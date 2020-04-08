Додано: Нед 12 кві, 2020 16:43

varlo написав: Сейчас вирус разделился на 3 штампа: A, B, C. Если переболел одним, дает ли это иммунитет против других? Сейчас вирус разделился на 3 штампа: A, B, C. Если переболел одним, дает ли это иммунитет против других?

хз, находили мужика сразу с 2мя штаммами...Премьер Великобритании Борис Джонсон идет на поправку после того, как был госпитализирован в связи с острыми симптомами коронавируса COVID-19. Об этом передает издание "24 канал".Главу правитетельства королевства уже перевели из реанимации и он даже сделал первое публичное заявление."Не могу найти слов благодарности. Я обязан им своей жизнью", - сказал Борис Джонсон, описывая свое отношения к врачам клиники.Сейчас он находится в обычной палате и продолжает лечение. По словам медиков, глава правительства Великобритании уже идет на поправку и показывает значительный прогресс.судя по скорости выздоровления - его лечили хлорохином...