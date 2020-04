Додано: Нед 12 кві, 2020 15:12

Civis написав: Николаевская область +2 человека (из контактной группы первой двойки диагностированных):



"По результатам лабораторных исследований 12.04.2020 выявлено 2 подтвержденных случая COVID-19 среди обследованных контактных лиц. Оба контактны лица относятся к тесному кругу общения с заболевшими по религиозному признаку (совместные служения на дому). Из них один человек живет в Вороновке, второй - в Вознесенске".



Блин, молитесь поодиночке уже. Николаевская область +2 человека (из контактной группы первой двойки диагностированных):"По результатам лабораторных исследований 12.04.2020 выявлено 2 подтвержденных случая COVID-19 среди обследованных контактных лиц. Оба контактны лица относятся к тесному кругу общения с заболевшими по религиозному признаку (совместные служения на дому). Из них один человек живет в Вороновке, второй - в Вознесенске".Блин, молитесь поодиночке уже.

штунди? штунди?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/