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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 895896897898

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 171
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
36
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
33
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:51

  Igneus написав:.......
Кстати, разницу между теориями Джона Локка и Жана-Жака Руссо знаете и к чему они привели соответственно Англию и Францию? Я сторонник Джона Локка, поскольку именно англосаксонская система права наилучшим образом защищает права и свободы человека, нежели романо-германская.

Давайте здесь обсудим теории Локка и Руссо. :)
P.s. Хотя вряд ли во Франции народ сильно недоволен защитой своих прав. Да и в сегодняшней Германии тоже.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:56

  Ethereum написав:Московське бидло
Десятки верующих, священники без масок, - в Сети показали, как в УПЦ МП в Ривном освящают вербу. ВИДЕО
https://m.censor.net.ua/video_news/3188 ... ayut_verbu

"Московське бидло" в Ровно? :shock:
Вам ещё не надоело?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 16:00

  Slx написав:.....
Более того, сколько лет этим озвученным вакцинам? Когда уже пойдут вакцины от более "новых" или лучше сказать "не таких древних" хворей?
Чумы, хотя бы? Хотя и она стара как мир...

Вакциной против чумы не интересовался, но эпидемий как-то давно не было, хотя вспышки бывали. Т.е. бороться всё же научились.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 16:02

  Slx написав:
  varlo написав:
  Slx написав:Все эти вакцины - это почти всегда ослабленный вирус, то есть тоже почти все готово.

Кстати, почему так тяжело сделать вакцину от короновируса, если можно просто взять ослабленный вирус в малой дозе?

Наверное вопрос в том как ослабить? + Писали же исследование выше, что мол спасало только 25% мышей и у них наблюдались воспаления в организме + еще что.
Ослабленный вирус зачастую и ммунитет тоже дает ослабленный, то есть либо никакого, либо имунную реакцию на него пытаются повысить добавками.

в том-то и фокус,что его,прежде чем взять,нкжно сначала вывести,затем провести клинические испытания,зарегистрировать-и получится то,что называют вакциной
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 16:03

  Igneus написав:У меня сейчас в отработке дело, которому и отдан приоритет, а не Вам, поскольку я лишь изредка посматриваю на эту ветку, чтобы узнать, а какую ж ахинею еще здесь написали :wink:

А что, между нами уже возник юридический спор, который, к тому же, подлежит разрешению судом, и Вы уже готовы бежать к юристу? Не подскажите тогда, а в чем заключается Ваше нарушенное право и какою конкретною нормою материального права этот спор регулируется?

Наконец, если Вы не юрист, то Вам полезно будет знать про междусобойчики юристов, когда они договариваются между собой, чтобы поиметь клиентов :wink:

Статья 130 уголовного кодекса Украины.
Вам тоже должно быть известно что если грамотный юрист это твоя подруга, и вы готовый идти долгий путь в украинских судах (3 штуки) и дальше до ЕСПЧ, то на ваши междусобойчики рано или поздно будет положить ;) но путь этот действительно долгий, но дорогу осилит идущий ;) да и про данную статью и тактику я даже не спрашивала подругу ещё ;)
ПС: и опять же Вам повезло что мы не в англосаксонской системе живём, одно только привселюдное упоминание про междусобойчики ой как больно отображается на проф.деятельности юриста в той вашей любимой системе )))
Востаннє редагувалось stm в Нед 12 кві, 2020 16:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 16:07

  ЛАД написав:
  Slx написав:.....
Более того, сколько лет этим озвученным вакцинам? Когда уже пойдут вакцины от более "новых" или лучше сказать "не таких древних" хворей?
Чумы, хотя бы? Хотя и она стара как мир...

Вакциной против чумы не интересовался, но эпидемий как-то давно не было, хотя вспышки бывали. Т.е. бороться всё же научились.

возбудитель чумы-риккетсия,разновидность бактерии,лечится антибиотиками,у вируса нет собственного метаболизма,он проникает в клетку и заставляет её копировать себя.Так же как и программы-вирусы,их бесполезно лечить,меняя запчасти на компе,не чистя программное обеспечение
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 16:07

  Ethereum написав:Московське бидло
Десятки верующих, священники без масок, - в Сети показали, как в УПЦ МП в Ривном освящают вербу. ВИДЕО
https://m.censor.net.ua/video_news/3188 ... ayut_verbu


Свято-Воскресенський кафедральний собор (Рівне)
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Свято-Воскресенський кафедральний собор належить до Православної церкви України

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BD%D0%B5)
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 16:08

  Igneus написав:................
Наконец, если Вы не юрист, то Вам полезно будет знать про междусобойчики юристов, когда они договариваются между собой, чтобы поиметь клиентов :wink:

Тем более, что пока тут многие тратят свое драгоценное время на обсуждение проблемы коронавируса, которая уже привела к нарушениям конституционных прав и свобод человека, чем фактически содействуют продолжению этих нарушений, юристы принимают меры по защите этих прав и свобод.

Так "юристы принимают меры" или "договариваются между собой, чтобы поиметь клиентов"? :lol:
А то я уж собрался на колени перед вами (юристами) падать!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 16:09

  varlo написав:
  Slx написав:Все эти вакцины - это почти всегда ослабленный вирус, то есть тоже почти все готово.

Кстати, почему так тяжело сделать вакцину от короновируса, если можно просто взять ослабленный вирус в малой дозе?


Ослабленный вирус подготовить и культивировать в лаборатории гораздо дольше, чем создать синтетическую вакцину, которая к тому же будет гораздо безопаснее, чем из ослабленного вируса.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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