прошлом году от коронавируса умер - 0 человек.
в январе - 259
в феврале - 2718
в марте - 39343
за 11 дней апреля - 66459
Неужели кому-то действительно непонятно, почему практически все страны принимают достаточно жесткие меры ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 14:37
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Додано: Нед 12 кві, 2020 14:39
главное, пусть не перестает платить учителям обещанные 4000 долл
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