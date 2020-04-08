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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 894895896897898> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 171 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 28 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 18 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 36 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 8 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 25 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 9 Найманий працівник, втратив роботу 5% 8 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 19% 33 Всього голосів : 171 Додано: Нед 12 кві, 2020 14:57 varlo написав: Зеленский пообещал миллион долларов за вакцину или лекарство против коронавируса

https://112.ua/obshchestvo/zelenskiy-poobeshhal-million-dollarov-za-vakcinu-ili-lekarstvo-protiv-koronavirusa-532659.html Зеленский пообещал миллион долларов за вакцину или лекарство против коронавируса

Не более чем громкий пук в бочку.

Знает же, что у нас давно нет ни финансирования, ни научных школ, ни оборудования, ни расходников для полноценного старта работ над вакциной. Не более чем громкий пук в бочку.Знает же, что у нас давно нет ни финансирования, ни научных школ, ни оборудования, ни расходников для полноценного старта работ над вакциной. antey1969 1

Повідомлень: 9565 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1101 раз. Подякували: 2523 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 кві, 2020 15:08 adeges написав: Хомяк написав: 09.04.2020. Немецкие вирусологи с института вирусологии города Бонна при поддержке правительства земли Северной Рейн-Вестфалии (не правительства Германии!) провели обширное репрезентативное исследование в округе Хайнсберг, который стал первым очагом заражения новым вирусом Covid-19. В некоторых населённых пунктах инфицированных было до 15 процентов. И в этом округе проводи исследование, в котором приняли участие 1010 человек из 600 семей. По итогам обработки данных 500 учёные пришли к выводу, что смертность среди людей с подтверждённым коронавирусом составляет 0,37 процентов, а среди населения в общем 0,06 процента.



Там же про влияние количества тестов на статистику и почему я на нее наяривал (как выражаются некоторые).



"Странный карнавал" Немцы что-то начали подозревать.



Основной институт Германии рекомендовал не исследовать умерших от коронавируса. (?) https://aftershock.news/?q=node/854643 09.04.2020. Немецкие вирусологи с института вирусологии города Бонна при поддержке правительства земли Северной Рейн-Вестфалии (не правительства Германии!) провели обширное репрезентативное исследование в округе Хайнсберг, который стал первым очагом заражения новым вирусом Covid-19. В некоторых населённых пунктах инфицированных было до 15 процентов. И в этом округе проводи исследование, в котором приняли участие 1010 человек из 600 семей. По итогам обработки данных 500 учёные пришли к выводу, что смертность среди людей с подтверждённым коронавирусом составляет 0,37 процентов, а среди населения в общем 0,06 процента.Там же про влияние количества тестов на статистику и почему я на нее наяривал (как выражаются некоторые)."Странный карнавал" Немцы что-то начали подозревать.Основной институт Германии рекомендовал не исследовать умерших от коронавируса. (?)



серьезный источник. сразу хочется поверить серьезный источник. сразу хочется поверить

умные люди смотрят первоисточники,а не следуют своим хотелкам ))))) умные люди смотрят первоисточники,а не следуют своим хотелкам ))))) Хомяк Повідомлень: 45 З нами з: 15.03.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 кві, 2020 15:10 Slx написав: ....

Реально, с каждым днем непоняток с этим хлорохином и ежедневным очередным обещаным лекарством/вакциной от известных фирм/гос. институтов научная медицина планеты все больше начинает казаться мне дешевым фиглярским ряженым фарсом

Репутацию и лицо орни теряют. ....Реально, с каждым днем непоняток с этим хлорохином и ежедневным очередным обещаным лекарством/вакциной от известных фирм/гос. институтов научная медицина планеты все больше начинает казаться мне дешевым фиглярским ряженым фарсомРепутацию и лицо орни теряют.

Реальные вакцины от кори, оспы, бешенства, туберкулёза, ... - тоже фиглярство?

Хотя, конечно, всегда хочется больше и лучше. И медицина пока что многого не может. Реальные вакцины от кори, оспы, бешенства, туберкулёза, ... - тоже фиглярство?Хотя, конечно, всегда хочется больше и лучше. И медицина пока что многого не может. ЛАД 2 Повідомлень: 16050 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4410 раз. Подякували: 4091 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 кві, 2020 15:12 Civis написав: Николаевская область +2 человека (из контактной группы первой двойки диагностированных):



"По результатам лабораторных исследований 12.04.2020 выявлено 2 подтвержденных случая COVID-19 среди обследованных контактных лиц. Оба контактны лица относятся к тесному кругу общения с заболевшими по религиозному признаку (совместные служения на дому). Из них один человек живет в Вороновке, второй - в Вознесенске".



Блин, молитесь поодиночке уже. Николаевская область +2 человека (из контактной группы первой двойки диагностированных):"По результатам лабораторных исследований 12.04.2020 выявлено 2 подтвержденных случая COVID-19 среди обследованных контактных лиц. Оба контактны лица относятся к тесному кругу общения с заболевшими по религиозному признаку (совместные служения на дому). Из них один человек живет в Вороновке, второй - в Вознесенске".Блин, молитесь поодиночке уже.

штунди? штунди? Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 18472 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1045 раз. Подякували: 1217 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 кві, 2020 15:13 stm написав: Я знаю что если человек больной СПИДом бегает и спецом колет иголкой в общественном транспорте других людей, то он идёт явно не по статье админ кодекса мне этого достаточно. И пофиг на систему если доказательная база гласит о преднамеренном Я знаю что если человек больной СПИДом бегает и спецом колет иголкой в общественном транспорте других людей, то он идёт явно не по статье админ кодексамне этого достаточно. И пофиг на систему если доказательная база гласит о преднамеренном

Юридическая ответственность лица имеет индивидуальный характер (статья 61 Конституции Украины).



Поэтому остановка общественного транспорта для борьбы с коронавирусом или СПИДом, а также фактически "домашний арест" для неограниченного числа лиц моложе 14 лет и старше 60 лет, является непропорциональным вмешательством в права человека по статье 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, а также их дискриминацией, что запрещено статьей 14 Конвенции и статьей 1 Протокола № 12 к Конвенции.



Статья 62 Конституции Украины предоставляет право правоохранительным органам опровергнуть в суде презумпцию невиновности больного СПИДом или коронавирусом и привлечь его к индивидуальной юридической ответственности без ограничения прав и свобод неограниченного числа других граждан. Юридическая ответственность лица имеет(статья 61 Конституции Украины).Поэтому остановка общественного транспорта для борьбы с коронавирусом или СПИДом, а также фактически "домашний арест" для неограниченного числа лиц моложе 14 лет и старше 60 лет, является непропорциональным вмешательством в права человека по статье 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, а также их дискриминацией, что запрещено статьей 14 Конвенции и статьей 1 Протокола № 12 к Конвенции.Статья 62 Конституции Украины предоставляет право правоохранительным органам опровергнуть в судебольного СПИДом или коронавирусом и привлечь его к индивидуальной юридической ответственности без ограничения прав и свобод неограниченного числа других граждан. Igneus Повідомлень: 515 З нами з: 29.08.18 Подякував: 186 раз. Подякували: 275 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 кві, 2020 15:14 Re: Эпидемия коронавируса на Буковине

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/12/7247547/ А вильнолюды все не уймутся antey1969 1

Повідомлень: 9565 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1101 раз. Подякували: 2523 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 кві, 2020 15:20 antey1969 написав: А вильнолюды все не уймутся

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/12/7247547/ А вильнолюды все не уймутся

Ну так освящение вербы спасёт от всех болезней, в т.ч. и от короны, Вы что не знаете? Ну так освящение вербы спасёт от всех болезней, в т.ч. и от короны, Вы что не знаете? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16050 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4410 раз. Подякували: 4091 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 кві, 2020 15:24 yanyura написав: ЛАД, я привел пример с флюколдом, т.к. ни в одной из 3-х аптек моего поселка парацетамола нет, и говорят, что нет на складе, поэтому "и не ожидайте в продаже в ближайшее время", в то же время флюколд (12 табл., 4х3) есть во всех 3-х и его можно купить без ограничений. Поиск его в аптеках через Инет, взял первый попавшийся. , я привел пример с флюколдом, т.к. ни в одной из 3-х аптек моего поселка парацетамола нет, и говорят, что нет на складе, поэтому "и не ожидайте в продаже в ближайшее время", в то же время флюколд (12 табл., 4х3) есть во всех 3-х и его можно купить без ограничений. Поиск его в аптеках через Инет, взял первый попавшийся.

Так я, собственно, не возражал против флюколда (даже не знал о таком). Моё замечание было исключительно против безоговорочного доверия сайту liki24. Так я, собственно, не возражал против флюколда (даже не знал о таком). Моё замечание было исключительно против безоговорочного доверия сайту liki24. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16050 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4410 раз. Подякували: 4091 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 кві, 2020 15:26 Igneus написав: stm написав: Я знаю что если человек больной СПИДом бегает и спецом колет иголкой в общественном транспорте других людей, то он идёт явно не по статье админ кодекса мне этого достаточно. И пофиг на систему если доказательная база гласит о преднамеренном Я знаю что если человек больной СПИДом бегает и спецом колет иголкой в общественном транспорте других людей, то он идёт явно не по статье админ кодексамне этого достаточно. И пофиг на систему если доказательная база гласит о преднамеренном

Юридическая ответственность лица имеет индивидуальный характер (статья 61 Конституции Украины).



Поэтому остановка общественного транспорта для борьбы с коронавирусом или СПИДом, а также фактически "домашний арест" для неограниченного числа лиц моложе 14 лет и старше 60 лет, является непропорциональным вмешательством в права человека по статье 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, а также их дискриминацией, что запрещено статьей 14 Конвенции и статьей 1 Протокола № 12 к Конвенции.



Статья 62 Конституции Украины предоставляет право правоохранительным органам опровергнуть в суде презумпцию невиновности больного СПИДом или коронавирусом и привлечь его к индивидуальной юридической ответственности без ограничения прав и свобод неограниченного числа других граждан. Юридическая ответственность лица имеет(статья 61 Конституции Украины).Поэтому остановка общественного транспорта для борьбы с коронавирусом или СПИДом, а также фактически "домашний арест" для неограниченного числа лиц моложе 14 лет и старше 60 лет, является непропорциональным вмешательством в права человека по статье 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, а также их дискриминацией, что запрещено статьей 14 Конвенции и статьей 1 Протокола № 12 к Конвенции.Статья 62 Конституции Украины предоставляет право правоохранительным органам опровергнуть в судебольного СПИДом или коронавирусом и привлечь его к индивидуальной юридической ответственности без ограничения прав и свобод неограниченного числа других граждан.

Право одного человека заканчивается там, где начинается право другого человека.

В исходных данных однин человек знал о болезни. Сейчас достаточная база что его болезнь смертельно опасна для гипертоников, онко и диабетиков. Нарушение ограничения передвижения всего-то на 14 дней может привести к смерти данных груп людей. И Вы можете колупать законы, но обратившись к юристу я вас сделаю в суде, главное не сдаваться и такие веселые считающие что их права более значимы, чем жизнь других получат по заслугам, исключительно в рамках закона и пофиг англо-саксонской системы или романо-германская вы уже отвечаете с запозданием, пытаясь найти обоснования, а я не юрист Право одного человека заканчивается там, где начинается право другого человека.В исходных данных однин человек знал о болезни. Сейчас достаточная база что его болезнь смертельно опасна для гипертоников, онко и диабетиков. Нарушение ограничения передвижения всего-то на 14 дней может привести к смерти данных груп людей. И Вы можете колупать законы, но обратившись к юристу я вас сделаю в суде, главное не сдаваться и такие веселые считающие что их права более значимы, чем жизнь других получат по заслугам, исключительно в рамках закона и пофиг англо-саксонской системы или романо-германскаявы уже отвечаете с запозданием, пытаясь найти обоснования, а я не юрист stm

Повідомлень: 2221 З нами з: 04.03.15 Подякував: 61 раз. Подякували: 384 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 кві, 2020 15:27 freeze написав: 25 % умерших в Украине - это Ивано-Франковская область. Что это такое ?

Черновицкая область и Киев заболевших больше, умерших меньше. 25 % умерших в Украине - это. Что это такое ?Черновицкая область и Киев заболевших больше, умерших меньше.

Где-то мелькали цифры, что туда больше всего понаехало заробитчан. Учитывая пробки на границе, возможно, что понаехавшие уже имели ковид в запущенном состоянии + качество тестов + наличие (отсутствие) лекарств и т.д.. Где-то мелькали цифры, что туда больше всего понаехало заробитчан. Учитывая пробки на границе, возможно, что понаехавшие уже имели ковид в запущенном состоянии + качество тестов + наличие (отсутствие) лекарств и т.д.. fler

Повідомлень: 1546 З нами з: 07.08.09 Подякував: 374 раз. Подякували: 417 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 894895896897898> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6908 1541299

ЛОБ П'ят 10 кві, 2020 11:15