Igneus написав:Таким образом, каждый юрист, в отличие от журналиста, не только имеет право, но и обязан быть "нудным" во всех ситуациях, в том числе, и в истерии с коронавирусом, поскольку эта ситуация уже заведена слишком далеко и угрожает неотъемлемым правам и свободам человека и гражданина.
Можно я тоже понужу, как юрист права одного гражданина могут превалировать над правом на жизнь другого? Как юрист, если доказательная база будет гласить, что какой-то му*** или манда зная о положительном диагнозе у себя сбежала из Одессы до Киева и заразила не дай Бог кого что привело к смерти. Чьи права на свободу или жизнь человека должны превалировать?
Еще раз, многие искренне не понимают, почему от инфаркта умирает гораздо больше и все спокойны, а вот коронавирус-такой же как грипп - и весь мир начал истерить, во главе кстати с ведущими западными демократиями, вооруженными мощными аналитиками, мощными медицинскими центрами.
Проблема одна. От инфаркта умерло в декабре условно Х человек, и в марте умрет столько же, и в сентябре столько же, ситуация понятная, предсказуемая. Но в прошлом году от коронавируса умер - 0 человек. в январе - 259 в феврале - 2718 в марте - 39343 за 11 дней апреля - 66459
Неужели кому-то действительно непонятно, почему практически все страны принимают достаточно жесткие меры ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
ЛАД, я привел пример с флюколдом, т.к. ни в одной из 3-х аптек моего поселка парацетамола нет, и говорят, что нет на складе, поэтому "и не ожидайте в продаже в ближайшее время", в то же время флюколд (12 табл., 4х3) есть во всех 3-х и его можно купить без ограничений. Поиск его в аптеках через Инет, взял первый попавшийся.
stm написав:Можно я тоже понужу, как юрист права одного гражданина могут превалировать над правом на жизнь другого? Как юрист, если доказательная база будет гласить, что какой-то му*** или манда зная о положительном диагнозе у себя сбежала из Одессы до Киева и заразила не дай Бог кого что привело к смерти. Чьи права на свободу или жизнь человека должны превалировать?
"Понудеть" можно будет после введения чрезвычайного положения указом Президента Украины, утвержденным Верховным Советом Украины (статьи 64, 85 Конституции Украины), а пока этого нет, то нельзя (статьи 19, 60, 68 Конституции Украины): https://blog.liga.net/user/isicheslavskiy/article/36455
Кстати, разницу между теориями Джона Локка и Жана-Жака Руссо знаете и к чему они привели соответственно Англию и Францию? Я сторонник Джона Локка, поскольку именно англосаксонская система права наилучшим образом защищает права и свободы человека, нежели романо-германская.
Востаннє редагувалось Igneus в Нед 12 кві, 2020 14:45, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:Можно я тоже понужу, как юрист права одного гражданина могут превалировать над правом на жизнь другого? Как юрист, если доказательная база будет гласить, что какой-то му*** или манда зная о положительном диагнозе у себя сбежала из Одессы до Киева и заразила не дай Бог кого что привело к смерти. Чьи права на свободу или жизнь человека должны превалировать?
"Понудеть" можно будет после введения чрезвычайного положения указом Президента Украины, утвержденным Верховным Советом Украины (статьи 64, 85 Конституции Украины), а пока этого нет, то нельзя (статьи 19, 60, 68 Конституции Украины): https://blog.liga.net/user/isicheslavskiy/article/36455
Кстати, разницу между теориями Джона Локка и Жана-Жака Руссо знаете и к чему они привели соответственно Англию и Францию? Я сторонник Джона Локка, поскольку именно англосаксонская система права наилучшим образом защищает права и свободы человека, нежели романо-германская.
Я знаю что если человек больной СПИДом бегает и спецом колет иголкой в общественном транспорте других людей, то он идёт явно не по статье админ кодекса мне этого достаточно. И пофиг на систему если доказательная база гласит о преднамеренном
Николаевская область +2 человека (из контактной группы первой двойки диагностированных):
"По результатам лабораторных исследований 12.04.2020 выявлено 2 подтвержденных случая COVID-19 среди обследованных контактных лиц. Оба контактны лица относятся к тесному кругу общения с заболевшими по религиозному признаку (совместные служения на дому). Из них один человек живет в Вороновке, второй - в Вознесенске".