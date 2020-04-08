щоб потім ЛОМи про верещали з кожного утюга про "втручання в свободу совісті", як це було для По з томосом...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 кві, 2020 17:03
щоб потім ЛОМи про верещали з кожного утюга про "втручання в свободу совісті", як це було для По з томосом...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 12 кві, 2020 17:04
Оттуда
Вместе с тем директор ККРС Чон Ын-Кен высказал предположение о том, что вирус, возможно, был “реактивирован” у людей, а пациенты не вновь инфицированы.
Ложные результаты тестов также могут быть ошибочными, сказали другие эксперты, или остатки вируса все еще могут находиться в системах пациентов, не будучи инфекционными или не создавая опасности для хозяина или других лиц.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 12 кві, 2020 17:04
Так Вы оказывается женского пола, а не мужского? Но не это главное.
А что, Вы являетесь потерпевшей по статье 130 Уголовного кодекса Украины? А я уже являюсь подозреваемым или же обвиняемым по этой статье в Вашем деле?
Кстати, Ваша подруга, которая, как Вы утверждаете, является якобы "грамотным юристом", знает о том, что пункт 2 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года гарантирует право на защиту именно обвиняемому в совершении уголовного преступления, а не право на защиту потерпевшему в уголовном преступлении?
Итак, положения статьи 6 Конвенции не поддерживают обвинение лиц в совершении ими уголовного преступления.
Наконец, если Ваша "грамотная подруга-юрист" все же направит жалобу в ЕСПЧ по обвинению лица в совершении уголовного преступления, то через 2-3 месяца она получит за подписью заместителя секретаря фильтрующей секции ЕСПЧ госпожи Liv Tigerstedt уведомление о признании Вашей жалобы неприемлемой единоличным судьей.
При этом Вы зря потратитесь на услуги почты в размере от 350 до 400 гривен, если будете отправлять жалобу самым дешевым вариантом, а именно заказным письмом наземным транспортом без уведомления о вручении.
Таким образом, учите лучше "материальную часть" с Вашей подругой.
Додано: Нед 12 кві, 2020 17:17
у комара часто иногда есть текстовая версия . Он не оракул, пр осто можно смотреть вместо ТВ. По поводу ноки 3310 у меня есть кнопочный телефон я его использую. Суть разделить звонки и разные там приложения от гугл маркет и не только это тот минимум который можно сделать. Взять смрфон без сим карт. У меня два смартфона без им карт только с вай фай , ну или с сим картой тол ко для интернета , а вот основные номера (сим карты) живут в кнопочном телефоне и да я таская кнопочный и Смарт иногда просто кнопочный или Смарт с сим картой выходного дня вот так я усложняю себе жизнь. Ну и стоит ли говорить что все привязки всех онлайн сервисов типа банк почта вайбер телеграмму и т.п. к номеру сим карты которая условно в банковской ячейке
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
Додано: Нед 12 кві, 2020 17:18
Re: Эпидемия коронавируса в мире
посоветуйте , пожалуйста, где купить или заказать маски высокого класса защиты n95. хотя бы одну штуку но не подделку, что б хоть в аптеку сходить , а то после того, как вчера мужчина без маски!!! подскочил ко мне в лицо и кричал есть ли парацетамол , я на грани
Додано: Нед 12 кві, 2020 17:20
Re: Эпидемия коронавируса в мире
и какие лучше?
Додано: Нед 12 кві, 2020 17:23
Igneus, я считаю что Вы выиграли, молодец. Чем больше открытых ковидных больных выходят "в аптеку", а потом случайно замечают незаконную стройку и идут снимать на телефон как их соседей незаконно забирают полицейские, а их права защищают хорошие юристы, тем веселее Печерскому району в Киеве, уже 94 случая свободных к передвижению и передаче. Они так же живут в новых домах с хорошими лифтами и прекрасными юристами-соседями так блюдущими их права и свободы, а чё.
И права проводить службы и религиозные обряды целования икон я очень поддерживаю. Они незыблемы и это факт, статью вы тоже знаете лучше.
Востаннє редагувалось stm в Нед 12 кві, 2020 17:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 12 кві, 2020 17:36
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Глав санврач озвучил, что по оптимистичному сценарию в Украине заболеет коронавирусом 800 000 человек, два процента населения.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 12 кві, 2020 17:41
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Нед 12 кві, 2020 17:42
до відео про макаронавірус знайшов комент
"НИКОГДА ещё АМЕРИКА не жила так плохо как при ПУТИНЕ !"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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