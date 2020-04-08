Igneus написав:

У меня сейчас в отработке дело, которому и отдан приоритет, а не Вам, поскольку я лишь изредка посматриваю на эту ветку, чтобы узнать, а какую ж ахинею еще здесь написалиА что, между нами уже возник юридический спор, который, к тому же, подлежит разрешению судом, и Вы уже готовы бежать к юристу? Не подскажите тогда, а в чем заключается Ваше нарушенное право и какою конкретною нормою материального права этот спор регулируется?Наконец, если Вы не юрист, то Вам полезно будет знать про междусобойчики юристов, когда они договариваются между собой, чтобы поиметь клиентов