RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 898899900901

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 171
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
36
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
33
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 17:43

  freeze написав:Глав санврач озвучил, что по оптимистичному сценарию в Украине заболеет коронавирусом 800 000 человек, два процента населения.


Т.е. медицинская помощь в стационаре потребуется порядка 160'000 человек.

Сколько там коек у нас заготовили (по словам чиновников)? 60'000?

Если одного тяжелого больного нужно вычухивать условно месяц, значит всё "удовольствие" нужно растянуть как минимум на 3 месяца, не допуская вспышек.
Civis
 
Повідомлень: 162
З нами з: 08.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 17:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

А какие еще вирусы не дают иммунитета, если переболеть? Вроде, про корь слышал.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 5983
З нами з: 11.04.12
Подякував: 351 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 18:04

  ЛАД написав:
  Igneus написав:.......
Кстати, разницу между теориями Джона Локка и Жана-Жака Руссо знаете и к чему они привели соответственно Англию и Францию? Я сторонник Джона Локка, поскольку именно англосаксонская система права наилучшим образом защищает права и свободы человека, нежели романо-германская.

Давайте здесь обсудим теории Локка и Руссо. :)
P.s. Хотя вряд ли во Франции народ сильно недоволен защитой своих прав. Да и в сегодняшней Германии тоже.

Вважаю, в "ангосаксонській системі" немає системи. Більше схоже на хаос, безлад та, часто, безглуздя без ознак справедливості.
Однозначно та цілковито віддаю перевагу кодованому праву (романо-германській системі).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1125
З нами з: 07.10.09
Подякував: 266 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 18:07

Сибарит это была ночь и дежурная аптека , и мужчина который просто бегал с перепуганным лицом(какбудто кото-то умрет если парацетамол не выпьет или он сам) - просле такого чего хочешь себе напридумуешь, а где купить хороший респиратор, к сожалению, никто не советует :(
vinni77
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28
З нами з: 15.03.19
Подякував: 18 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 18:23

  centurionus написав:
  ЛАД написав:
  Igneus написав:.......
Кстати, разницу между теориями Джона Локка и Жана-Жака Руссо знаете и к чему они привели соответственно Англию и Францию? Я сторонник Джона Локка, поскольку именно англосаксонская система права наилучшим образом защищает права и свободы человека, нежели романо-германская.

Давайте здесь обсудим теории Локка и Руссо. :)
P.s. Хотя вряд ли во Франции народ сильно недоволен защитой своих прав. Да и в сегодняшней Германии тоже.

Вважаю, в "ангосаксонській системі" немає системи. Більше схоже на хаос, безлад та, часто, безглуздя без ознак справедливості.
Однозначно та цілковито віддаю перевагу кодованому праву (романо-германській системі).

Юридическая система не важна, важна система медицины, а она у нас далеко не англосаксонская и не романо-германская... И нам с этой системой жить и умирать, ну хоть в свободной стране где важно знать о существовании "междусобойчиков юристов, когда они договариваются между собой, чтобы поиметь клиентов" ))))) и я действительно считаю это знаковым, в этом плане это очень забавный вирус ибо права ковидных соблюдаются лучше в системе здравоохранения со средним качеством )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2223
З нами з: 04.03.15
Подякував: 61 раз.
Подякували: 384 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 18:35

  vinni77 написав:это была ночь и дежурная аптека , и мужчина


Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Мужик без маски дышит в ухо,
И нервно хочет парацетамол.

Имхо, 50 грамм конька тут не спасут, 100 грамм минимум.

Наверху экрана, есть зелёная строчка, там пункт поиск. Вбейте слово респиратор.
Вам выскочит множество сообщений с этой ветки, где обсуждались респираторы, там и ссылки и тд.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16252
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4102 раз.
Подякували: 6436 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 19:00

  ЛАД написав:
  Igneus написав:.....
Кстати, именно однодумцы Жана-Жака Руссо привели к катастрофе и Германию в 1945 году.

Это Вы о чём? :roll:

Одновременно, Англия тоже была на волоске от гибели, но там тяжело заболел Невилл Чемберлен, и, при этом, проявила настойчивость группировка, которая стояла за Уинстоном Черчиллем.

Это тоже Руссо виноват?

Сначала читаем работу Фридриха Августа фон Хайека "Дорога к рабству", в которой Вы самостоятельно найдете ответы на большинство Ваших вопросов, в том числе, и на те, которые Вы задали :wink:
Igneus
 
Повідомлень: 519
З нами з: 29.08.18
Подякував: 186 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 19:13

  stm написав:ну хоть в свободной стране где важно знать о существовании "междусобойчиков юристов, когда они договариваются между собой, чтобы поиметь клиентов" ))))) и я действительно считаю это знаковым

Ну Вы же не сознались сразу, что грамотным юристом является Ваша подруга, и поэтому я предупредил Вас о возможных договорняках в среде юристов.

Но поскольку я работаю лишь с эксклюзивными делами, которыми являются мои личные дела или дела моих друзей, договорняки там исключены.

Договорняки могут быть в тех делах, где стороны находят юристов, в частности, по объявлениям на столбах :)
Igneus
 
Повідомлень: 519
З нами з: 29.08.18
Подякував: 186 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 898899900901
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: OptiX, varlo, холява, Zebra і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 689, 690, 691
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6908 1541338
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 кві, 2020 11:15
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (84374)
12.04.2020 19:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.