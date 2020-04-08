Додано: Нед 12 кві, 2020 17:17

Civis написав: yama написав: отправили не значит пришла . Вы слушайте Комаровского в оригинале он много чего рассказывает , а до вас долетает только что-то .

даю наводку - некоторые фитнес браслеты тоже умеют это делать но нужно специально уточнять и цены от 1000 грн ну и модный аксессуар для привыкания к будущей чипизации \ ошейникам и прочим электронным браслетам , которые раньше только тем кто под следствием находился надевали или на условном , а теперь хотят надеть поголовно на всех . Так что вперед за фитнес трекерами отправили не значит пришла. Вы слушайте Комаровского в оригинале он много чего рассказывает , а до вас долетает только что-то .даю наводку - некоторые фитнес браслеты тоже умеют это делать но нужно специально уточнять и цены от 1000 грн ну и модный аксессуар для привыкания к будущей чипизации \ ошейникам и прочим электронным браслетам , которые раньше только тем кто под следствием находился надевали или на условном , а теперь хотят надеть поголовно на всех . Так что вперед за фитнес трекерами



Придет, никуда не денется.



Комаровского (и прочих балаболов) слушаю редко - мне удобнее просмотреть бегло текстовую статью секунд за 30, чем полчаса пропускать через себя словесный понос очередного оракула. Если у меня будут практические вопросы, я лучше расспрошу своих родственников с медицинским образованием.



Вас же никто не агитирует приобретать медицинское оборудование - мы просто здесь делимся информацией.



Про "чипизацию" смешно читать - Вас через мобильник и найдут, и подслушают, и снимут на видео, если это потребуется какой-то мало-мальски серьезной конторе. Вы уже готовы отказаться от смартфона в пользу Нокии 3310 (по которой Вас все равно можно будет найти по ближайшим сотовым вышкам)?



Стандартные медицинские пульсоксиметры выполняются именно в виде насадки на палец, а не браслета - значит смысл в таком конструктивном решении есть. Придет, никуда не денется.Комаровского (и прочих балаболов) слушаю редко - мне удобнее просмотреть бегло текстовую статью секунд за 30, чем полчаса пропускать через себя словесный понос очередного оракула. Если у меня будут практические вопросы, я лучше расспрошу своих родственников с медицинским образованием.Вас же никто не агитирует приобретать медицинское оборудование - мы просто здесь делимся информацией.Про "чипизацию" смешно читать - Вас через мобильник и найдут, и подслушают, и снимут на видео, если это потребуется какой-то мало-мальски серьезной конторе. Вы уже готовы отказаться от смартфона в пользу Нокии 3310 (по которой Вас все равно можно будет найти по ближайшим сотовым вышкам)?Стандартные медицинские пульсоксиметры выполняются именно в виде насадки на палец, а не браслета - значит смысл в таком конструктивном решении есть.

у комара часто иногда есть текстовая версия . Он не оракул, пр осто можно смотреть вместо ТВ. По поводу ноки 3310 у меня есть кнопочный телефон я его использую. Суть разделить звонки и разные там приложения от гугл маркет и не только это тот минимум который можно сделать. Взять смрфон без сим карт. У меня два смартфона без им карт только с вай фай , ну или с сим картой тол ко для интернета , а вот основные номера (сим карты) живут в кнопочном телефоне и да я таская кнопочный и Смартиногда просто кнопочный или Смарт с сим картой выходного днявот так я усложняю себе жизнь. Ну и стоит ли говорить что все привязки всех онлайн сервисов типа банк почта вайбер телеграмму и т.п. к номеру сим карты котораяв банковской ячейке