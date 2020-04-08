Igneus написав:....... Кстати, разницу между теориями Джона Локка и Жана-Жака Руссо знаете и к чему они привели соответственно Англию и Францию? Я сторонник Джона Локка, поскольку именно англосаксонская система права наилучшим образом защищает права и свободы человека, нежели романо-германская.
Давайте здесь обсудим теории Локка и Руссо. P.s. Хотя вряд ли во Франции народ сильно недоволен защитой своих прав. Да и в сегодняшней Германии тоже.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Slx написав:Все эти вакцины - это почти всегда ослабленный вирус, то есть тоже почти все готово.
Кстати, почему так тяжело сделать вакцину от короновируса, если можно просто взять ослабленный вирус в малой дозе?
Наверное вопрос в том как ослабить? + Писали же исследование выше, что мол спасало только 25% мышей и у них наблюдались воспаления в организме + еще что. Ослабленный вирус зачастую и ммунитет тоже дает ослабленный, то есть либо никакого, либо имунную реакцию на него пытаются повысить добавками.
в том-то и фокус,что его,прежде чем взять,нкжно сначала вывести,затем провести клинические испытания,зарегистрировать-и получится то,что называют вакциной
Igneus написав:У меня сейчас в отработке дело, которому и отдан приоритет, а не Вам, поскольку я лишь изредка посматриваю на эту ветку, чтобы узнать, а какую ж ахинею еще здесь написали
А что, между нами уже возник юридический спор, который, к тому же, подлежит разрешению судом, и Вы уже готовы бежать к юристу? Не подскажите тогда, а в чем заключается Ваше нарушенное право и какою конкретною нормою материального права этот спор регулируется?
Наконец, если Вы не юрист, то Вам полезно будет знать про междусобойчики юристов, когда они договариваются между собой, чтобы поиметь клиентов
Статья 130 уголовного кодекса Украины. Вам тоже должно быть известно что если грамотный юрист это твоя подруга, и вы готовый идти долгий путь в украинских судах (3 штуки) и дальше до ЕСПЧ, то на ваши междусобойчики рано или поздно будет положить но путь этот действительно долгий, но дорогу осилит идущий да и про данную статью и тактику я даже не спрашивала подругу ещё ПС: и опять же Вам повезло что мы не в англосаксонской системе живём, одно только привселюдное упоминание про междусобойчики ой как больно отображается на проф.деятельности юриста в той вашей любимой системе )))
Востаннє редагувалось stm в Нед 12 кві, 2020 16:08, всього редагувалось 1 раз.
Slx написав:..... Более того, сколько лет этим озвученным вакцинам? Когда уже пойдут вакцины от более "новых" или лучше сказать "не таких древних" хворей? Чумы, хотя бы? Хотя и она стара как мир...
Вакциной против чумы не интересовался, но эпидемий как-то давно не было, хотя вспышки бывали. Т.е. бороться всё же научились.
возбудитель чумы-риккетсия,разновидность бактерии,лечится антибиотиками,у вируса нет собственного метаболизма,он проникает в клетку и заставляет её копировать себя.Так же как и программы-вирусы,их бесполезно лечить,меняя запчасти на компе,не чистя программное обеспечение
Igneus написав:................ Наконец, если Вы не юрист, то Вам полезно будет знать про междусобойчики юристов, когда они договариваются между собой, чтобы поиметь клиентов
Тем более, что пока тут многие тратят свое драгоценное время на обсуждение проблемы коронавируса, которая уже привела к нарушениям конституционных прав и свобод человека, чем фактически содействуют продолжению этих нарушений, юристы принимают меры по защите этих прав и свобод.
Так "юристы принимают меры" или "договариваются между собой, чтобы поиметь клиентов"? А то я уж собрался на колени перед вами (юристами) падать!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Igneus написав:....... Кстати, разницу между теориями Джона Локка и Жана-Жака Руссо знаете и к чему они привели соответственно Англию и Францию? Я сторонник Джона Локка, поскольку именно англосаксонская система права наилучшим образом защищает права и свободы человека, нежели романо-германская.
Давайте здесь обсудим теории Локка и Руссо. P.s. Хотя вряд ли во Франции народ сильно недоволен защитой своих прав. Да и в сегодняшней Германии тоже.
В таком случае я Вам советую ознакомиться, если Вы еще незнакомы, с работой Фридриха Августа фон Хайека "Дорога к рабству", что сделает дальнейшее обсуждение проблемы ненужным.
Из нее Вы узнаете, как идеи Жана-Жака Руссо привели Францию к катастрофе в 1940 году, в результате которой она была спасена лишь союзниками по коалиции.
Кстати, именно однодумцы Жана-Жака Руссо привели к катастрофе и Германию в 1945 году.
Одновременно, Англия тоже была на волоске от гибели, но там тяжело заболел Невилл Чемберлен, и, при этом, проявила настойчивость группировка, которая стояла за Уинстоном Черчиллем.
Наконец, Евросуд является судом прецедентного права, то есть романо-германская система и тут уступила англосаксонской.