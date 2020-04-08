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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 898899900901 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 171 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 28 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 18 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 36 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 8 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 25 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 9 Найманий працівник, втратив роботу 5% 8 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 19% 33 Всього голосів : 171 Додано: Нед 12 кві, 2020 17:43 freeze написав: Глав санврач озвучил, что по оптимистичному сценарию в Украине заболеет коронавирусом 800 000 человек, два процента населения. Глав санврач озвучил, что по оптимистичному сценарию в Украине заболеет коронавирусом 800 000 человек, два процента населения.



Т.е. медицинская помощь в стационаре потребуется порядка 160'000 человек.



Сколько там коек у нас заготовили (по словам чиновников)? 60'000?



Если одного тяжелого больного нужно вычухивать условно месяц, значит всё "удовольствие" нужно растянуть как минимум на 3 месяца, не допуская вспышек. Т.е. медицинская помощь в стационаре потребуется порядка 160'000 человек.Сколько там коек у нас заготовили (по словам чиновников)? 60'000?Если одного тяжелого больного нужно вычухивать условно месяц, значит всё "удовольствие" нужно растянуть как минимум на 3 месяца, не допуская вспышек. Civis Повідомлень: 162 З нами з: 08.03.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 кві, 2020 17:52 Re: Эпидемия коронавируса в мире А какие еще вирусы не дают иммунитета, если переболеть? Вроде, про корь слышал.

http://www.savedelta.org.ua/ Delta oporteat nos salvos fieri! varlo Повідомлень: 5983 З нами з: 11.04.12 Подякував: 351 раз. Подякували: 675 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 кві, 2020 18:04 ЛАД написав: Igneus написав: .......

Кстати, разницу между теориями Джона Локка и Жана-Жака Руссо знаете и к чему они привели соответственно Англию и Францию? Я сторонник Джона Локка, поскольку именно англосаксонская система права наилучшим образом защищает права и свободы человека, нежели романо-германская. .......Кстати, разницу между теориямизнаете и к чему они привели соответственно Англию и Францию? Я сторонник, поскольку именнонаилучшим образом защищает права и свободы человека, нежели

Давайте здесь обсудим теории Локка и Руссо.

P.s. Хотя вряд ли во Франции народ сильно недоволен защитой своих прав. Да и в сегодняшней Германии тоже. Давайтеобсудим теории Локка и Руссо.P.s. Хотя вряд ли во Франции народ сильно недоволен защитой своих прав. Да и в сегодняшней Германии тоже.

Вважаю, в "ангосаксонській системі" немає системи. Більше схоже на хаос, безлад та, часто, безглуздя без ознак справедливості.

Однозначно та цілковито віддаю перевагу кодованому праву (романо-германській системі). Вважаю, в "ангосаксонській системі" немає системи. Більше схоже на хаос, безлад та, часто, безглуздя без ознак справедливості.Однозначно та цілковито віддаю перевагу кодованому праву (романо-германській системі). “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1125 З нами з: 07.10.09 Подякував: 266 раз. Подякували: 310 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 кві, 2020 18:07 Сибарит это была ночь и дежурная аптека , и мужчина который просто бегал с перепуганным лицом(какбудто кото-то умрет если парацетамол не выпьет или он сам) - просле такого чего хочешь себе напридумуешь, а где купить хороший респиратор, к сожалению, никто не советует это была ночь и дежурная аптека , и мужчина который просто бегал с перепуганным лицом(какбудто кото-то умрет если парацетамол не выпьет или он сам) - просле такого чего хочешь себе напридумуешь, а где купить хороший респиратор, к сожалению, никто не советует vinni77

Повідомлень: 28 З нами з: 15.03.19 Подякував: 18 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 кві, 2020 18:23 centurionus написав: ЛАД написав: Igneus написав: .......

Кстати, разницу между теориями Джона Локка и Жана-Жака Руссо знаете и к чему они привели соответственно Англию и Францию? Я сторонник Джона Локка, поскольку именно англосаксонская система права наилучшим образом защищает права и свободы человека, нежели романо-германская. .......Кстати, разницу между теориямизнаете и к чему они привели соответственно Англию и Францию? Я сторонник, поскольку именнонаилучшим образом защищает права и свободы человека, нежели

Давайте здесь обсудим теории Локка и Руссо.

P.s. Хотя вряд ли во Франции народ сильно недоволен защитой своих прав. Да и в сегодняшней Германии тоже. Давайтеобсудим теории Локка и Руссо.P.s. Хотя вряд ли во Франции народ сильно недоволен защитой своих прав. Да и в сегодняшней Германии тоже.

Вважаю, в "ангосаксонській системі" немає системи. Більше схоже на хаос, безлад та, часто, безглуздя без ознак справедливості.

Однозначно та цілковито віддаю перевагу кодованому праву (романо-германській системі). Вважаю, в "ангосаксонській системі" немає системи. Більше схоже на хаос, безлад та, часто, безглуздя без ознак справедливості.Однозначно та цілковито віддаю перевагу кодованому праву (романо-германській системі).

Юридическая система не важна, важна система медицины, а она у нас далеко не англосаксонская и не романо-германская... И нам с этой системой жить и умирать, ну хоть в свободной стране где важно знать о существовании "междусобойчиков юристов, когда они договариваются между собой, чтобы поиметь клиентов" ))))) и я действительно считаю это знаковым, в этом плане это очень забавный вирус ибо права ковидных соблюдаются лучше в системе здравоохранения со средним качеством ))) Юридическая система не важна, важна система медицины, а она у нас далеко не англосаксонская и не романо-германская... И нам с этой системой жить и умирать, ну хоть в свободной стране где важно знать о существовании "междусобойчиков юристов, когда они договариваются между собой, чтобы поиметь клиентов" ))))) и я действительно считаю это знаковым, в этом плане это очень забавный вирус ибо права ковидных соблюдаются лучше в системе здравоохранения со средним качеством ))) stm

Повідомлень: 2223 З нами з: 04.03.15 Подякував: 61 раз. Подякували: 384 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 кві, 2020 18:35 vinni77 написав: это была ночь и дежурная аптека , и мужчина это была ночь и дежурная аптека , и мужчина



Ночь, улица, фонарь, аптека,

Бессмысленный и тусклый свет.

Мужик без маски дышит в ухо,

И нервно хочет парацетамол.



Имхо, 50 грамм конька тут не спасут, 100 грамм минимум.



Наверху экрана, есть зелёная строчка, там пункт поиск. Вбейте слово респиратор.

Вам выскочит множество сообщений с этой ветки, где обсуждались респираторы, там и ссылки и тд. Ночь, улица, фонарь, аптека,Бессмысленный и тусклый свет.Мужик без маски дышит в ухо,И нервно хочет парацетамол.Имхо, 50 грамм конька тут не спасут, 100 грамм минимум.Наверху экрана, есть зелёная строчка, там пункт поиск. Вбейте слово респиратор.Вам выскочит множество сообщений с этой ветки, где обсуждались респираторы, там и ссылки и тд. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16252 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4102 раз. Подякували: 6436 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 кві, 2020 19:00 ЛАД написав: Igneus написав: .....

Кстати, именно однодумцы Жана-Жака Руссо привели к катастрофе и Германию в 1945 году. .....Кстати, именно однодумцы Жана-Жака Руссо привели к катастрофе и Германию в 1945 году.

Это Вы о чём?



Одновременно, Англия тоже была на волоске от гибели , но там тяжело заболел Невилл Чемберлен, и, при этом, проявила настойчивость группировка, которая стояла за Уинстоном Черчиллем.

Это тоже Руссо виноват? Это Вы о чём?Это тоже Руссо виноват?

Сначала читаем работу Фридриха Августа фон Хайека "Дорога к рабству", в которой Вы самостоятельно найдете ответы на большинство Ваших вопросов, в том числе, и на те, которые Вы задали Сначала читаем работу, в которой Вы самостоятельно найдете ответы на большинство Ваших вопросов, в том числе, и на те, которые Вы задали Igneus Повідомлень: 519 З нами з: 29.08.18 Подякував: 186 раз. Подякували: 275 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 кві, 2020 19:13 stm написав: ну хоть в свободной стране где важно знать о существовании "междусобойчиков юристов, когда они договариваются между собой, чтобы поиметь клиентов" ))))) и я действительно считаю это знаковым ну хоть в свободной стране где важно знать о существовании "междусобойчиков юристов, когда они договариваются между собой, чтобы поиметь клиентов" ))))) и я действительно считаю это знаковым

Ну Вы же не сознались сразу, что грамотным юристом является Ваша подруга, и поэтому я предупредил Вас о возможных договорняках в среде юристов.



Но поскольку я работаю лишь с эксклюзивными делами, которыми являются мои личные дела или дела моих друзей, договорняки там исключены.



Договорняки могут быть в тех делах, где стороны находят юристов, в частности, по объявлениям на столбах Ну Вы же не сознались сразу, что грамотным юристом является Ваша подруга, и поэтому я предупредил Вас о возможных договорняках в среде юристов.Но поскольку я работаю лишь с эксклюзивными делами, которыми являются мои личные дела или дела моих друзей, договорняки там исключены.Договорняки могут быть в тех делах, где стороны находят юристов, в частности, по объявлениям на столбах Igneus Повідомлень: 519 З нами з: 29.08.18 Подякував: 186 раз. Подякували: 275 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 898899900901 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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