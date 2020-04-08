Хомяк написав:09.04.2020. Немецкие вирусологи с института вирусологии города Бонна при поддержке правительства земли Северной Рейн-Вестфалии (не правительства Германии!) провели обширное репрезентативное исследование в округе Хайнсберг, который стал первым очагом заражения новым вирусом Covid-19. В некоторых населённых пунктах инфицированных было до 15 процентов. И в этом округе проводи исследование, в котором приняли участие 1010 человек из 600 семей. По итогам обработки данных 500 учёные пришли к выводу, что смертность среди людей с подтверждённым коронавирусом составляет 0,37 процентов, а среди населения в общем 0,06 процента.
Там же про влияние количества тестов на статистику и почему я на нее наяривал (как выражаются некоторые).
"Странный карнавал" Немцы что-то начали подозревать.
Slx написав:.... Реально, с каждым днем непоняток с этим хлорохином и ежедневным очередным обещаным лекарством/вакциной от известных фирм/гос. институтов научная медицина планеты все больше начинает казаться мне дешевым фиглярским ряженым фарсом Репутацию и лицо орни теряют.
Реальные вакцины от кори, оспы, бешенства, туберкулёза, ... - тоже фиглярство? Хотя, конечно, всегда хочется больше и лучше. И медицина пока что многого не может.
Civis написав:Николаевская область +2 человека (из контактной группы первой двойки диагностированных):
"По результатам лабораторных исследований 12.04.2020 выявлено 2 подтвержденных случая COVID-19 среди обследованных контактных лиц. Оба контактны лица относятся к тесному кругу общения с заболевшими по религиозному признаку (совместные служения на дому). Из них один человек живет в Вороновке, второй - в Вознесенске".
Блин, молитесь поодиночке уже.
штунди?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
stm написав:Я знаю что если человек больной СПИДом бегает и спецом колет иголкой в общественном транспорте других людей, то он идёт явно не по статье админ кодекса мне этого достаточно. И пофиг на систему если доказательная база гласит о преднамеренном
Юридическая ответственность лица имеет индивидуальный характер (статья 61 Конституции Украины).
Поэтому остановка общественного транспорта для борьбы с коронавирусом или СПИДом, а также фактически "домашний арест" для неограниченного числа лиц моложе 14 лет и старше 60 лет, является непропорциональным вмешательством в права человека по статье 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, а также их дискриминацией, что запрещено статьей 14 Конвенции и статьей 1 Протокола № 12 к Конвенции.
Статья 62 Конституции Украины предоставляет право правоохранительным органам опровергнуть в суде презумпцию невиновности больного СПИДом или коронавирусом и привлечь его к индивидуальной юридической ответственности без ограничения прав и свобод неограниченного числа других граждан.
yanyura написав:ЛАД, я привел пример с флюколдом, т.к. ни в одной из 3-х аптек моего поселка парацетамола нет, и говорят, что нет на складе, поэтому "и не ожидайте в продаже в ближайшее время", в то же время флюколд (12 табл., 4х3) есть во всех 3-х и его можно купить без ограничений. Поиск его в аптеках через Инет, взял первый попавшийся.
Так я, собственно, не возражал против флюколда (даже не знал о таком). Моё замечание было исключительно против безоговорочного доверия сайту liki24.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
stm написав:Я знаю что если человек больной СПИДом бегает и спецом колет иголкой в общественном транспорте других людей, то он идёт явно не по статье админ кодекса мне этого достаточно. И пофиг на систему если доказательная база гласит о преднамеренном
Юридическая ответственность лица имеет индивидуальный характер (статья 61 Конституции Украины).
Поэтому остановка общественного транспорта для борьбы с коронавирусом или СПИДом, а также фактически "домашний арест" для неограниченного числа лиц моложе 14 лет и старше 60 лет, является непропорциональным вмешательством в права человека по статье 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, а также их дискриминацией, что запрещено статьей 14 Конвенции и статьей 1 Протокола № 12 к Конвенции.
Статья 62 Конституции Украины предоставляет право правоохранительным органам опровергнуть в суде презумпцию невиновности больного СПИДом или коронавирусом и привлечь его к индивидуальной юридической ответственности без ограничения прав и свобод неограниченного числа других граждан.
Право одного человека заканчивается там, где начинается право другого человека. В исходных данных однин человек знал о болезни. Сейчас достаточная база что его болезнь смертельно опасна для гипертоников, онко и диабетиков. Нарушение ограничения передвижения всего-то на 14 дней может привести к смерти данных груп людей. И Вы можете колупать законы, но обратившись к юристу я вас сделаю в суде, главное не сдаваться и такие веселые считающие что их права более значимы, чем жизнь других получат по заслугам, исключительно в рамках закона и пофиг англо-саксонской системы или романо-германская вы уже отвечаете с запозданием, пытаясь найти обоснования, а я не юрист
freeze написав:25 % умерших в Украине - это Ивано-Франковская область. Что это такое ? Черновицкая область и Киев заболевших больше, умерших меньше.
Где-то мелькали цифры, что туда больше всего понаехало заробитчан. Учитывая пробки на границе, возможно, что понаехавшие уже имели ковид в запущенном состоянии + качество тестов + наличие (отсутствие) лекарств и т.д..