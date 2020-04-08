Стражи порядка напомнили любителям обнаженного отдыха, что рот и нос в условиях разгула коронавируса все же должны быть прикрыты. Источник:
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 кві, 2020 16:22
Полиция попросила чешских нудистов надеть маски
Стражи порядка напомнили любителям обнаженного отдыха, что рот и нос в условиях разгула коронавируса все же должны быть прикрыты. Источник:
Додано: Нед 12 кві, 2020 16:37
Кстати, аналогичная картина в Свято-Духовском соборе в Черновцах - тоже ПЦУ.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 12 кві, 2020 16:40
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Сейчас вирус разделился на 3 штампа: A, B, C. Если переболел одним, дает ли это иммунитет против других?
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Нед 12 кві, 2020 16:41
Это Вы о чём?
Это тоже Руссо виноват?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 12 кві, 2020 16:43
хз, находили мужика сразу с 2мя штаммами...
Премьер Великобритании Борис Джонсон идет на поправку после того, как был госпитализирован в связи с острыми симптомами коронавируса COVID-19. Об этом передает издание "24 канал".
Главу правитетельства королевства уже перевели из реанимации и он даже сделал первое публичное заявление.
"Не могу найти слов благодарности. Я обязан им своей жизнью", - сказал Борис Джонсон, описывая свое отношения к врачам клиники.
Сейчас он находится в обычной палате и продолжает лечение. По словам медиков, глава правительства Великобритании уже идет на поправку и показывает значительный прогресс.
судя по скорости выздоровления - его лечили хлорохином...
Додано: Нед 12 кві, 2020 16:43
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В Москве все храмы просто закрыли для свободного посещения, у нас как всегда, Зеленский уговаривает все конфессии вместо того, чтобы тоже временно закрыть доступ.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 12 кві, 2020 16:51
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В реальности на эти вопросы сейчас нет ответа.
У гриппа можно за сезон заболеть двумя разными штаммами, но это бывает не часто, и второй раз обычно легче.
С коронавирусом непонятно насколько значимо для иммунитета эти три штамма отличаются друг от друга, возможно отличия не принципиальны.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 12 кві, 2020 16:54
Пока что, вроде, есть сомнения в том, что иммунитет вообще возникает у всех переболевших. И не известно, надолго ли.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 12 кві, 2020 16:59
Додано: Нед 12 кві, 2020 17:00
Поскольку случае повторного обнаружения вируса единичны и подаются как сенсация в СМИ, а заболело уже под два миллиона человек, то иммунитет несомненно вырабатывается, хотя где-то читал, что у 10 процентов переболевших не находят антител, но тут ко всему потоку информации надо критично относиться.
Другой вопрос на какой срок вырабатывается иммунитет, тут пока и данные такие невозможно собрать.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 12 кві, 2020 17:12, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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