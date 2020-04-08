Igneus написав:....... Кстати, разницу между теориями Джона Локка и Жана-Жака Руссо знаете и к чему они привели соответственно Англию и Францию? Я сторонник Джона Локка, поскольку именно англосаксонская система права наилучшим образом защищает права и свободы человека, нежели романо-германская.
Давайте здесь обсудим теории Локка и Руссо. P.s. Хотя вряд ли во Франции народ сильно недоволен защитой своих прав. Да и в сегодняшней Германии тоже.
Вважаю, в "ангосаксонській системі" немає системи. Більше схоже на хаос, безлад та, часто, безглуздя без ознак справедливості. Однозначно та цілковито віддаю перевагу кодованому праву (романо-германській системі).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Сибарит это была ночь и дежурная аптека , и мужчина который просто бегал с перепуганным лицом(какбудто кото-то умрет если парацетамол не выпьет или он сам) - просле такого чего хочешь себе напридумуешь, а где купить хороший респиратор, к сожалению, никто не советует
Igneus написав:....... Кстати, разницу между теориями Джона Локка и Жана-Жака Руссо знаете и к чему они привели соответственно Англию и Францию? Я сторонник Джона Локка, поскольку именно англосаксонская система права наилучшим образом защищает права и свободы человека, нежели романо-германская.
Давайте здесь обсудим теории Локка и Руссо. P.s. Хотя вряд ли во Франции народ сильно недоволен защитой своих прав. Да и в сегодняшней Германии тоже.
Вважаю, в "ангосаксонській системі" немає системи. Більше схоже на хаос, безлад та, часто, безглуздя без ознак справедливості. Однозначно та цілковито віддаю перевагу кодованому праву (романо-германській системі).
Юридическая система не важна, важна система медицины, а она у нас далеко не англосаксонская и не романо-германская... И нам с этой системой жить и умирать, ну хоть в свободной стране где важно знать о существовании "междусобойчиков юристов, когда они договариваются между собой, чтобы поиметь клиентов" ))))) и я действительно считаю это знаковым, в этом плане это очень забавный вирус ибо права ковидных соблюдаются лучше в системе здравоохранения со средним качеством )))
stm написав:ну хоть в свободной стране где важно знать о существовании "междусобойчиков юристов, когда они договариваются между собой, чтобы поиметь клиентов" ))))) и я действительно считаю это знаковым
Ну Вы же не сознались сразу, что грамотным юристом является Ваша подруга, и поэтому я предупредил Вас о возможных договорняках в среде юристов.
Но поскольку я работаю лишь с эксклюзивными делами, которыми являются мои личные дела или дела моих друзей, договорняки там исключены.
Договорняки могут быть в тех делах, где стороны находят юристов, в частности, по объявлениям на столбах
русский путешественник, который бежал в лес, чтобы не заразиться коронавирусом, умер от ядовитого растения, которое он ел. Путешественник знай грибы, ягоды и растения.
Военный корреспондент службы новостей "Хадашот 12" Нир Двори сообщил в Twitter, что власти Израиля обратились к России с просьбой поставки наборов для проведения серологических тестов. Серологические тесты предназначены для тестирования на наличие антител, свидетельствующих, что человек уже перенес болезнь. Наличие таких тестов для коронавирусной болезни, которая у многих протекает бессимптомно, позволило бы облегчить режим карантина, сняв ограничения с переболевших. Сейчас над созданием серологических тестов для коронавируса работают несколько компаний, но ни одна из разработок пока не была сертифицирована американским агентством по надзору за лекарствами FDA или израильским Минздравом.