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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 897898899900>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 171
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
36
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
33
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 16:22

Полиция попросила чешских нудистов надеть маски
Стражи порядка напомнили любителям обнаженного отдыха, что рот и нос в условиях разгула коронавируса все же должны быть прикрыты. Источник: https://censor.net.ua/n3188490


:D :D :D
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 16:37

  yanyura написав:
  Ethereum написав:Московське бидло
Десятки верующих, священники без масок, - в Сети показали, как в УПЦ МП в Ривном освящают вербу. ВИДЕО
https://m.censor.net.ua/video_news/3188 ... ayut_verbu


Свято-Воскресенський кафедральний собор (Рівне)
...
Свято-Воскресенський кафедральний собор належить до Православної церкви України

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BD%D0%B5)

Кстати, аналогичная картина в Свято-Духовском соборе в Черновцах - тоже ПЦУ.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 16:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Сейчас вирус разделился на 3 штампа: A, B, C. Если переболел одним, дает ли это иммунитет против других?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 16:41

  Igneus написав:.....
Кстати, именно однодумцы Жана-Жака Руссо привели к катастрофе и Германию в 1945 году.

Это Вы о чём? :roll:

Одновременно, Англия тоже была на волоске от гибели, но там тяжело заболел Невилл Чемберлен, и, при этом, проявила настойчивость группировка, которая стояла за Уинстоном Черчиллем.

Это тоже Руссо виноват?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 16:43

  varlo написав:Сейчас вирус разделился на 3 штампа: A, B, C. Если переболел одним, дает ли это иммунитет против других?

хз, находили мужика сразу с 2мя штаммами...

Премьер Великобритании Борис Джонсон идет на поправку после того, как был госпитализирован в связи с острыми симптомами коронавируса COVID-19. Об этом передает издание "24 канал".
Главу правитетельства королевства уже перевели из реанимации и он даже сделал первое публичное заявление.
"Не могу найти слов благодарности. Я обязан им своей жизнью", - сказал Борис Джонсон, описывая свое отношения к врачам клиники.
Сейчас он находится в обычной палате и продолжает лечение. По словам медиков, глава правительства Великобритании уже идет на поправку и показывает значительный прогресс.
судя по скорости выздоровления - его лечили хлорохином...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 16:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
  yanyura написав:
  Ethereum написав:Московське бидло
Десятки верующих, священники без масок, - в Сети показали, как в УПЦ МП в Ривном освящают вербу. ВИДЕО
https://m.censor.net.ua/video_news/3188 ... ayut_verbu


Свято-Воскресенський кафедральний собор (Рівне)
...
Свято-Воскресенський кафедральний собор належить до Православної церкви України

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BD%D0%B5)

Кстати, аналогичная картина в Свято-Духовском соборе в Черновцах - тоже ПЦУ.


В Москве все храмы просто закрыли для свободного посещения, у нас как всегда, Зеленский уговаривает все конфессии вместо того, чтобы тоже временно закрыть доступ.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 16:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

varlo написав:Сейчас вирус разделился на 3 штампа: A, B, C. Если переболел одним, дает ли это иммунитет против других?


В реальности на эти вопросы сейчас нет ответа.
У гриппа можно за сезон заболеть двумя разными штаммами, но это бывает не часто, и второй раз обычно легче.

С коронавирусом непонятно насколько значимо для иммунитета эти три штамма отличаются друг от друга, возможно отличия не принципиальны.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 16:54

  freeze написав:
varlo написав:Сейчас вирус разделился на 3 штампа: A, B, C. Если переболел одним, дает ли это иммунитет против других?


В реальности на эти вопросы сейчас нет ответа.
У гриппа можно за сезон заболеть двумя разными штаммами, но это бывает не часто, и второй раз обычно легче.

С коронавирусом непонятно насколько значимо для иммунитета эти три штамма отличаются друг от друга, возможно отличия не принципиальны.

Пока что, вроде, есть сомнения в том, что иммунитет вообще возникает у всех переболевших. И не известно, надолго ли.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 16:59

  freeze написав:
varlo написав:Сейчас вирус разделился на 3 штампа: A, B, C. Если переболел одним, дает ли это иммунитет против других?


В реальности на эти вопросы сейчас нет ответа.
У гриппа можно за сезон заболеть двумя разными штаммами, но это бывает не часто, и второй раз обычно легче.

С коронавирусом непонятно насколько значимо для иммунитета эти три штамма отличаются друг от друга, возможно отличия не принципиальны.

https://www.telegraph.co.uk/news/2020/0 ... -positive/
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 17:00

  ЛАД написав:
  freeze написав:
varlo написав:Сейчас вирус разделился на 3 штампа: A, B, C. Если переболел одним, дает ли это иммунитет против других?


В реальности на эти вопросы сейчас нет ответа.
У гриппа можно за сезон заболеть двумя разными штаммами, но это бывает не часто, и второй раз обычно легче.

С коронавирусом непонятно насколько значимо для иммунитета эти три штамма отличаются друг от друга, возможно отличия не принципиальны.

Пока что, вроде, есть сомнения в том, что иммунитет вообще возникает у всех переболевших. И не известно, надолго ли.


Поскольку случае повторного обнаружения вируса единичны и подаются как сенсация в СМИ, а заболело уже под два миллиона человек, то иммунитет несомненно вырабатывается, хотя где-то читал, что у 10 процентов переболевших не находят антител, но тут ко всему потоку информации надо критично относиться.
Другой вопрос на какой срок вырабатывается иммунитет, тут пока и данные такие невозможно собрать.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 12 кві, 2020 17:12, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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