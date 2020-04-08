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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 899900901902

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 171
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
36
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
33
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 20:17

  Sinbad777 написав:vinni77
класса защиты ffp2 вполне будет достаточно, необязательно искать бренд 3M
наш росток или бук вполне достаточно, имею и использую разные , и 3м и росток, ничем не хуже и очень удобен в носке

https://prom.ua/Respirator-rostok.html
https://stylus.ua/respirator-rostok-2p- ... 14385.html
гуглите также olx в вашем городе, может попасться дешевле


гложут меня сомнения по поводу соответствия фактического класса защиты заявленному. по причине безумного спроса на нетканную фильтрующую основу, которая в украине не делается. хотя выглядит очень солидно

и ффп3 минимум в 2 раза безопаснее. хотя действительно сейчас везде фигурирует для медработников ффп2
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 20:28

  Igneus написав:
  stm написав:ну хоть в свободной стране где важно знать о существовании "междусобойчиков юристов, когда они договариваются между собой, чтобы поиметь клиентов" ))))) и я действительно считаю это знаковым

Ну Вы же не сознались сразу, что грамотным юристом является Ваша подруга, и поэтому я предупредил Вас о возможных договорняках в среде юристов.

Но поскольку я работаю лишь с эксклюзивными делами, которыми являются мои личные дела или дела моих друзей, договорняки там исключены.

Договорняки могут быть в тех делах, где стороны находят юристов, в частности, по объявлениям на столбах :)

Хорошая попытка )))
Пока личная свобода гражданина по статистике выходит обратно пропорциональной как заболеваемости, так со временем и смертности ;) интересный факт для математика и абсолютно бесполезный для юриста :)
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 20:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире


обожаю такие видео :D
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