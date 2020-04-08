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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 895896897898>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 171
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
36
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
33
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:35

  ЛАД написав:
  yanyura написав:ЛАД, я привел пример с флюколдом, т.к. ни в одной из 3-х аптек моего поселка парацетамола нет, и говорят, что нет на складе, поэтому "и не ожидайте в продаже в ближайшее время", в то же время флюколд (12 табл., 4х3) есть во всех 3-х и его можно купить без ограничений. Поиск его в аптеках через Инет, взял первый попавшийся.

Так я, собственно, не возражал против флюколда (даже не знал о таком). Моё замечание было исключительно против безоговорочного доверия сайту liki24.

"http://likicontrol.com.ua/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8/?[20742]"
Находим лекарственную форму таблетки... и ищем по аптекам.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Нед 12 кві, 2020 15:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:38

  freeze написав:Итак смотрим, что у нас там произошло в мире вчера, в субботу, 11 апреля.

Прямо дружное проявление эффекта сиесты в большинстве стран, по крайней мере в несколько десятках стран, что я просмотрел.
Поэтому единственное, что можно выжать из глобальной статистики, это сравнить с прошлой субботой 4 апреля.
Предварительный вывод - за неделю плюс-минус никаких глобальных изменений, хуже не стало, и на том спасибо.
Количество заболевших в субботу неделю назад - 84821, вчера - 80961
Количество умерших в субботу неделю назад - 5799, вчера - 6092

Похоже, что основные страны вышли на плато по новым случаям и смертности.
В т.ч. и США - приросты высокие, но с 7 числа стабильные.

С удивлением опять смотрю на Италию. + 4694. Еще недавно праздновали падение до отметки ниже 3500, и вот снова понемногу вверх.

Это, в общем, естественно. Новые случаи, как и смерти, случайные величины и просто обязаны колебаться. Хорошо, что ушли хотя бы от пиковых значений в 5-6 тыс. заболевших и около 700 и выше смертей в сутки. С 5 числа 500-600 смертей. Много, конечно, но всё же.

Словакия - всего 2 человека умерло за всё время эпидемии.[/quote
Со Словакией, действительно, интересно. У них на 1 млн. 5023 теста, 136 заболевших (0,01%) и и 0,4 умерших (0,00004%). Цифры смешные.
Интересно сравнить их с бывшими товарищами по государству - чехами.
В Чехии дела тоже обстоят неплохо - у них на 1 млн. 11684 теста, 551 заболевших (0,06%) и 12 умерших (0,001%), но всё же отличие заметное.
С чем это может быть связано? Вряд ли медсистема в Словакии заметно лучше. Возможно, это потому, что словаки ездят на работу в Чехию, а не наоборот (в смысле в Чехии больше "понаехов" и не только из Словакии).

Удивительные цифры дает Кувейт - 1154 заболело, 1 умер.

Удивительных цифр в статистике по короне много. :)

Кстати, о Беларуси. 2578 больных, 26 умерших.
По количеству больных на 1 млн. они нас уже обогнали - 273 против наших 63, по количеству умерших тоже - 3 (у нас 2). Да и по тестам - 6773 против наших 693. Из количества тестов, правда, возникают сомнения в количестве больных у нас.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Московське бидло
Десятки верующих, священники без масок, - в Сети показали, как в УПЦ МП в Ривном освящают вербу. ВИДЕО
https://m.censor.net.ua/video_news/3188 ... ayut_verbu
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы
Зображення
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:43

  antey1969 написав:А вильнолюды все не уймутся
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/12/7247547/


Мрак. Почему Бубочка не проведет беседу с главпопами (в первую очередь этой самой непонятливой конфессии)?

Один обитатель Киево-Печерской лавры уже отошел в мир иной от ковида, а начальник этого учреждения в Александровской больнице.

Что за наплевательское отношение к своим прихожанам? Проводите богослужения на улице в крайнем случае, расставив своих прихожан по отмеченным местам с дистанцией 1,5 метра. Используйте акустические системы. Варианты для сокращения риска есть, если дома никак не сидится - было бы желание.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:44

  ЛАД написав:
  Slx написав:....
Реально, с каждым днем непоняток с этим хлорохином и ежедневным очередным обещаным лекарством/вакциной от известных фирм/гос. институтов научная медицина планеты все больше начинает казаться мне дешевым фиглярским ряженым фарсом :|
Репутацию и лицо орни теряют.

Реальные вакцины от кори, оспы, бешенства, туберкулёза, ... - тоже фиглярство?
Хотя, конечно, всегда хочется больше и лучше. И медицина пока что многого не может.

Все эти вакцины - это почти всегда ослабленный вирус, то есть тоже почти все готово. Реже, когда действительно идет инженерная работа и берут лишь участки генома вируса.
Более того, сколько лет этим озвученным вакцинам? Когда уже пойдут вакцины от более "новых" или лучше сказать "не таких древних" хворей?
Чумы, хотя бы? Хотя и она стара как мир...
Востаннє редагувалось Slx в Нед 12 кві, 2020 15:48, всього редагувалось 2 разів.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Slx написав:Все эти вакцины - это почти всегда ослабленный вирус, то есть тоже почти все готово.

Кстати, почему так тяжело сделать вакцину от короновируса, если можно просто взять ослабленный вирус в малой дозе?
Delta oporteat nos salvos fieri!
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:46

  varlo написав:
  Slx написав:Все эти вакцины - это почти всегда ослабленный вирус, то есть тоже почти все готово.

Кстати, почему так тяжело сделать вакцину от короновируса, если можно просто взять ослабленный вирус в малой дозе?

Наверное вопрос в том как ослабить? + Писали же исследование выше, что мол спасало только 25% мышей и у них наблюдались воспаления в организме + еще что.
Ослабленный вирус зачастую и ммунитет тоже дает ослабленный, то есть либо никакого, либо имунную реакцию на него пытаются повысить добавками.
Востаннє редагувалось Slx в Нед 12 кві, 2020 15:53, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:48

  freeze написав:Еще раз, многие искренне не понимают, почему от инфаркта умирает гораздо больше и все спокойны, а вот коронавирус-такой же как грипп - и весь мир начал истерить, во главе кстати с ведущими западными демократиями, вооруженными мощными аналитиками, мощными медицинскими центрами.

Проблема одна.
От инфаркта умерло в декабре условно Х человек, и в марте умрет столько же, и в сентябре столько же, ситуация понятная, предсказуемая.
Но в прошлом году от коронавируса умер - 0 человек.
в январе - 259
в феврале - 2718
в марте - 39343
за 11 дней апреля - 66459

Неужели кому-то действительно непонятно, почему практически все страны принимают достаточно жесткие меры ?


Пофиг . тему вируса сдувают .
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:48

  stm написав:И Вы можете колупать законы, но обратившись к юристу я вас сделаю в суде, главное не сдаваться и такие веселые считающие что их права более значимы, чем жизнь других получат по заслугам, исключительно в рамках закона и пофиг англо-саксонской системы или романо-германская ;) вы уже отвечаете с запозданием, пытаясь найти обоснования, а я не юрист ;)

У меня сейчас в отработке дело, которому и отдан приоритет, а не Вам, поскольку я лишь изредка посматриваю на эту ветку, чтобы узнать, а какую ж ахинею еще здесь написали :wink:

А что, между нами уже возник юридический спор, который, к тому же, подлежит разрешению судом, и Вы уже готовы бежать к юристу? Не подскажите тогда, а в чем заключается Ваше нарушенное право и какою конкретною нормою материального права этот спор регулируется?

Наконец, если Вы не юрист, то Вам полезно будет знать про междусобойчики юристов, когда они договариваются между собой, чтобы поиметь клиентов :wink:
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