Sinbad777 написав:vinni77 класса защиты ffp2 вполне будет достаточно, необязательно искать бренд 3M наш росток или бук вполне достаточно, имею и использую разные , и 3м и росток, ничем не хуже и очень удобен в носке
гложут меня сомнения по поводу соответствия фактического класса защиты заявленному. по причине безумного спроса на нетканную фильтрующую основу, которая в украине не делается. хотя выглядит очень солидно
и ффп3 минимум в 2 раза безопаснее. хотя действительно сейчас везде фигурирует для медработников ффп2
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
stm написав:ну хоть в свободной стране где важно знать о существовании "междусобойчиков юристов, когда они договариваются между собой, чтобы поиметь клиентов" ))))) и я действительно считаю это знаковым
Ну Вы же не сознались сразу, что грамотным юристом является Ваша подруга, и поэтому я предупредил Вас о возможных договорняках в среде юристов.
Но поскольку я работаю лишь с эксклюзивными делами, которыми являются мои личные дела или дела моих друзей, договорняки там исключены.
Договорняки могут быть в тех делах, где стороны находят юристов, в частности, по объявлениям на столбах
Хорошая попытка ))) Пока личная свобода гражданина по статистике выходит обратно пропорциональной как заболеваемости, так со временем и смертности интересный факт для математика и абсолютно бесполезный для юриста