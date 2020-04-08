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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 893894895896897898>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 171
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
36
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
33
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 14:11

  Igneus написав:Таким образом, каждый юрист, в отличие от журналиста, не только имеет право, но и обязан быть "нудным" во всех ситуациях, в том числе, и в истерии с коронавирусом, поскольку эта ситуация уже заведена слишком далеко и угрожает неотъемлемым правам и свободам человека и гражданина.

Можно я тоже понужу, как юрист права одного гражданина могут превалировать над правом на жизнь другого? Как юрист, если доказательная база будет гласить, что какой-то му*** или манда зная о положительном диагнозе у себя сбежала из Одессы до Киева и заразила не дай Бог кого что привело к смерти. Чьи права на свободу или жизнь человека должны превалировать?
stm
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 14:14

Еще раз, многие искренне не понимают, почему от инфаркта умирает гораздо больше и все спокойны, а вот коронавирус-такой же как грипп - и весь мир начал истерить, во главе кстати с ведущими западными демократиями, вооруженными мощными аналитиками, мощными медицинскими центрами.

Проблема одна.
От инфаркта умерло в декабре условно Х человек, и в марте умрет столько же, и в сентябре столько же, ситуация понятная, предсказуемая.
Но в прошлом году от коронавируса умер - 0 человек.
в январе - 259
в феврале - 2718
в марте - 39343
за 11 дней апреля - 66459

Неужели кому-то действительно непонятно, почему практически все страны принимают достаточно жесткие меры ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 14:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Зеленский пообещал миллион долларов за вакцину или лекарство против коронавируса
https://112.ua/obshchestvo/zelenskiy-poobeshhal-million-dollarov-za-vakcinu-ili-lekarstvo-protiv-koronavirusa-532659.html
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 14:39

  varlo написав:Зеленский пообещал миллион долларов за вакцину или лекарство против коронавируса
https://112.ua/obshchestvo/zelenskiy-poobeshhal-million-dollarov-za-vakcinu-ili-lekarstvo-protiv-koronavirusa-532659.html
главное, пусть не перестает платить учителям обещанные 4000 долл
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 14:41

ЛАД, я привел пример с флюколдом, т.к. ни в одной из 3-х аптек моего поселка парацетамола нет, и говорят, что нет на складе, поэтому "и не ожидайте в продаже в ближайшее время", в то же время флюколд (12 табл., 4х3) есть во всех 3-х и его можно купить без ограничений. Поиск его в аптеках через Инет, взял первый попавшийся.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 14:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Нарушителей карантина в Киеве начали искать с помощью дронов
https://www.rbc.ua/rus/news/narushiteley-karantina-kieve-nachali-iskat-1586690805.html
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 14:42

  stm написав:Можно я тоже понужу, как юрист права одного гражданина могут превалировать над правом на жизнь другого? Как юрист, если доказательная база будет гласить, что какой-то му*** или манда зная о положительном диагнозе у себя сбежала из Одессы до Киева и заразила не дай Бог кого что привело к смерти. Чьи права на свободу или жизнь человека должны превалировать?

"Понудеть" можно будет после введения чрезвычайного положения указом Президента Украины, утвержденным Верховным Советом Украины (статьи 64, 85 Конституции Украины), а пока этого нет, то нельзя (статьи 19, 60, 68 Конституции Украины): https://blog.liga.net/user/isicheslavskiy/article/36455

Кстати, разницу между теориями Джона Локка и Жана-Жака Руссо знаете и к чему они привели соответственно Англию и Францию? Я сторонник Джона Локка, поскольку именно англосаксонская система права наилучшим образом защищает права и свободы человека, нежели романо-германская.
Востаннє редагувалось Igneus в Нед 12 кві, 2020 14:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 14:44

Мікрокраплі з коронавірусом після кашлю та чихання залишаються в повітрі понад 5 хвилин, - фінські вчені. ВIДЕО

https://censor.net.ua/ua/news/3188460/mikrokrapli_z_koronavirusom_pislya_kashlyu_ta_chyhannya_zalyshayutsya_v_povitri_ponad_5_hvylyn_finski
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 14:47

  Igneus написав:
  stm написав:Можно я тоже понужу, как юрист права одного гражданина могут превалировать над правом на жизнь другого? Как юрист, если доказательная база будет гласить, что какой-то му*** или манда зная о положительном диагнозе у себя сбежала из Одессы до Киева и заразила не дай Бог кого что привело к смерти. Чьи права на свободу или жизнь человека должны превалировать?

"Понудеть" можно будет после введения чрезвычайного положения указом Президента Украины, утвержденным Верховным Советом Украины (статьи 64, 85 Конституции Украины), а пока этого нет, то нельзя (статьи 19, 60, 68 Конституции Украины): https://blog.liga.net/user/isicheslavskiy/article/36455

Кстати, разницу между теориями Джона Локка и Жана-Жака Руссо знаете и к чему они привели соответственно Англию и Францию? Я сторонник Джона Локка, поскольку именно англосаксонская система права наилучшим образом защищает права и свободы человека, нежели романо-германская.

Я знаю что если человек больной СПИДом бегает и спецом колет иголкой в общественном транспорте других людей, то он идёт явно не по статье админ кодекса ;) мне этого достаточно. И пофиг на систему если доказательная база гласит о преднамеренном ;)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 14:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Николаевская область +2 человека (из контактной группы первой двойки диагностированных):

"По результатам лабораторных исследований 12.04.2020 выявлено 2 подтвержденных случая COVID-19 среди обследованных контактных лиц. Оба контактны лица относятся к тесному кругу общения с заболевшими по религиозному признаку (совместные служения на дому). Из них один человек живет в Вороновке, второй - в Вознесенске".

Блин, молитесь поодиночке уже.
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