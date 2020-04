Додано: Нед 12 кві, 2020 14:44

Мікрокраплі з коронавірусом після кашлю та чихання залишаються в повітрі понад 5 хвилин, - фінські вчені. ВIДЕО

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell