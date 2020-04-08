RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 894895896897898>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 171
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
36
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
33
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 14:57

  varlo написав:Зеленский пообещал миллион долларов за вакцину или лекарство против коронавируса
https://112.ua/obshchestvo/zelenskiy-poobeshhal-million-dollarov-za-vakcinu-ili-lekarstvo-protiv-koronavirusa-532659.html

Не более чем громкий пук в бочку.
Знает же, что у нас давно нет ни финансирования, ни научных школ, ни оборудования, ни расходников для полноценного старта работ над вакциной.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9565
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1101 раз.
Подякували: 2523 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:08

  adeges написав:
  Хомяк написав:09.04.2020. Немецкие вирусологи с института вирусологии города Бонна при поддержке правительства земли Северной Рейн-Вестфалии (не правительства Германии!) провели обширное репрезентативное исследование в округе Хайнсберг, который стал первым очагом заражения новым вирусом Covid-19. В некоторых населённых пунктах инфицированных было до 15 процентов. И в этом округе проводи исследование, в котором приняли участие 1010 человек из 600 семей. По итогам обработки данных 500 учёные пришли к выводу, что смертность среди людей с подтверждённым коронавирусом составляет 0,37 процентов, а среди населения в общем 0,06 процента.

Там же про влияние количества тестов на статистику и почему я на нее наяривал (как выражаются некоторые).

"Странный карнавал" Немцы что-то начали подозревать.

Основной институт Германии рекомендовал не исследовать умерших от коронавируса. (?) https://aftershock.news/?q=node/854643


серьезный источник. сразу хочется поверить

умные люди смотрят первоисточники,а не следуют своим хотелкам )))))
Хомяк
 
Повідомлень: 45
З нами з: 15.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:10

  Slx написав:....
Реально, с каждым днем непоняток с этим хлорохином и ежедневным очередным обещаным лекарством/вакциной от известных фирм/гос. институтов научная медицина планеты все больше начинает казаться мне дешевым фиглярским ряженым фарсом :|
Репутацию и лицо орни теряют.

Реальные вакцины от кори, оспы, бешенства, туберкулёза, ... - тоже фиглярство?
Хотя, конечно, всегда хочется больше и лучше. И медицина пока что многого не может.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16050
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4410 раз.
Подякували: 4091 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:12

  Civis написав:Николаевская область +2 человека (из контактной группы первой двойки диагностированных):

"По результатам лабораторных исследований 12.04.2020 выявлено 2 подтвержденных случая COVID-19 среди обследованных контактных лиц. Оба контактны лица относятся к тесному кругу общения с заболевшими по религиозному признаку (совместные служения на дому). Из них один человек живет в Вороновке, второй - в Вознесенске".

Блин, молитесь поодиночке уже.

штунди?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18471
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1045 раз.
Подякували: 1217 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:13

  stm написав:Я знаю что если человек больной СПИДом бегает и спецом колет иголкой в общественном транспорте других людей, то он идёт явно не по статье админ кодекса ;) мне этого достаточно. И пофиг на систему если доказательная база гласит о преднамеренном ;)

Юридическая ответственность лица имеет индивидуальный характер (статья 61 Конституции Украины).

Поэтому остановка общественного транспорта для борьбы с коронавирусом или СПИДом, а также фактически "домашний арест" для неограниченного числа лиц моложе 14 лет и старше 60 лет, является непропорциональным вмешательством в права человека по статье 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, а также их дискриминацией, что запрещено статьей 14 Конвенции и статьей 1 Протокола № 12 к Конвенции.

Статья 62 Конституции Украины предоставляет право правоохранительным органам опровергнуть в суде презумпцию невиновности больного СПИДом или коронавирусом и привлечь его к индивидуальной юридической ответственности без ограничения прав и свобод неограниченного числа других граждан.
Igneus
 
Повідомлень: 515
З нами з: 29.08.18
Подякував: 186 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:14

Re: Эпидемия коронавируса на Буковине

А вильнолюды все не уймутся
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/12/7247547/
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9565
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1101 раз.
Подякували: 2523 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:20

  antey1969 написав:А вильнолюды все не уймутся
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/12/7247547/

Ну так освящение вербы спасёт от всех болезней, в т.ч. и от короны, Вы что не знаете?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16050
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4410 раз.
Подякували: 4091 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:24

  yanyura написав:ЛАД, я привел пример с флюколдом, т.к. ни в одной из 3-х аптек моего поселка парацетамола нет, и говорят, что нет на складе, поэтому "и не ожидайте в продаже в ближайшее время", в то же время флюколд (12 табл., 4х3) есть во всех 3-х и его можно купить без ограничений. Поиск его в аптеках через Инет, взял первый попавшийся.

Так я, собственно, не возражал против флюколда (даже не знал о таком). Моё замечание было исключительно против безоговорочного доверия сайту liki24.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16050
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4410 раз.
Подякували: 4091 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:26

  Igneus написав:
  stm написав:Я знаю что если человек больной СПИДом бегает и спецом колет иголкой в общественном транспорте других людей, то он идёт явно не по статье админ кодекса ;) мне этого достаточно. И пофиг на систему если доказательная база гласит о преднамеренном ;)

Юридическая ответственность лица имеет индивидуальный характер (статья 61 Конституции Украины).

Поэтому остановка общественного транспорта для борьбы с коронавирусом или СПИДом, а также фактически "домашний арест" для неограниченного числа лиц моложе 14 лет и старше 60 лет, является непропорциональным вмешательством в права человека по статье 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, а также их дискриминацией, что запрещено статьей 14 Конвенции и статьей 1 Протокола № 12 к Конвенции.

Статья 62 Конституции Украины предоставляет право правоохранительным органам опровергнуть в суде презумпцию невиновности больного СПИДом или коронавирусом и привлечь его к индивидуальной юридической ответственности без ограничения прав и свобод неограниченного числа других граждан.

Право одного человека заканчивается там, где начинается право другого человека.
В исходных данных однин человек знал о болезни. Сейчас достаточная база что его болезнь смертельно опасна для гипертоников, онко и диабетиков. Нарушение ограничения передвижения всего-то на 14 дней может привести к смерти данных груп людей. И Вы можете колупать законы, но обратившись к юристу я вас сделаю в суде, главное не сдаваться и такие веселые считающие что их права более значимы, чем жизнь других получат по заслугам, исключительно в рамках закона и пофиг англо-саксонской системы или романо-германская ;) вы уже отвечаете с запозданием, пытаясь найти обоснования, а я не юрист ;)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2221
З нами з: 04.03.15
Подякував: 61 раз.
Подякували: 384 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:27

  freeze написав:25 % умерших в Украине - это Ивано-Франковская область. Что это такое ?
Черновицкая область и Киев заболевших больше, умерших меньше.

Где-то мелькали цифры, что туда больше всего понаехало заробитчан. Учитывая пробки на границе, возможно, что понаехавшие уже имели ковид в запущенном состоянии + качество тестов + наличие (отсутствие) лекарств и т.д..
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1546
З нами з: 07.08.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 894895896897898>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alexop, LordEmerald, stm, yuraes, Zebra, ЛАД і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 689, 690, 691
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6908 1541299
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 кві, 2020 11:15
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (84370)
12.04.2020 16:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.