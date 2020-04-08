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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 кві, 2020 17:43
freeze написав:
Глав санврач озвучил, что по оптимистичному сценарию в Украине заболеет коронавирусом 800 000 человек, два процента населения.
Т.е. медицинская помощь в стационаре потребуется порядка 160'000 человек.
Сколько там коек у нас заготовили (по словам чиновников)? 60'000?
Если одного тяжелого больного нужно вычухивать условно месяц, значит всё "удовольствие" нужно растянуть как минимум на 3 месяца, не допуская вспышек.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 17:52
А какие еще вирусы не дают иммунитета, если переболеть? Вроде, про корь слышал.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 18:04
ЛАД написав: Igneus написав:
.......
Кстати, разницу между теориями Джона Локка
и Жана-Жака Руссо
знаете и к чему они привели соответственно Англию и Францию? Я сторонник Джона Локка
, поскольку именно англосаксонская система права
наилучшим образом защищает права и свободы человека, нежели романо-германская
.
Давайте здесь
обсудим теории Локка и Руссо.
P.s. Хотя вряд ли во Франции народ сильно недоволен защитой своих прав. Да и в сегодняшней Германии тоже.
Вважаю, в "ангосаксонській системі" немає системи. Більше схоже на хаос, безлад та, часто, безглуздя без ознак справедливості.
Однозначно та цілковито віддаю перевагу кодованому праву (романо-германській системі).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Додано: Нед 12 кві, 2020 18:23
centurionus написав: ЛАД написав: Igneus написав:
.......
Кстати, разницу между теориями Джона Локка
и Жана-Жака Руссо
знаете и к чему они привели соответственно Англию и Францию? Я сторонник Джона Локка
, поскольку именно англосаксонская система права
наилучшим образом защищает права и свободы человека, нежели романо-германская
.
Давайте здесь
обсудим теории Локка и Руссо.
P.s. Хотя вряд ли во Франции народ сильно недоволен защитой своих прав. Да и в сегодняшней Германии тоже.
Вважаю, в "ангосаксонській системі" немає системи. Більше схоже на хаос, безлад та, часто, безглуздя без ознак справедливості.
Однозначно та цілковито віддаю перевагу кодованому праву (романо-германській системі).
Юридическая система не важна, важна система медицины, а она у нас далеко не англосаксонская и не романо-германская... И нам с этой системой жить и умирать, ну хоть в свободной стране где важно знать о существовании "междусобойчиков юристов, когда они договариваются между собой, чтобы поиметь клиентов" ))))) и я действительно считаю это знаковым, в этом плане это очень забавный вирус ибо права ковидных соблюдаются лучше в системе здравоохранения со средним качеством )))
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Додано: Нед 12 кві, 2020 18:35
vinni77 написав:
это была ночь и дежурная аптека , и мужчина
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Мужик без маски дышит в ухо,
И нервно хочет парацетамол.
Имхо, 50 грамм конька тут не спасут, 100 грамм минимум.
Наверху экрана, есть зелёная строчка, там пункт поиск. Вбейте слово респиратор.
Вам выскочит множество сообщений с этой ветки, где обсуждались респираторы, там и ссылки и тд.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 19:00
ЛАД написав: Igneus написав:
.....
Кстати, именно однодумцы Жана-Жака Руссо привели к катастрофе и Германию в 1945 году.
Это Вы о чём?
Одновременно, Англия тоже была на волоске от гибели, но там тяжело заболел Невилл Чемберлен, и, при этом, проявила настойчивость группировка, которая стояла за Уинстоном Черчиллем.
Это тоже Руссо виноват?
Сначала читаем работу Фридриха Августа фон Хайека "Дорога к рабству"
, в которой Вы самостоятельно найдете ответы на большинство Ваших вопросов, в том числе, и на те, которые Вы задали
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Додано: Нед 12 кві, 2020 19:13
stm написав:
ну хоть в свободной стране где важно знать о существовании "междусобойчиков юристов, когда они договариваются между собой, чтобы поиметь клиентов" ))))) и я действительно считаю это знаковым
Ну Вы же не сознались сразу, что грамотным юристом является Ваша подруга, и поэтому я предупредил Вас о возможных договорняках в среде юристов.
Но поскольку я работаю лишь с эксклюзивными делами, которыми являются мои личные дела или дела моих друзей, договорняки там исключены.
Договорняки могут быть в тех делах, где стороны находят юристов, в частности, по объявлениям на столбах
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