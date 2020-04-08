Додано: Нед 12 кві, 2020 15:38

freeze написав: Итак смотрим, что у нас там произошло в мире вчера, в субботу, 11 апреля.



Прямо дружное проявление эффекта сиесты в большинстве стран, по крайней мере в несколько десятках стран, что я просмотрел.

Поэтому единственное, что можно выжать из глобальной статистики, это сравнить с прошлой субботой 4 апреля.

Предварительный вывод - за неделю плюс-минус никаких глобальных изменений, хуже не стало, и на том спасибо.

Количество заболевших в субботу неделю назад - 84821, вчера - 80961

Количество умерших в субботу неделю назад - 5799, вчера - 6092 Итак смотрим, что у нас там произошло в мире вчера, в субботу, 11 апреля.Прямо дружное проявление эффекта сиесты в большинстве стран, по крайней мере в несколько десятках стран, что я просмотрел.Поэтому единственное, что можно выжать из глобальной статистики, это сравнить с прошлой субботой 4 апреля.Предварительный вывод - за неделю плюс-минус никаких глобальных изменений, хуже не стало, и на том спасибо.Количество заболевших в субботу неделю назад - 84821, вчера - 80961Количество умерших в субботу неделю назад - 5799, вчера - 6092

С удивлением опять смотрю на Италию. + 4694. Еще недавно праздновали падение до отметки ниже 3500, и вот снова понемногу вверх.



Со Словакией, действительно, интересно. У них на 1 млн. 5023 теста, 136 заболевших (0,01%) и и 0,4 умерших (0,00004%). Цифры смешные.

Интересно сравнить их с бывшими товарищами по государству - чехами.

В Чехии дела тоже обстоят неплохо - у них на 1 млн. 11684 теста, 551 заболевших (0,06%) и 12 умерших (0,001%), но всё же отличие заметное.

С чем это может быть связано? Вряд ли медсистема в Словакии заметно лучше. Возможно, это потому, что словаки ездят на работу в Чехию, а не наоборот (в смысле в Чехии больше "понаехов" и не только из Словакии).



Удивительные цифры дает Кувейт - 1154 заболело, 1 умер. Словакия - всего 2 человека умерло за всё время эпидемии.[/quoteСо Словакией, действительно, интересно. У них на 1 млн. 5023 теста, 136 заболевших (0,01%) и и 0,4 умерших (0,00004%). Цифры смешные.Интересно сравнить их с бывшими товарищами по государству - чехами.В Чехии дела тоже обстоят неплохо - у них на 1 млн. 11684 теста, 551 заболевших (0,06%) и 12 умерших (0,001%), но всё же отличие заметное.С чем это может быть связано? Вряд ли медсистема в Словакии заметно лучше. Возможно, это потому, что словаки ездят на работу в Чехию, а не наоборот (в смысле в Чехии больше "понаехов" и не только из Словакии).

Похоже, что основные страны вышли на плато по новым случаям и смертности.В т.ч. и США - приросты высокие, но с 7 числа стабильные.Это, в общем, естественно. Новые случаи, как и смерти, случайные величины и просто обязаны колебаться. Хорошо, что ушли хотя бы от пиковых значений в 5-6 тыс. заболевших и около 700 и выше смертей в сутки. С 5 числа 500-600 смертей. Много, конечно, но всё же.Удивительных цифр в статистике по короне много.Кстати, о Беларуси. 2578 больных, 26 умерших.По количеству больных на 1 млн. они нас уже обогнали - 273 против наших 63, по количеству умерших тоже - 3 (у нас 2). Да и по тестам - 6773 против наших 693. Из количества тестов, правда, возникают сомнения в количестве больных у нас.