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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 898899900901>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 171
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
36
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
33
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 17:03

  freeze написав:В Москве все храмы просто закрыли для свободного посещения, у нас как всегда, Зеленский уговаривает все конфессии вместо того, чтобы тоже временно закрыть доступ.

щоб потім ЛОМи про верещали з кожного утюга про "втручання в свободу совісті", як це було для По з томосом...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 17:04

  edvardd написав:
  freeze написав:
varlo написав:Сейчас вирус разделился на 3 штампа: A, B, C. Если переболел одним, дает ли это иммунитет против других?


В реальности на эти вопросы сейчас нет ответа.
У гриппа можно за сезон заболеть двумя разными штаммами, но это бывает не часто, и второй раз обычно легче.

С коронавирусом непонятно насколько значимо для иммунитета эти три штамма отличаются друг от друга, возможно отличия не принципиальны.

https://www.telegraph.co.uk/news/2020/0 ... -positive/


Оттуда

Вместе с тем директор ККРС Чон Ын-Кен высказал предположение о том, что вирус, возможно, был “реактивирован” у людей, а пациенты не вновь инфицированы.

Ложные результаты тестов также могут быть ошибочными, сказали другие эксперты, или остатки вируса все еще могут находиться в системах пациентов, не будучи инфекционными или не создавая опасности для хозяина или других лиц.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 17:04

  stm написав:Статья 130 уголовного кодекса Украины.
Вам тоже должно быть известно что если грамотный юрист это твоя подруга, и вы готовый идти долгий путь в украинских судах (3 штуки) и дальше до ЕСПЧ, то на ваши междусобойчики рано или поздно будет положить ;) но путь этот действительно долгий, но дорогу осилит идущий ;) да и про данную статью и тактику я даже не спрашивала подругу ещё ;)
ПС: и опять же Вам повезло что мы не в англосаксонской системе живём, одно только привселюдное упоминание про междусобойчики ой как больно отображается на проф.деятельности юриста в той вашей любимой системе )))

Так Вы оказывается женского пола, а не мужского? Но не это главное.

А что, Вы являетесь потерпевшей по статье 130 Уголовного кодекса Украины? А я уже являюсь подозреваемым или же обвиняемым по этой статье в Вашем деле?

Кстати, Ваша подруга, которая, как Вы утверждаете, является якобы "грамотным юристом", знает о том, что пункт 2 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года гарантирует право на защиту именно обвиняемому в совершении уголовного преступления, а не право на защиту потерпевшему в уголовном преступлении?

Итак, положения статьи 6 Конвенции не поддерживают обвинение лиц в совершении ими уголовного преступления.

Наконец, если Ваша "грамотная подруга-юрист" все же направит жалобу в ЕСПЧ по обвинению лица в совершении уголовного преступления, то через 2-3 месяца она получит за подписью заместителя секретаря фильтрующей секции ЕСПЧ госпожи Liv Tigerstedt уведомление о признании Вашей жалобы неприемлемой единоличным судьей.

При этом Вы зря потратитесь на услуги почты в размере от 350 до 400 гривен, если будете отправлять жалобу самым дешевым вариантом, а именно заказным письмом наземным транспортом без уведомления о вручении.

Таким образом, учите лучше "материальную часть" с Вашей подругой.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 17:17

  Civis написав:
  yama написав:отправили не значит пришла :) . Вы слушайте Комаровского в оригинале он много чего рассказывает , а до вас долетает только что-то .
даю наводку - некоторые фитнес браслеты тоже умеют это делать но нужно специально уточнять и цены от 1000 грн ну и модный аксессуар для привыкания к будущей чипизации \ ошейникам и прочим электронным браслетам , которые раньше только тем кто под следствием находился надевали или на условном , а теперь хотят надеть поголовно на всех . Так что вперед за фитнес трекерами


Придет, никуда не денется.

Комаровского (и прочих балаболов) слушаю редко - мне удобнее просмотреть бегло текстовую статью секунд за 30, чем полчаса пропускать через себя словесный понос очередного оракула. Если у меня будут практические вопросы, я лучше расспрошу своих родственников с медицинским образованием.

Вас же никто не агитирует приобретать медицинское оборудование - мы просто здесь делимся информацией.

Про "чипизацию" смешно читать - Вас через мобильник и найдут, и подслушают, и снимут на видео, если это потребуется какой-то мало-мальски серьезной конторе. Вы уже готовы отказаться от смартфона в пользу Нокии 3310 (по которой Вас все равно можно будет найти по ближайшим сотовым вышкам)?

Стандартные медицинские пульсоксиметры выполняются именно в виде насадки на палец, а не браслета - значит смысл в таком конструктивном решении есть.
у комара часто иногда есть текстовая версия . Он не оракул, пр осто можно смотреть вместо ТВ. По поводу ноки 3310 у меня есть кнопочный телефон я его использую. Суть разделить звонки и разные там приложения от гугл маркет и не только это тот минимум который можно сделать. Взять смрфон без сим карт. У меня два смартфона без им карт только с вай фай , ну или с сим картой тол ко для интернета , а вот основные номера (сим карты) живут в кнопочном телефоне и да я таская кнопочный и Смарт :) иногда просто кнопочный или Смарт с сим картой выходного дня :mrgreen: вот так я усложняю себе жизнь. Ну и стоит ли говорить что все привязки всех онлайн сервисов типа банк почта вайбер телеграмму и т.п. к номеру сим карты которая условно в банковской ячейке
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 17:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

посоветуйте , пожалуйста, где купить или заказать маски высокого класса защиты n95. хотя бы одну штуку но не подделку, что б хоть в аптеку сходить , а то после того, как вчера мужчина без маски!!! подскочил ко мне в лицо и кричал есть ли парацетамол , я на грани
vinni77
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 17:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

и какие лучше?
vinni77
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 17:23

Igneus, я считаю что Вы выиграли, молодец. Чем больше открытых ковидных больных выходят "в аптеку", а потом случайно замечают незаконную стройку и идут снимать на телефон как их соседей незаконно забирают полицейские, а их права защищают хорошие юристы, тем веселее Печерскому району в Киеве, уже 94 случая свободных к передвижению и передаче. Они так же живут в новых домах с хорошими лифтами и прекрасными юристами-соседями так блюдущими их права и свободы, а чё.
И права проводить службы и религиозные обряды целования икон я очень поддерживаю. Они незыблемы и это факт, статью вы тоже знаете лучше.
Востаннє редагувалось stm в Нед 12 кві, 2020 17:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 17:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Глав санврач озвучил, что по оптимистичному сценарию в Украине заболеет коронавирусом 800 000 человек, два процента населения.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 17:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vinni77 написав:я на грани

Если Вы боитесь зайти в аптеку в обычной маске, выпейте перед выходом из дома 50 граммов коньяка. Коньяк прекрасно притупляет чувство страха.
Будьте здоровы!
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 17:42

  freeze написав:Глав санврач озвучил, что по оптимистичному сценарию в Украине заболеет коронавирусом 800 000 человек, два процента населения.


до відео про макаронавірус знайшов комент

"НИКОГДА ещё АМЕРИКА не жила так плохо как при ПУТИНЕ !"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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