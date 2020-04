Додано: Нед 12 кві, 2020 18:04

ЛАД написав: Igneus написав: .......

Кстати, разницу между теориями Джона Локка и Жана-Жака Руссо знаете и к чему они привели соответственно Англию и Францию? Я сторонник Джона Локка, поскольку именно англосаксонская система права наилучшим образом защищает права и свободы человека, нежели романо-германская. .......Кстати, разницу между теориямизнаете и к чему они привели соответственно Англию и Францию? Я сторонник, поскольку именнонаилучшим образом защищает права и свободы человека, нежели

Давайте здесь обсудим теории Локка и Руссо.

P.s. Хотя вряд ли во Франции народ сильно недоволен защитой своих прав. Да и в сегодняшней Германии тоже. Давайтеобсудим теории Локка и Руссо.P.s. Хотя вряд ли во Франции народ сильно недоволен защитой своих прав. Да и в сегодняшней Германии тоже.

Вважаю, в "ангосаксонській системі" немає системи. Більше схоже на хаос, безлад та, часто, безглуздя без ознак справедливості.

Однозначно та цілковито віддаю перевагу кодованому праву (романо-германській системі). Вважаю, в "ангосаксонській системі" немає системи. Більше схоже на хаос, безлад та, часто, безглуздя без ознак справедливості.Однозначно та цілковито віддаю перевагу кодованому праву (романо-германській системі).

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell